La partie démarre vite coté canadien avec quelques rapides tentatives. Carcone en solitaire vient buter sur Hlavaj. Le jeu est rapide est plaisant, la défense slovaque parvient à contenir la furia adverse et s'offre à son tour de bonnes contre-offensives. TASR

Les Canadiens sont pénalisés dans leur jeux très rugueux et le powerplay slovaque se crée quelques occasions même s'il ne peut percer le coffre. Les Slovaques sont à leur tour sanctionnés et doivent faire le dos rond. Sous pression l'équipe à la double croix commet une deuxième faute. A trois les bleus parviennent à tenir par miracle. La deuxième faute subit le même destin. De retour à cinq c'est pourtant là que la Slovaquie cède. McBain récupère une mauvaise sortie de zone remet dans l'axe pour Neighbours qui part seul face au gardien et ouvre la marque (0-1 à 07'46).

Le Canada reste le plus dangereux mais Hlavaj et sa défense font le ménage. La partie s'équilibre et les Slovaques se portent à leur tour vers l'avant. Le Canada commet une faute et le jeu bleu peut se poser. Hudáček dévie pour Hrivík qui remet parfaitement au second poteau où Cehlárik pousse au fond des filets (1-1 à 16'08).

Les Canadiens repartent à l'assaut mais bien gênés par la défense adverse ne peuvent déployer leur jeu comme ils le souhaitent et le premier tiers s'achève sur un score de parité.



Rapidité et solidité :



Les deux équipes reviennent à quatre contre quatre mais cela ne donne rien. Les Slovaques plus rapides conservent le palet, Hudáček dans l'axe lance, Montembeault repousse. Le Canada est sanctionné. Le pressing slovaque est très fort, les occasions se multiplient. Hudáček dévie au second poteau vers Pánik face à l'angle grand ouvert, il lance TASR

La Sovaquie est pénalisée, le powerplay s'installe, Kelemen dégage au loin mais le puck passe au dessus du plexy, une autre faute est sifflée. L'héroïque killing play de l'est tient et tue les deux fautes. Čacho en break s'offre même un bon lancer.

Les Canadiens repartent à l'offensive et contrôlent le palet. Quinn dévie parfaitement au second poteau pour Carcone qui lance, Hlavaj bondit et s'offre un somptueux arrêt. Le pressing canadien continue mais le backup du Slovan Bratislava poursuit son show et repousse tout. Une bagarre éclate près de la cage slovaque est les deux équipes sont pénalisés. A quatre contre quatre, les Slovaques attaquent bien mais se font contrer, Bear solitaire voit son tir capté par la mitaine de Hlavaj. McBain seul face au but tire au dessus. Les Slovaques contres mais Hudáček envoie une solide charge contre la bande et reçoit un 5+20. Hlavaj sauve devant Crouse. Pánik contre en solitaire mais son tir est repoussé. Le Canada se réinstalle, Lucic dans le slot rate la déviation. Le pressing canadien est très bon, mais la défense slovaque s'en sort jusqu'à la sirène.



Suppériorités mal gérées :





Sukeľ et Kelemen tentent à la suite mais échouent sur le portier. Le powerplay slovaque est indigne et ne peut même pas entrer en zone offensive. La faute est tuée sans difficulté donc pour les Canadiens. Koch lance de loin, les nombreux rebonds lâchés par Montembeault ne sont pas exploités. TASR

Toffoli dans l'angle lance un tir décroisé de très belle facture mais Hlavaj repousse au loin. La défense slovaque se sacrifie et bloque de nombreuses tentatives adverses. Les Canadiens contrôlent le jeu et la Slovaquie commet une nouvelle faute dans un temps faible. Les jouers à l'érable font des passes trop appuyées et ne peuvent créer le décalage. Fantilli troue la défense mais bute sur Hlavaj. Hrivík contre il lance, un gros rebond est lâché par le portier canadien mais le capitaine slovaque bien gêné par la défense ne peut rerprendre le palet.

Quinn contre dans l'angle mais se heurte au gardien slovaque. Pánik part en break seul, il est jetté au sol par le défenseur canadien alors que le banc et l'arena réclament un tir de pénalité, l'arbitre accorde deux minutes de powerplay. Comme le dernier, le powerplay slovaque ne propose absoluement rien, voire se fait contrer dangereusement. Sukeľ a la plus grosse occasion mais Myers se jette pour bloquer le tir. Le temps est écoulé, il faut disputer une prolongation, la première du mondial pour les deux équipes.



Résistance héroïque :



Pánik accélère et tente sa chance dans l' angle mais le portier save. Les Slovaques contrôlent le palet mais sans succès. Leur jeu de passes ne peut prendre à défaut le trio adverse. Une nouvelle faute tombe sur le casque des Slovaques. Grman bloque le lancer de Toffoli, Hlavaj bloque le deuxième lancer. Le trio slovaque est héroïque pour suivre ses joueurs et faire avancer le chrono. Carcone dans l'angle touche le poteau. La Slovaquie tient jusqu'au bout il faut disputer des tirs au but.



Tirs cadrés : 3 / 1 pour le Canada



Tirs au but :



Pánik s'élance en premier il part plein axe et d'un tir au dessus du bouclier ouvre le score (V)

Quinn freine devant Hlavaj et d'un compliqué mouvement de crosse tente de le contourner sans succès (V-X). TASR

Hrivík longe la cage mais perd le contrôle du palet et ne peut même pas lancer (VX-X)

Fantilli avance lentement, son tir décroisé manque le cadre (VX-XX)

Sukeľ parvient à décaler le gardien et lance mais son tir s'écrase sur le poteau gauche (VXX-XX)

Glass s'élance à son tour, il parvient à glisser la rondelle entre les pads de Hlavaj (VXX-XXV)

Cehlárik part et multiplie les dribles, tant et tant qu'il finit par perdre le contrôle du palet (VXXX-XXV)

Toffoli le capitaine canadien fonce au but à toute allure mais sa tentative termine dans la mitaine du portier slovaque (VXXX-XXVX)

Chromiak parvient à faire coucher Montembeault il lève ensuite la rondelle juste au dessus de la jambière et fait trembler les filets (VXXXV-XXVX)

Carcone part à son tour, il doit marquer sous peine de défaite. Un bon mouvement de crosse côté mitaine lui permet d'égaliser (VXXXV-XXVXV)

Deux partout la séance continue et ce sont les Canadiens qui repartent. Glass qui a déjà marqué y retourne mais cette fois la jambière de Hlavaj vient l'arrêter (VXXXV-XXVXVX)

Pánik fonce au but pour la deuxième fois mais il se heurte à Montembeault (VXXXVX-XXVXVX)

Carcone qui avait sauvé l'érable au cinquième lancer y retourne, son tir est repoussé par la botte du gardien (VXXXVX-XXVXVXX)

Curieusement, Ramsey envoie un défenseur à l'offensive, Nemec s'élance son tir plein milieu termine sur le portier canadien (VXXXVXX-XXVXVXX)

Jack Quinn retourne à son tour à la fusillade son bon tir côté plaque fait mouche (VXXXVXX-XXVXVXXV)

La pression est maximale sur les épaules de Martin Chromiak qui part pour la dernière fois sauf s'il marque, il va s'enfermer dans l'angle droit et pousse tout doucement à ras la glace, sans problème pour le gardien canadien. La messe est dite. (VXXXVXXX-XXVXVXXV)



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Samuel Hlavaj

** : Marek Hrivík

*** : Samuel Hlavaj

** : Marek Hrivík

* : Samuel Montembeault





La Slovaquie a été vraiment très solide défensivement, collectivement soudée autour de son portier en forme. Par contre, l'équipe à la double croix a été bien trop pénalisée et si cela n'a pas coûté trop cher, il faudra vraiment réduire l'indiscipline criante. L'absence de l'excellent Hudáček, expulsés pour une faute stupide et inutile, aura manqué lors des powerplays bien trop timides, ou en séance de tirs au but. Les Slovaques soutirent un point aux Canadiens mais peuvent nourrir quelques regrets tant la fusillade pouvait pencher d'un côté ou d'un autre. La course aux quarts se poursuit pour la bande à Ramsay, jeudi contre la Suisse.



Les Canadiens s'imposent au bout du bout du suspense un grand match après une séance de seize tirs au but. Dominateurs aux deux premiers tiers, les joueurs à l'érable se sont heurtés à un excellent gardien, pourtant backup en Extraliga slovaque et à une défense des Haute Tatras bien en place. Crispé au dernier tiers le Canada a su aussi tenir dans ses moments difficiles. Malgré un powerplay en prolongation les Nord-Américains n'ont pu en finir et ce n'est qu'après une longue fusillade qui l'emportent encore. Le Canada toujours invaincu affrontera le Kazakhstan mercredi soir.

La Slovaquie a été vraiment très solide défensivement, collectivement soudée autour de son portier en forme. Par contre, l'équipe à la double croix a été bien trop pénalisée et si cela n'a pas coûté trop cher, il faudra vraiment réduire l'indiscipline criante. L'absence de l'excellent Hudáček, expulsés pour une faute stupide et inutile, aura manqué lors des powerplays bien trop timides, ou en séance de tirs au but. Les Slovaques soutirent un point aux Canadiens mais peuvent nourrir quelques regrets tant la fusillade pouvait pencher d'un côté ou d'un autre. La course aux quarts se poursuit pour la bande à Ramsay, jeudi contre la Suisse.







