Le champion olympique pris dans le piège slovaque Le champion olympique en titre, la Finlande ouvrait le tournoi olympique masculin face à la Slovaquie, médaille de bronze des derniers jeux. Une opposition de style entre les flamboyants NHLers et une formation à la double croix robuste défensivement qui joue des contres offensives en redoutables passes Milano, Santagiulia Ice Hockey Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 11/02/2026 à 20:39



Finland : Dominer n'est pas gagner :

Sur une mauvaise relance de la défense finlandaise pourtant, Slafkovský récupère, il repique au but, longe Saros et d'un bon mouvement expédie le palet au fond pour le premier but olympique masculin (1-0 à 07'45). TASR

Les Slovaques opportunistes prennent les devants sur un très beau but. La Finlande repart dans l'autre sens et vient titiller le portier du Wild qui répond avec brio. La défense slovaque presse bien et arrive à neutraliser le jeu rapide et bien leché de son adversaire qui se casse les dents sur les montagnes du Tatras. Même en powerplay, la Leijonat ne trouve pas de solution et doit quitter les vingt premières minutes en tirant de l'arrière.



Le jeu démarre vite sur un rythme agréable et équilibré. Les deux formations s'offrant des tentatives en ce début de rencontre. Puis progressivement les Finlandais montrent davantage les dents et leur vitesse leur permet de contrôler le palet mais sans parvenir à trouver la faille face à Hlavaj. Sur une mauvaise relance de la défense finlandaise pourtant, Slafkovský récupère, il repique au but, longe Saros et d'un bon mouvement expédie le palet au fond pour le premier but olympique masculin (1-0 à 07'45). Les Slovaques opportunistes prennent les devants sur un très beau but. La Finlande repart dans l'autre sens et vient titiller le portier du Wild qui répond avec brio. La défense slovaque presse bien et arrive à neutraliser le jeu rapide et bien leché de son adversaire qui se casse les dents sur les montagnes du Tatras. Même en powerplay, la Leijonat ne trouve pas de solution et doit quitter les vingt premières minutes en tirant de l'arrière. Tirs cadrés : 18 / 5 pour la Finlande



Presque powerplay et réveil slave :



A peine le joueur sort, que Lehkonen remet dans le cercle pour Armia quo dévie au deuxième poteau parfaitement pour Tolvanen, le one-time du Kraken termine au fond (1-1 à 24'15).

Ce but qui aurait pu sonner le glas de l'équipe slovaque la relance au contraire. TASR Elle se réveille pour ne pas glisser plus bas et joue son jeu à la perfection. Hlavaj continue son one-man show devant le filet, la défense gêne bien le jeu finnois, rugueuse, dure au mal, motivée et courageuse elle repousse l'assaut adverse puis relance de dangereuses contres offensives que Saros doit gérer sans se refroidir. Le jeu reste agréable et propre, même si des charges dures ne sont pas sanctionnées par des arbitres qui laissent jouer.

C'est sur un score de parité que s'achève donc ce deuxième vingt plus équilibré mais qui a vu le champion olympique en titre égaliser.



Les Finlandais pénalisés à la dernière seconde du premier tiers, démarrent le second en infériorité mais tiennent bon. Dès le retour à cinq, ce sont les Slaves qui sont sanctionnés. Le jeu de puissance fait tourner la tête des bleus mais le score tient. A peine le joueur sort, que Lehkonen remet dans le cercle pour Armia quo dévie au deuxième poteau parfaitement pour Tolvanen, le one-time du Kraken termine au fond (1-1 à 24'15). Ce but qui aurait pu sonner le glas de l'équipe slovaque la relance au contraire. Elle se réveille pour ne pas glisser plus bas et joue son jeu à la perfection. Hlavaj continue son one-man show devant le filet, la défense gêne bien le jeu finnois, rugueuse, dure au mal, motivée et courageuse elle repousse l'assaut adverse puis relance de dangereuses contres offensives que Saros doit gérer sans se refroidir. Le jeu reste agréable et propre, même si des charges dures ne sont pas sanctionnées par des arbitres qui laissent jouer. C'est sur un score de parité que s'achève donc ce deuxième vingt plus équilibré mais qui a vu le champion olympique en titre égaliser. Tirs cadrés : 15 / 11 pour la Finlande



Gold Slovensko :





Le piège referme brutalement ses mâchoires un peu avant la moitié de la période. Sur un engagement gagné à l'offensive par Liška, Gernát lance, le palet est bloqué par la défense mais Dvorský récupère et précipite au fond devant le gardien des Predators médusé (2-1 à 47'20).

La Suomi tangue et ne parvient pas trop à retrouver ses réflexes, peu après la Leijonat est pénalisée assez stupidement. Heiskanen dégage directement au dessus du plexi, il rejoint le cachot pour deux minutes. Le nouveau coup de mâchoire du piège ne va pas tarder à s'abattre. Nemec remet dans l'axe pour Slafkovský dont le tir tout en puissance fait de nouveau trembler les filets alors que le public très largement rattaché à la cause de la Slovaquie salue comme il se doit ce but (3-1 à 50'30). TASR

Le scénario catastrophe se profile de plus en plus à l'horizon pour le champion olympique en titre qui de plus continue de se faire dangereusement contrer. Le temps file et alors qu'il y a encore plus de quatre minutes à jouer, les Finlandais sortent leur gardien. Il revient quelques fois en fonction de l'évolution du jeu. Mais les lions sont ailleurs, ils ne trouvent pas d'ouverture, la Slovaquie bouchant les ouvertures de tout côté. Slafkovský part vers la cage vide mais il est bousculé et perd sa crosse, ne pouvant marquer, il cherche à passer du patin, sans succès, les défenseurs finlandais voient triple, Tatar reprend mais rate à son tour, finalement Ružička d'un mouvement retourné trouve le fond de la cage vide, le piège est définitivement refermé, les lions ne s'en extrairont plus (4-1 à 57'39).

Echec et mat pour le champion olympique battu par le troisième des derniers JO.



Tirs cadrés : 9 / 7 pour la Slovaquie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Samuel Hlavaj

** : Juraj Slafkovský

* : Dalibor Dvorský La Finlande démarre bien le dernier tiers en sollicitant le portier slovaque qui répond toujours présent avec des arrêts solides mettant en confiance sa formation qui continue de bien jouer son jeu. Le piège se referme de plus en plus sur les lions qui cherchent vainement la faille et donnent l'impression qu'ils pourraient jouer trois jours sans parvenir à déjouer Hlavaj de plus en plus en confiance, avec sa solide mitaine et ses bons réflexes de jambières.Le piège referme brutalement ses mâchoires un peu avant la moitié de la période.La Suomi tangue et ne parvient pas trop à retrouver ses réflexes, peu après la Leijonat est pénalisée assez stupidement. Heiskanen dégage directement au dessus du plexi, il rejoint le cachot pour deux minutes. Le nouveau coup de mâchoire du piège ne va pas tarder à s'abattre.Le scénario catastrophe se profile de plus en plus à l'horizon pour le champion olympique en titre qui de plus continue de se faire dangereusement contrer. Le temps file et alors qu'il y a encore plus de quatre minutes à jouer, les Finlandais sortent leur gardien. Il revient quelques fois en fonction de l'évolution du jeu. Mais les lions sont ailleurs, ils ne trouvent pas d'ouverture, la Slovaquie bouchant les ouvertures de tout côté.Echec et mat pour le champion olympique battu par le troisième des derniers JO.9 / 7 pour la Slovaquie*** : Samuel Hlavaj** : Juraj Slafkovský* : Dalibor Dvorský



La Slovaquie a parfaitement joué sa partition pour surprendre son adversaire en ouverture. Solide défensivement, rapide à l'offensive et dans ses relances. Les Slovaques ont su tenir dans leur temps faibles et utiliser au maximum ses temps forts et les erreurs adverses. Un début de Jeux Olympiques parfaitement réussi pour l'équipe à la double croix qui affrontera l'Italie vendredi.

La Slovaquie a parfaitement joué sa partition pour surprendre son adversaire en ouverture. Solide défensivement, rapide à l'offensive et dans ses relances. Les Slovaques ont su tenir dans leur temps faibles et utiliser au maximum ses temps forts et les erreurs adverses. Un début de Jeux Olympiques parfaitement réussi pour l'équipe à la double croix qui affrontera l'Italie vendredi.

La Finlande a joué contre elle même, certes elle a dominé à l'offensive mais sans être particulièrement créative et très peu réaliste. La défense n'a pas été à son aise face aux contre-attaques slaves. Il faudra resserrer les boulons et très vite pour reprendre pied dans ce tournoi. Vendredi, les Finlandais auront été également fort à faire face à ses voisins suédois.







