Hockey sur glace - : Slovaquie (SVK) vs France (FRA) 2 - 1 (0-0 1-1 1-0) Le 14/05/2025 Stockholm - Avicii Arena [ Slovaquie (SVK) ] [ France (FRA) ] Les Bleus encore battus Convaincante lors du premier tiers de la rencontre, l’équipe de France n’a pas pu maintenir son rythme et a concédé une quatrième défaite frustrante face à la Slovaquie mercredi (1-2) lors du Championnat du Monde. Les Bleus, encore solidaires mais pas assez réalistes, devront impérativement inverser la tendance, vendredi contre l’Autriche (16h20), dans un match crucial pour le maintien dans l’élite mondiale. Stockholm - Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 15/05/2025 à 07:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2915 spectateurs Arbitres : MM.Campbell (CAN) et Schrader (ALL) Buts :

Slovakia :

France : Pénalités 36 minutes dont 5+10’ à Hrehorcak et Regenda contre Slovakia 25’ minutes dont 5+10’ à Perret contre France But pour la France :

34’34 Boudon (A.Dair et Treille)



Buts pour la Slovaquie :

9’32 Chromiak (Honzek et Dvorsky),

52’12 Rosandic (Cajkovic et Kristof) SUP



Encore une soirée décevante et irritante pour le hockey français. Mercredi, moins de 24 heures après sa défaite contre le Canada, les Bleus, vaillants et solidaires, sont tombés devant la Slovaquie (1-2) à l’Avicii Arena de Stockholm (Suède). Ils enchaînent ainsi une quatrième défaite en autant de matches, après avoir été dominés par la Lettonie (1-4), la Finlande (3-4 a.p.) puis le Canada mardi (0-5).



Dans une enceinte clairsemée et froide, les joueurs de Yorick Treille, toujours dans l’attente de sa première victoire en tant que head coach en match officiel, avaient mis sous cloche des Slovaques fébriles et peu en jambes dans les premières minutes d’un duel équilibré sur le papier entre deux nations qui s’étaient jaugées en match de préparation (2 succès pour les Slovaques 4-3 et 8-1).

Tim Bozon a cru ouvrir le score rapidement (2’), mais son but a été refusé pour un hors-jeu de Pierre-Édouard Bellemare. Décidés à forcer le destin, les Bleus dominaient, cadenassaient le palet sans parvenir à trouver la faille dans le but de Samuel Hlavaj, qui montait la garde devant Nicolas Ritz, Enzo Guebey et Alexandre Texier. Un manque d’efficacité gênant à ce stade de la compétition qui a fini par se payer.



Ballotés mais toujours en vie, les Slovaques n'ont eu besoin de mettre la pression sur le but français que pendant trois minutes au milieu du 2e tiers pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Martin Chromiak (0-1, 30’). Le joueur des Los Angeles Kings en NHL trompait la vigilance d’Antoine Keller, titulaire pour la seconde fois dans ce Mondial après la Finlande, après une action confuse devant le but.



Le dernier rempart de Lausanne a maintenu les Bleus dans la partie grâce à plusieurs arrêts déterminants (comme cette parade somptueuse de la mitaine sur un break de Cajkovic 31’), jusqu’à ce lancer en pivot de Louis Boudon en lucarne (1-1, 35’), pour remettre les Bleus logiquement à flots avant l’entame du dernier tiers.



Sanctionnée à trois reprises en moins de 9’, la France a finalement été punie sur la troisième supériorité numérique de la Slovaquie par un but du défenseur de Kosice, Mislav Rosandic (2-1, 52’12), qui mystifiait Keller d’un lancer du poignet excentré.



La fin de match (juste après la sirène, ndlr), sous haute tension, qui s’est terminée par trois expulsions (Perret côté Français), témoignait de l’irritation et la frustration des Bleus, qui restent scotchés à la 7e place du groupe A avec un seul point inscrit (celui de la défaite en prolongation contre la Finlande) avant la mise à jour du calendrier ce jeudi.



Les Tricolores ont encore trois matches à jouer dans ce Mondial, dont deux certainement décisifs face à l’Autriche (vendredi à 16h20) et contre la Slovénie (lundi 19) pour assurer leur place dans l'élite mondiale.















