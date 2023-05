Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Slovaquie (SVK) vs Lettonie (LAT) 2 - 1 (1-0 0-1 1-0) Le 13/05/2023 Riga, Arēna Rīga [ Slovaquie (SVK) ] [ Lettonie (LAT) ] Mondial 23 : Une sacrée partie Match de rachat pour deux équipes battues en ouverture. Les Slovaques vaincus sur le fil contre leurs frères Tchèques partiront favoris contre la Lettonie écrasée par le Canada qui aura son public avec elle Riga, Arēna Rīga, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 13/05/2023 à 22:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Slovakia :

Latvia : Bien à l'heure :



Les Slovaques se portent rapidement à l'assaut. Cehlárik récupère la rondelle dans le bureau de Wayne Gretzky il remet en retrait dans son dos au premier poteau pour Sukeľ qui vient cueillir Šilovs sur le premier lancer de la partie (1-0 à 00'44).

La Slovaquie conserve le contrôle du palet et joue vite et bien vers l'avant. Andersons tente de contrer mais il est pris par la patrouille. Les Slovaques sont les plus dangereux, Rosandić canonne de la bleue mais le portier letton repousse. Regenda dans l'angle cherche à dévier de l'autre côté pour Sukeľ mais ce dernier ne peut reprendre. Koch s'infiltre en zone il remet pour Lántoši qui bute sur Šilovs. Photographe : Martin Baumann pour TASR

Les Lettons vont mieux après la pause pub et lancent à plusieurs reprises au but, mais Škorvánek repousse. Les contres slovaques déséquilirent la défense locale. Ķēniņš leur répond dans la profondeur, sans plus de succès.

Roberts Bukarts s'infiltre en zone son tir passe juste sous le bras du gardien slovaque mais continue hors du cadre. Les Slovaques portent le jeu vers l'avant et restent dangereux, Tamáši dans l'angle échoue sur le portier local.

Une bonne contre offensive de la Lettonie provoque une occasion nette. Ķēniņš remonte la glace, dévie angle opposé pour Balcers qui échoue sur le portier de Michalovce. Ābols récupère une mauvaise sortie de zone il cherche à servir Daugaviņš mais le gardien intercepte.

La Slovaquie repart, Cehlárik lance, Šilovs repousse, le rebond file sur Sukeľ qui reprend, le portier des Canucks dévie la rondelle sur la transversale et elle file dans le public.



Tirs cadrés : 15 / 8 pour la Slovaquie



L'arena se réveille :



Les Lettons démarrent fort et lancent à la cage, Dzierkals dans l'angle ne peut déjouer

La Lettonie conserve le palet mais les Bleus mettent une bonne pression sur le porteur du palet ce qui gêne le déploiement du jeu local. Photographe : Martin Baumann pour TASR

La Slovaquie reprend le contrôle du match, Hudáček contourne la cage et vient frapper à la porte. Chromiak et Regenda en contre à deux contre un échouent, comme Okuliar en spin-o-rama. Hudáček dans l'angle bute encore contre Šilovs. Regenda dans l'angle ne peut reprendre et le portier letton peut se replacer et boucher le trou.

Les grenats contrent et s'offrent deux belles occasions, Ābols dans le slot ne peut battre le gardien slovaque. Une faute sanctionne Okuliar qui a dégagé la rondelle avec sa crosse brisée. Le powerplay letton s'installe, Ābols dans l'angle dévie mais la rondelle ricoche sur un patin de défenseur et manque le cadre. Ķēniņš sur le coin lance, Škorvánek touche de sa crosse et se jette sur le palet pour bloquer. Okuliar qui sort de prison provoque une petite frayeur en contre mais son tir est bloqué. Okuliar perd le palet à la bleue, Ābols part en contre seul, il gagne son duel avec un bon tir juste au dessus du bouclier de Škorvánek et égalise (1-1 à 36'51).

Les Lettons restent installés mais pas très longtemps. La Slovaquie reprend le contrôle du palet jusqu'à la deuxième sirène.



Tirs cadrés : 11 / 6 pour la Lettonie



Dernier effort :





En contre la Lettonie assure, les frères Bukarts partent à deux contre un mais la passe est trop forte. Hudáček part seul en break, Šilovs repousse le tir du revers. Regenda s'échappe à son tour mais il est bien repris par la défense locale.

Rihards Bukarts tente sa chance sur un engagement gagné en zone offensive. La Slovaquie contrôle la rondelle et repart. Pánik fait un gros travail de conservation du palet en zone offensive, il remet à la bleue pour Koch qui canonne, Šilovs repousse la rondelle mais le rebond file dans l'angle, Hrivik au second poteau n'a plus qu'à le précipiter au fond (2-1 à 50'04). Photographe : Martin Baumann pour TASR

Latvia repart de l'avant et s'offre une belle séance offensive mais ses lancers manquent le cadre. Balcers dans l'angle fermé tape à la porte. Les Slovaques sont pénalisés. Robert Bukarts lance, Škorvánek repousse, Rihards Bukarts récupère et glisse dans le slot pour Džeriņš qui lance sur le poteau. Cehlárik parvient à contrer en infériorité mais est à sont tour pénalisé. Les Slovaques vont devoir évoluer à trois pendant plus d'une minute. Le trio s'en sort avec brio, le quatuor fait aussi bien et les deux fautes sont effacées.

Une bagarre derrière la cage slovaque donne un épisode à quatre contre quatre. Vītoliņš sort son gardien pour créer le powerplay. Dzierkals fait un tir dangereux mais personne n'est sur le rebond. Rihards Bukarts canonne de la bleue, Batna dévie, le palet est dévié par le bouclier mais la force du tir fait sauter la crosse de Škorvánek, elle va se perdre dans le coin. La sirène retentit.



Tirs cadrés : 9 / 8 pour la Lettonie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stanislav Škorvánek

** : Artūrs Šilovs

La Slovaquie accélère dès la reprise, mais les locaux contrent et se montrent dangereux. Un concours de chant de supporters a lieu entre la foule lettone et le gros groupe de Slovaques appuyés par quelques camarades tchèques venus en renfort avec leurs maillots rouges.

*** : Stanislav Škorvánek

** : Artūrs Šilovs

* : Peter Cehlárik



La Slovaquie signe sa première victoire dans le championnat du monde, mais elle ne fut pas si simple face à une redoutable équipe locale soutenue par une arena pleine à craquer. Rapidement devant, les Slovaques se sont fait rattraper dans un deuxième tiers moins tranchant. Leurs efforts longtemps peu récompensés ont finit par payer avec un deuxième but dans le dernier tiers. Solide défensivement l'équipe des Hautes Tatras a su contenir le retour de son adversaire en fin de période. Prochain match lundi pour les Slovaques contre le Canada.

La Lettonie s'incline une deuxième fois dans son mondial partagé mais elle a fait bien meilleure figure que la veille. Les Lettons vite menés au score ont ensuite inversé la tendance en profitant de sa vitesse et de ses contres pour égaliser. Les efforts des grenats n'ont pas suffit à arracher la prolongation. Les Lettons affronteront les Tchèques lundi soir.







