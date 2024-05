Un contre et un rebond suffisent :



Gudļevskis est le gardien partant pour la Lettonie en difficultés sur ce poste cette année. La Slovaquie continue de faire confiance à Hlavaj devant ses filets.

La Slovaquie se rue à l'assaut d'entrée. Regenda lance, le palet repoussé reste devant la cage, Kelemen pousse à son tour mais Gudļevskis bloque. Roberts Bukarts en contre trouve la mitaine du gardien de Plzeň. Cehlárik enfonce la défense son tir est repoussé, Regenda échoue à convertir le rebond. Les Lettons jouent le contre et restent dangereux. La Lettonie est pénalisée, Nemec dans l'axe échoue sur Gudļevskis. Le powerplay passe, Regenda en solitaire provoque un nouvel arrêt du portier de Bremerhaven. Les Lettons sont rapides mais manque de concentration et perdent des palets importants. Slafkovský en solitaire ne peut passer le gardien.

Une deuxième faute est sifflée contre la Lettonie. Le palet tourne à l'infini dans les crosses sans qu'un tir soit adressé sur la cage. Les Baltes décidément bien indisciplinés sont sanctionnés juste après le retour à cinq. Les premiers lancers slovaques sont bien repoussés, mais il n'y a jamais aucun joueur de la double croix sur le rebond. Le deuxième pire powerplay du mondial continue d'être bredouille. Les Lettons contrent et marquent. Indrašis lance, Freibergs dévie, Hlavaj repousse, le palet rebondit sur le bras du défenseur et rentre dans la cage (0-1 à 18'39).

La Lettonie en contre fait encore quelques frayeurs aux Slovaques mais Hlavaj s'interpose bien.



Tirs cadrés : 20 / 8 pour la Slovaquie

Des occasions, mais pas de but :

La Lettonie se crée une énorme occasion d'entrée, Batna sur le côté vient s'empaler dans les pads de Hlavaj. La Slovaquie repart à l'assaut, mais reste en danger sur les contres. Daňo bien placé envoie un missile, son tir est repoussé et monte vers le toît de l'arena. Cehlárik face à l'angle ouvert lance, Gudļevskis revient et d'un coup de bouclier, repousse au loin.

Indrašis subtilise la rondelle à la bleue et part en contre seul, mais il perd son duel. Les Lettons pressent à l'offensive mais en vain. La Slovaquie repart à l'offensive, Cehlárik dans le slot tente encore sa chance en vain.

La partie s'équilibre et les deux équipes ont leur chance, mais le score ne bouge pas. Daugaviņš contre et subit un cinglage. Pour la première fois de la rencontre, la Lettonie évolue en suppériorité. Un slap lointain est dévié par l'épaule de Hlavaj. Egle dans le slot est également battu par le gardien.

Même de retour à égalité numérique, les Lettons pressent jusqu'à la fin de la période.



Tirs cadrés : 14 / 10 pour la Lettonie

Inséparables dans un grand match :

Les Slovaques partent à l'offensive dès la reprise. La défense plie, Gudļevskis multiplie les parades mais finit par rompre. Regenda récupère derrière la cage, il remet dans l'axe pour Pospíšil il avance vers le but, d'un bon mouvement fait coucher le portier de Fischtown et lance dans l'angle alors que l'arena explose (1-1 à 42'06).

Dzierkals seul au second poteau ne peut reprendre car le palet tape dans son patin. Ābols dévie au second poteau pour Daugaviņš qui lance sur le montant. lhf.lv

Les Slovaques contrent, Slafkovský lance à deux reprises dans l'angle fermé sans succès. Les contres baltes restent dangereux mais la défense blanche et bleue nettoie. Sur un de ces contres, Tralmaks bute sur le gardien, Dzierkals au rebond envoie le palet sur le dessus de la cage.

La Slovaquie met une pression infernale en fin de match, Gudļevskis tient bon. Slafkovský temporise dans le cercle gauche, il remet au second poteau pour Cehlárik qui propulse au fond et fait hurler la foule à 1'24 du terme (2-1 à 58'34).

La Lettonie sort le gardien et repart. Cibuļskis envoie un missile qui vient déjouer le portier à la double croix et égalise dans la foulée, quelle fin de match (2-2 à 58'40).

Slafkovský repart à l'assaut recentre pour Hrivík qui rate le cadre. Dans les dernières secondes de jeu, Tralmaks subtilise le palet derrière la cage, il remet dans l'axe, Dzierkals envoie un missile, Hlavaj fait un impressionnant arrêt mitaine au moment où retentit le buzzer, que celui là est important ! Mais sur l'action, les Slovaques sont pénalisés, cela complique la prolongation.



Tirs cadrés : 12 / 10 pour la Slovaquie La Lettonie repart alors à l'offensive, le danger change de camp. Hlavaj bondit pour repousser devant Krastenbergs, la défense dégage le palet ou se jette devant les tirs.Dzierkals seul au second poteau ne peut reprendre car le palet tape dans son patin. Ābols dévie au second poteau pour Daugaviņš qui lance sur le montant.Les Slovaques contrent, Slafkovský lance à deux reprises dans l'angle fermé sans succès. Les contres baltes restent dangereux mais la défense blanche et bleue nettoie. Sur un de ces contres, Tralmaks bute sur le gardien, Dzierkals au rebond envoie le palet sur le dessus de la cage.La Slovaquie met une pression infernale en fin de match, Gudļevskis tient bon.La Lettonie sort le gardien et repart.Slafkovský repart à l'assaut recentre pour Hrivík qui rate le cadre. Dans les dernières secondes de jeu, Tralmaks subtilise le palet derrière la cage, il remet dans l'axe, Dzierkals envoie un missile, Hlavaj fait un impressionnant arrêt mitaine au moment où retentit le buzzer, que celui là est important ! Mais sur l'action, les Slovaques sont pénalisés, cela complique la prolongation.12 / 10 pour la Slovaquie

Un gardien et un PK incroyables :

Le trio slovaque est héroïque, Hlavaj sort de bons arrêts, les Slaves tiennent et reviennent à égalité. Une deuxième faute est sifflée contre la Slovaquie en fin de prolongation, sur l'avantage, Ločmelis réalise un bon lancer, mais Hlavaj sort encore un excellent arrêt.

La Lettonie prend son temps mort avant d'attaquer, Rihards Bukarts dans le slot où Ābols à trois reprises sur le côté ne peuvent battre Hlavaj. Rihards Bukarts depuis la gauche lance deux fois puissamment, mais à deux reprises le portier des Indiens étend la jambe pour repousser.



Tirs cadrés : 10 / 1 pour la Lettonie

Duel de gardiens et Ločmelis :



Hudáček part le premier, dans l'axe il vient buter sur Gudļevskis (X)

Ābols se décale sur la droite mais son tir s'écrase sur le poteau (X-X)

Slafkovský part lui aussi dans l'axe mais parvient à trouver un espace dans le five hole (XV-X)

Ločmelis accélère et longe la cage d'un revers parfait il fait trembler les filets (XV-XV)

Sukeľ freine devant le but et lance sur la droite, Gudļevskis qui semble blessé à la jambe droite parvient à l'étendre et à repousser mais tombe durement sur le sol (XVX-XV)

Roberts Bukarts part sur la gauche, Hlavaj suit et repousse du bouclier (XVX-XVX)

Cingel avance doucement vers la cage lettone, Gudļevskis d'un bon coup de crosse lui chasse la rondelle de la palette (XVXX-XVX)

Daugaviņš feinte le tir pour continuer vers la droite du but mais la jambière de Hlavaj s'étend et repousse (XVXX-XVXX)

Tatar, le capitaine slovaque, est le cinquième a s'élancer, il lance de loin, Gudļevskis repousse encore de sa jambe droite douloureuse et reste encore un moment au sol (XVXXX-XVXX)

Krastenbergs peut donner la victoire aux siens s'il marque, il s'élance plein axe et vise le five hole, mais les jambières se referment, la partie continue (XVXXX-XVXXX)

Daugaviņš, le capitaine letton, toujours sur le côté droit perd une deuxième fois son duel (XVXXX-XVXXXX)

Hudáček part sur la gauche, repique à droite, Gudļevskis est au sol, le Slovaque attend le plus longtemps possible avant de lancer, mais la mitaine du portier des Fischtown Pinguins capte le palet (XVXXXX-XVXXXX)

Ločmelis y retourne, il est le seul à avoir marqué pour le moment, il lance, Hlavaj repousse de la jambe, le palet roule sur sa deuxième pad et termine au fond (XVXXXX-XVXXXXV)

Slafkovský l'unique buteur de la série, doit marquer, encore, pour poursuivre le match. Il part sur la droite du but mais son revers s'arrête sur la jambière de l'héroïque Gudļevskis (XVXXXXX-XVXXXXV)



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Kristers Gudļevskis

** : Samuel Hlavaj

* : Miks Indrašis

La Lettonie arrache sa survie dans ce mondial avec cette victoire aux tirs au but. En effet il lui reste un mince espoir de qualification pour les quarts de finale en cas de succès au dernier match contre les Etats-Unis et de défaite combinée de la Slovaquie face à la Suède, alors le dernier ticket lui reviendrait. Un scénario bien hypothétique, mais l'espoir demeure. Bien mal embarqués dans le match, les Lettons ont ouvert le score contre le cours du jeu et réussi à tenir longtemps leur avance avant logiquement de se faire rejoindre. Ils ont résisté au pressing slovaque grâce notamment à Gudļevskis qui a paru se blesser à la jambe droite durant le match. Ils se font dépasser en toute fin de match mais avec un coeur énorme parviennent à égaliser dans la foulée. Malgré deux powerplays et dix lancers ils n'ont pu vaincre en prolongation, mais s'imposent après sept tirs au but, grâce à leur impressionnant portier qui a tout donné malgré des douleurs visibles. Mardi contre les Américains il faudra vaincre ou mourir.

La Slovaquie s'incline au bout du bout et échoue à composter directement son billet pour les quarts de finale, si elle perd contre la Suède invaincue et que les Lettons gagnent en prolongation, elle ratera encore une fois les playoffs. Cela parait peu probable mais tout de même. Pour la première fois du mondial l'offensive éblouissante slovaque a manqué de réalisme devant le mur grenat, malgré de nombreuses tentatives. Finalement devant à 1'24 de la fin, elle n'a encore pas su tenir son avance et se fait encore rejoindre, décidément ! En prolongation, l'héroïsme des Slovaques et de leur gardien ont retardé l'échéance avant une défaite serrée aux tirs au but malgré une excellente perf, encore, de Hlavaj. Les Slovaques qui jouent mardi soir auront leur destin entre les mains, et ils sauront le résultat de la Lettonie avant de mettre un patin sur la glace, ils sauront donc à quoi s'en tenir face à l'ogre suédois.