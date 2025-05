Les Slovaques décevants cette année, reçoivent la Lettonie qui enchaînent les hauts et les bas mais qui comme son adversaire du jour peut toujours espérer raccrocher un fauteuil vers les quarts de finale. La Slovaquie démarre bien mais se fait piéger elle même sur une bévue. Une perte de palet en défense, permet à Andersons de contrer, il remet pour Egle dans l'axe qui fusille Hlavaj et ouvre la marque (0-1).

La Slovaquie sonnée d'entrée, renverse la tendance et prend le contrôle sans pitié du premier tiers. Le mitraillage sans cesse vient de tous les côtés et le portier de Bremerhaven, Gudļevskis multiplie les interventions pour tenir l'avance des siens. Finalement et logiquement le verrou saute, sur un powerplay. Takáč dos à la bande remet parfaitement dans le slot pour Čederle qui égalise (1-1).

La partie s'équilibre un peu mais ce sont bien les Slaves qui font le jeu, malgré tout le score reste identique jusqu'au premier coup de sirène.



Il ne fallait pas revenir en retard à sa place au Globe de Stockholm. Une fois encore la Slovaquie commet une erreur d'importance. Une perte de palet derrière le but slovaque profite à Tralmaks qui glisse devant la cage pour Locmelis, qui efface le gardien et remet les Lettons devant (1-2).

Ce but relance la Lettonie qui accélère et prend complètement le jeu à son compte alors que la Slovaquie sombre encore une fois. Sur un engagement gagné en zone offensive, Rihards Bukarts longe la cage et vient ajuster le portier adverse pour creuser son avance (1-3).

Les Slovaques sombrent et commettent une faute mais tiennent bon malgré l'infernal pressing grenat. Les Lettons continuent leur récital et la défense slovaque si poreuse depuis le début du mondial prend une fois encore l'eau. Une superbe triangulaire démarrée par Egle, prolongée par Lavins et conclue par Andersons fait s'allumer la lampe une quatrième fois (1-4).



Les Lettons restent rapides au début du dernier vingt mais progressivement la Slovaquie inverse la tendance. Regenda lancé en profondeur dans la défense balte fait tinter le poteau. Contraints de se découvrir pour se projeter vers l'avant, les Slovaques s'exposent aux contres et sur l'un d'entre eux sont pénalisés. A plus de quatre minutes du terme, la Slovaquie prend son temps mort et sort son gardien. Elle monopolise longtemps le palet à l'offensive mais sans lancer. Une perte de palet catastrophique à la bleue scelle leur destin, Daugaviņš récupère et lance Ābols seul dans la profondeur pour enfoncer le clou (1-5).

Les Lettons repartent et Locmelis touche le poteau, mais un surnombre les fait reculer dans leur zone en infériorité. Malgré le powerplay, le gardien slovaque ne ressort même pas, plus personne n'y croit. Et ils ont raison, il ne se passe plus grand chose jusqu'au coup de sirène final.



Nette victoire pour la Lettonie qui a joué son jeu rapide et porté vers l'avant au maximum profitant des erreurs hallucinantes des Slovaques qui sont une énième fois complètement passé à travers. Les Lettons ont brillé et récupèrent la quatrième place, ils n'auront besoin que d'un point contre l'Autriche pour valider leur ticket pour les quarts de finale. Un nouveau revers qui empêche la Slovaquie de croire encore aux quarts de finale quel que soit le résultat du dernier match contre la Finlande, mardi.