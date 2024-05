Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Slovaquie (SVK) vs Pologne (POL) 4 - 0 (2-0 0-0 2-0) Le 15/05/2024 Ostrava Arena [ Slovaquie (SVK) ] [ Pologne (POL) ] Slovaquie / Pologne : Tatar, pour vous servir ! Naturellement favoris pour cette rencontre, les Slovaques ont choisi une approche plus prudente pour ce match après leur performance remarquable face aux États-Unis (4-5). Avec trois points à son actif, Tomas Tatar a de nouveau brillé hier soir. En ce qui concerne la Pologne, malgré des signes de qualité dans leur jeu, cela reste insuffisant pour remporter des victoires dans ce championnat. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 16/05/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Slovakia :

Poland : La Slovaquie se détache vite



Tomas Tatar a laissé sa marque sur un premier tiers dominant des Slovaques. Deux minutes après le début du match, Lukas Cingel a profité d'un dribble manqué par Tatar, qui a bien mené le jeu mais a perdu le contrôle en essayant de tirer. Le palet est allé directement à Cingel, qui a marqué dans un filet grand ouvert alors que le gardien polonais Tomas Fucik était hors position sur la phase de jeu (2:03 ; 1-0).



À douze minutes de la fin, Tatar, participant à son septième championnat du monde, s'est élancé en breakaway et a décoché un beau tir que Fucik a repoussé, un de ses 14 arrêts dans la période. Fucik a également repoussé un tir de slot de Martin Pospisil pour l'un de ses meilleurs arrêts du premier tiers. À mi-chemin de la période, Tatar a marqué son premier but et son deuxième point du match lorsqu'il a conclu sur une passe de Simon Nemec sur un jeu parfait (11:46 ; 2-0).

Nemec a gardé le palet, attirant l'attention de plusieurs joueurs polonais, puis a envoyé une passe à un Tatar complètement libre au côté du filet.



La Pologne émoussée



Le deuxième tiers fut un peu plus différent, avec des polonais plus conquérants qui ont mis en danger Hlavaj à huit reprises, contre 11 pour la Slovaquie. À deux buts de retard, la Pologne a bénéficié d'un avantage numérique en début de troisième période mais, comme cela a été le cas tout au long du tournoi, la Pologne n'a pas pu en profiter. Avec un bilan de 0 sur 13 en avantage numérique, la Pologne est la seule équipe sans but en supériorité numérique.

Les experts en hockey font souvent référence au 2-0 comme étant le pire avantage dans ce sport, mais dans ce cas, on n'a jamais eu l'impression que la Pologne pourrait monter une remontée. La Slovaquie a été en contrôle tout au long du match, dominant son adversaire avec 44 tirs contre 20 pour la Pologne. Samuel Hlavaj a tout arrêté pour conserver le blanchissage.



Fucik touché



Fucik a dû quitter le match à 11:03 de la troisième période lorsqu'il a arrêté un puissant tir de Peter Cehlarik et a ensuite dû également arrêter le retour du bâton de Cingel, restant au sol pendant quelques minutes en se tordant de douleur. David Zabolotny est venu dans le filet polonais en remplacement.

La Slovaquie a scellé la victoire avec des buts à 12 secondes d'intervalle tard dans la troisième période. D'abord, Cehlarik a porté le score à 3-0 lorsqu'il a glissé le palet sous un Zabolotny plongeant à contretemps (57:22 ; 3-0) puis Cingel a marqué son deuxième but du match avec un tir entre les jambes du malheureux Zabolotny (57:34 ; 4-0).

Tatar a réalisé une passe décisive sur ce but pour son troisième point du match.



Victoire sans appel de la Slovaquie qui enchaîne une troisième victoire consécutive.



Tomas Tatar : « Nous avons travaillé dur et nous nous amusons beaucoup ensemble. Je suis très heureux. C'était un effort d'équipe et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. »





