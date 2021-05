Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Slovaquie (SVK) vs Russie (RUS) 3 - 1 (0-0 1-1 2-0) Le 24/05/2021 Riga, Olimpiskais sporta centrs [ Slovaquie (SVK) ] [ Russie (RUS) ] Les Slovaques invaincus La Russie et la Slovaquie vieilles ennemies se retrouvent pour un match au sommet aprs deux victoires chacune. Qui restera invaincu aprs ce duel slave ? Riga, Olimpiskais sporta centrs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/05/2021 18:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Sukel renverse la tendance, il lance, Samonov repousse mal au deuxième poteau où Pospisil reprend mais cette fois le back-up pétersbourgeois bloque. KHL Hudacek tient la Slovaquie jusqu'au bout

Le jeu est rapide et agréable, Holesinsky fait parler sa vitesse, le portier russe repousse tant bien que mal. La défense russe peine et Studenic profite de ces largesses pour tenter sa chance à deux reprises sans succès. Galimov mène la contre offensive des rouges mais Hudacek repousse, Morozov qui reprend n'a pas plus de réussite. Kristof face à l'angle ouvert lance, Samonov revient et repousse du bouclier. Les Russes sont pénalisés dans l'action, mais parviennent sans trop de difficultés à tuer la pénalité.

Morozov s'offre un raid solitaire mais toujours sans parvenir à surprendre le portier slovaque. Les joueurs à la double croix contrôlent la fin du tiers mais Karnaukhov parvient à contrer, comme souvent le joueur du CSKA rate son coup. Une pénalité slovaque dans les dernières secondes ne change pas la donne.



Les Russes reviennent en powerplay mais gèrent mal et ne tirent qu'une seule fois. Les Slovaques de retour à cinq poussent sur le but russe. Pospisil bute contre le portier rouge, Kristof reprend le rebond mais échoue également, Pospisil y va de nouveau, encore sans succès.

L'offensive de la machine rouge repart mais la défense à la double croix fait le ménage et parvient à bien gêner son adversaire. Barabanov dévie vers Provorov mais le lancer de ce dernier est bien bloqué par Hudacek.

Les contres slovaques mettent en énorme difficulté l'arrière garde russe, et son portier qui est vite en danger, sauvé dans un premier temps par une crosse d'un de ses défenseurs. La Russie ne parvient pas à sortir de la zone, Roman récupère et sert en retrait Kelemen qui vient fusiller le gardien adverse d'un bon lancer (1-0 à 30'00). KHL Slovaques et Russes dos dos aprs 40 minutes

La Slovaquie ne peut guère savourer son ouverture du score puisqu'elle est sanctionnée dans la foulée. Le powerplay russe s'installe. Shalunov lance, le rebond traîne dans le slot mais Slepychev ne parvient pas à reprendre. Slepychev récupère dans l'angle, contourne la cage et sert Tolchinsky qui y va de son coup de fusil, le palet dévié par le patin de Barabanov termine au fond (1-1 à 31'06).

Le suspense est relancé, les Slovaques contrent à toute allure. Cehlarik sert Lantosi dans l'axe mais le lancer d'icelui est bloqué par Samonov.

La Russie revient en avant, Shalunov contourne la cage mais bute sur Hudacek. Le jeu russe accélère, le coup de canon de Zub frôle l'angle ouvert. Le pressing russe est intense mais stérile, les Slovaques s'en sortent à peu de frais et lancent de rapides contres dangereux.



La Slovaquie revient bien, Janosik y va de son slap de la bleue mais Samonov s'interpose. Les Russes contrent et Burdasov dans l'angle tente sa chance. Tolchinsky sert Slepychev devant la cage il drible un défenseur mais ne peut déjouer la vigilance de Hudacek. La Sbornaya contrôle la rencontre mais ne parvient pas à se créer de franches occasions, Studenic se jette pour bloquer un lancer et doit quitter la glace.

Les joueurs à la double croix tiennent et commencent petit à petit à contrer avec une vitesse impressionnante. Le jeu est rapide et de bonne qualité des deux côtés. Gavrikov tente sa chance de la bleue mais le lancer est bloqué. KHL La Slovaquie s'impose face aux Russes et reste invaincue

Une pénalité russe permet à la Slovaquie de poser son jeu. Gernat lance de la bleue, le palet dévié par le patin d'un joueur russe monte et vient surprendre Samonov (2-1 à 53'19).

La machine rouge repart de l'avant mais la défense slovaque fait le métier pour bien bloquer le jeu. Kelemen contre, il drible la défense mais ne peut déjouer le portier. Le temps file pour des Russes toujours sans solution. Ils sortent le gardien à un bien mauvais moment, les Slovaques récupèrent et le capitaine Daloga vient conclure en cage vide (3-1 à 58'59).

Troisième victoire de rang pour la Slovaquie qui invaincue pointe en tête du groupe.



Tirs cadrés : 9 / 7 pour la Russie



*** : Julius Hudacek

** : Peter Cehlarik

La Slovaquie livre la marchandise pour un match parfaitement maîtrisé et s'impose face à la Russie pour rester seule en tête du groupe. Les Slovaques solides défensivement ont su être opportunistes offensivement pour décrocher leur troisième victoire en autant de parties dans ce mondial. Ils joueront la Suisse jeudi pour un duel de haut vol.

La Slovaquie livre la marchandise pour un match parfaitement maîtrisé et s'impose face à la Russie pour rester seule en tête du groupe. Les Slovaques solides défensivement ont su être opportunistes offensivement pour décrocher leur troisième victoire en autant de parties dans ce mondial. Ils joueront la Suisse jeudi pour un duel de haut vol.

La Russie a un peu pêché en défense et son portier en veine n'a pas été forcément très rassurant. Mais c'est offensivement aujourd'hui que les rouges n'ont pas vraiment trouvé de solution malgré une domination plutôt nette. L'arrivée prochaine de renforts de NHL permettra-t-elle à la Sbornaya de retrouver un nouveau souffle ? En attendant les Russes affronteront le Danemark jeudi pour une victoire impérative.







