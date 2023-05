Un petit contre et puis s'en va :



La Norvège démarre bien la rencontre et s'offre quelques bonnes tentative sur le but adverse, sans succès car le portier de Mladá Boleslav s'emploie. La Slovénie peine à contrer, et la défense norvégienne bloque un nombre incroyable de palets envoyés par les bleus et verts. hockey.no Pressés par la défense nordique, les lynx se précipitent trop et manquent souvent le cadre, à l'image de Pance, Tomaževič ou Tičar qui est pourtant sans marquage et qui loupe complètement l'angle ouvert depuis le slot. La Norvège démarre bien la rencontre et s'offre quelques bonnes tentative sur le but adverse, sans succès car le portier de Mladá Boleslav s'emploie.La Slovénie peine à contrer, et la défense norvégienne bloque un nombre incroyable de palets envoyés par les bleus et verts.Pressés par la défense nordique, les lynx se précipitent trop et manquent souvent le cadre, à l'image de Pance,Tomaževič ou Tičar qui est pourtant sans marquage et qui loupe complètement l'angle ouvert depuis le slot.

La Norvège reste la plus dangereuse et chaque contre-offensive met la pagaille dans la défense slave. Les interventions de

Krošelj permettent de sauver la mise. Comme sur le lancer lointain de Salsten qui prend un drôle d'effet.

Berg-Paulsen remonte la glace sur le côté, d'un tir décroisé il nettoie la lucarne opposé (0-1 à 14'05).

Peu après la Norvège est pénalisé. Les Slaves se portent à l'assaut pour tenter de vite revenir au score. Le powerplay s'installe bien, fait tourner le palet mais a du mal à créer le décalage. Urbas slape de la bleue, le portier repousse, Kuralt dans le slot récupère et glisse intelligement au second poteau où la reprise de Ograjenšek est dabord bloquée par la défense, puis passe au dessus.

De retour à cinq la Norvège presse sans succès jusqu'à la première sirène.

Tirs cadrés : 9 / 5 pour la Norvège

Tentatives nombreuses, portes closes :

Olden contre mais lance à côté de la cage slovène. Martinsen fait gros travail de conservation contre la bande, lance directement dans la mitaine de Krošelj. Les Norvégiens maintiennent leur contrôle du palet et du jeu. La Slovénie peine à contrer et subit, mais finit enfin par repartir dans l'autre sens. Gregorc slape de la bleue, Verlič dévie, le gardien repousse mais palet reste libre, il tente de reprendre mais Haukeland a bien bouché l'angle.

Norvège repart, Kaasastul slape, Krošelj repousse. Sur un bon contre slovène, Simšič lance dangereusement mais le bon retour du défenseur permet de dévier au loin en se jettant avec sa crosse. Les Norvégiens contrôlent le palet mais sont pénalisés à l'offensive. Le powerplay slovène fait beaucoup de passes mais peu de lancers. Verlič lance, Haukeland repousse, Drozg dans le slot reprend à plusieurs reprises mais en vain. La Slovénie perd du temps et finalement une nouvelle occasion vient de Sabolič mais son coup de fusil s'écrase sur le poteau. La Slovénie reste à l'offensive même après le retour à cinq. Jeglič contourne la cage remet au premier poteau pour Verlič qui voit son tir bloqué.

Les Norvégiens repartent de l'avant mais sont encore pénalisés. Johannesen contre en solitaire mais échoue sur le portier. Tičar se retourne et envoie un missile dans la cage norvégienne, mais l'arbitre revient à une faute slovène précédante. A quatre contre quatre, Olimb glisse pour Trettenes seul dans le slot, il reprend mais touche le poteau slovène.

Une nouvelle faute est sifflée contre la Slovénie en toute fin de période, le pressing norvégien ne donne rien jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 12 / 7 pour la Norvège

Rien ne bouge :

La Norvège reprend en powerplay, le tir d'Olden provoque un gros rebond au deuxième poteau mais personne n'est là pour reprendre. Les Slovènes s'en sortent sans mal de cette nouvelle faute.

Olden contre vite prend la défense à défaut, dépasse la cage et laisse en retrait pour Lilleberg qui bute sur le portier du Triglav. Vikingstad contre en solitaire mais rate le cadre. La Slovénie tente de contrer et récupère un powerplay. Sabolič lance dans l'angle, Haukeland repousse, Kuralt reprend le rebond, mais le portier norvégien bloque. La défense norvégienne fait bloc et essaie de lancer un break sur lequel la Slovénie est pénalisée.

Le powerplay scandinave presse, Olden dans l'angle bute sur le gardien. Le jeu de puissance manque cruellement de lucidité et ne peut se créer d'occasion. Berg-Paulsen en solitaire tente de refaire son but du premier tiers, mais il décroise trop et manque la cage. Haga de l'autre côté n'a pas plus de succès. Trettenes et Olden partent en break à deux contre un mais la passe est mal ajustée et le palet va se perdre dans la bande. Olden seul devant l'angle grand ouvert voit son tir bloqué par Magovac le défenseur de l'Olimpija.

La Slovénie s'installe en fin de match et fait tourner. Sabolič canonne à côté, le gardien slovène sort. Drozd lance, Haukeland repousse dans le slot, Kuralt ne peut reprendre, la mitaine du portier de Düsseldorf s'est déjà rabatue sur la rondelle. La Slovénie prend son temps mort, les dernières consignes sont données. Les lynx perdent de précieuses secondes à mettre la main sur le palet dans la zone offensive. Sabolič se décale et envoie un missile mais rate encore une fois le cadre, Drozg récupère derrière la cage et remet dans le slot mais le gardien couché devant son but et les cinq joueurs norvégiens arc-boutés dans l'entre deux cercles empêchent la reprise. Les Slovènes récupèrent et mettent en retrait. Urbas envoie un dernier slap dévastateur sur la sirène finale, Olimb se jette et encaisse le palet en plein ventre au moment où retentit le buzzer. Son gardien et son équipe viennent le féliciter alors qu'il rejoint grimaçant le banc.



Tirs cadrés : 8 / 6 pour la Norvège



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Gašper Krošelj

** : Thomas Berg-Paulsen

* : Sondre Olden

La Norvège remporte son premier match du mondial 2023, un quatrième point engrangé qui lui permet de grimper cinquième à égalité avec la quatrième place qualificative pour les quarts de finale. Une belle remontée mais qui ne doit pas masquer les difficultés des ours polaires dans cette rencontre remportée sur le plus petit des scores, certes avec une nette domination. La Norvège a surtout montré une belle cohérence et solidité défensive en bloquant de très nombreux lancers, et avec un jeu blanc (18 arrêts) de Haukeland. Demain, les Norvégiens joueront un autre match clé pour la suite face aux hôtes lettons.

La Slovénie continue de rester bredouille dans ce championnat du monde avec un troisième revers en autant de rencontres. Elle n'était pas loin, mais sa maladresse offensive entre les tirs ratés et ceux bloqués et la stérilité incroyable de son powerplay n'ont pas permis de revenir au score. Le maintien s'éloigne encore un peu plus pour les Slovènes qui sans leur joueur vedette Anže Kopitar, ont bien du mal à rivaliser. Ils défieront les Tchèques jeudi, pour une nouvelle rencontre qui s'annonce difficile.