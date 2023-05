Dominer n'est pas gagner :



Les Slovaques sont en contrôle en début de partie et ils tentent de déborder la défense adverse. La Slovénie tente vainement de lancer des contres.

Les Slovaques sont plus dangereux, Lunter dans l'angle manque le cadre. Le palet tourne bien en zone offensive, mais les lancers sont trop rares. Le slap de Pánik est bien bloqué par Gračnar. Les Slovènes sur la défensive commettent la première pénalité du match. Hudáček au deuxième poteau est tout près de remettre au fond mais rate sa reprise.

Les lynx restent dangereux en contre, comme Sabolič dans l'angle qui bute sur Škorvánek. Sukeľ lancé dans la profondeur préfère lancer en angle fermé que remettre dans le slot pour

Pánik. Mal lui en prends, le gardien slovène a bouché l'angle.

Hrivík qui lance depuis le haut slot n'a pas plus de résultat. Lántoši en break bute à son tour sur Gračnar, sa reprise est également repoussée. Gajdos slape de la bleue, Regenda dévie vers l'angle ouvert mais le palet manque le cadre. Jánošík de la bleue ne peut percer le coffre fort.

Une bien mauvaise perte de palet de la défense slovaque laisse Maver seul devant le but, mais

Škorvánek intervient avec brio. Urbas y va de son coup de canon de loin mais manque la cage. Regenda tente le contre solitaire mais Pavlin se jette et bloque la rondelle.



Tirs cadrés : 17 / 6 pour la Slovaquie

Equilibré, score déniaisé :

Il ne fallait pas revenir en retard à son siège. Regenda fait une longue passe depuis la zone défense à Pánik qui part seul en break, son tir puissant est touché par le gardien slovène mais il ne fait que le freiner et il termine au fond (0-1 à 20'15).

Le tir de Cehlárik rebondit sur une jambière et vient ricocher sur le patin de Gračnar. Rosandić à la bleue n'a pas plus de succès. Les Slovaques continuent de tenir la rondelle, les Slovènes tiennent peu ou prou mais peinent à réellement inverser la tendance.

Maver tente de contrer mais on le fait trébucher. La Slovaquie subit sa première infériorité de la rencontre. Hrivík contre en infériorité mais ne peut lancer. Drozd entre en zone à toute allure, centre sur Verlič seul mais le sniper de Bremerhaven lance à côté.

Urbas slape, mais le portier bloque.

La Slovaquie repart en parvenant à bien neutraliser les contres adverses. Hudáček seul en break ne peut doubler la mise. Urbas contre, il bute sur Škorvánek mais le palet traîne, Jeglič le pousse dans l'angle, il passe derrière le gardien mais s'arrête sur la ligne avant que le portier ne le bloque définitivement.

Les Slovaques conservent le palet en zone offensive et font tourner dangereusement, sans parvenir à se créer d'occasions nettes.

La Slovénie revient en fin de partie, sur un lancer d'Urbas le rebond traîne devant la cage, tout le monde pousse joyeusement mais le palet reste en jeu jusqu'à ce qu'une faute contre les Slovaques soit sifflée. Les lynx ont l'occasion de revenir avant la sirène. Sukeľ s'échappe seul mais bute sur Gračnar. Le powerplay est complètement gâché par le pressing adverse. Hudáček drible deux joueurs et sans vis à vis lance sur le ventre du portier slovène.



Tirs cadrés : 13 / 11 pour la Slovaquie

Efforts vains :



Les Slovaques repartent à l'offensive dès la reprise. Rosandić vient tenter sa chance depuis la bleue. Les Slovènes renversent la vapeur et insistent dans la zone offensive. La Slovaquie tient et contre dangereusement mais Gračnar veille comme face à Pánik ou Regenda.

Gregorc dans l'angle ne peut déjouer Škorvánek. Pavlin de la bleue voit son tir dévié par le bouclier du gardien de Michalovce. Urbas lance sur le poteau. Ca chauffe pour la Slovaquie qui tangue.

L'équipe à la double croix parvient à revenir à l'assaut et s'offre quelques tentatives mais ce sont bien les lynx qui se montrent bien plus agressif dans ce dernier tiers.

Sukeľ et Kelemen breakent et lancent à plusieurs reprises sur la cage slovène qui tient bon. La Slovénie qui joue contre le temps repart au feu, Simšič dans l'angle vient dévier sur le bout de la botte du portier slovaque. Deux violentes charges dans le dos contre la bande donnent deux minutes à quatre contre quatre. Aucune des deux équipes n'en profite réellement.

La Slovénie sort son gardien pour revenir, il ne lui faut qu'un point pour continuer à espérer le maintien en élite. La pression est infernale, Sabolič lance mais le puck frôle l'angle ouvert, Drozg reprend face à la cage grande ouverte, il lance, mais Škorvánek bondit et parvient à repousser au loin alors Jeglič avait déjà levé les bras. Les Slovaques se dégagent alors que la sirène retentit.



Tirs cadrés : 16 / 9 pour la Slovénie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stanislav Škorvánek

** : Luka Gračnar

* : Jan Urbas

La Slovaquie s'impose sans vraiment briller mais les trois points lui suffisent pour rester au contact de la quatrième place et continuer de croire aux quarts de finale. Pour ce faire il faudra espérer une défaite des hôtes sans prendre de point contre la Suisse et l'emporter en temps réglementaire mardi contre la Norvège. Le scénario reste probable. La Slovaquie peut se rassurer avec sa solide défense du jour et l'excellente performance de son portier, qu'il faut vite préférer au backup du Slovan.

La Slovénie aura tout donné dans cette partie après un premier tiers délicat. Ses efforts immenses sur la glace de Riga n'auront pas payés et la porte est restée fermée pendant 60 minutes. Il ne fallait qu'un point aux Slovènes pour espérer lutter encore pour le maintien, mais ils ne l'ont pas empoché. Ils sont donc officiellement relégués avant le dernier match contre le Kazakhstan qui sauve sa tête par la même occasion. Les Slovènes peuvent nourrir des regrets après un mondial où ils ont vraiment dépensés sans compter. Il semble qu'ils auraient peut être mieux pu réussir dans le groupe A.