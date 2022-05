Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Autriche (AUT) 3 - 1 (2-1 1-0 0-0) Le 14/05/2022 Tampere, Nokia Arena [ Suède (SWE) ] [ Autriche (AUT) ] La Suède tranquillement La Suède quatrième des JO cette année, espère faire mieux au mondial et démarre sa campagne contre l'Autriche repêchée après l'exclusion du Bélarus à cause de la guerre en Ukraine. Sur le papier un duel très déséquilibré en faveur des Scandinaves Tampere, Nokia Arena, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 14/05/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



La Suède démarre bien et pose son jeu, elle parvient rapidement à ouvrir la marque. Klingberg contourne la cage autrichienne, remet plein axe pour Kellman qui déjoue le portier rouge (1-0 à 02'08).

Les Suédois continuent leur pressing, Wallmark seul en break est accroché irrégulièrement. La Tre Kronor récupère son premier powerplay, il est très peu efficace et l'Autriche s'en sort bien. Dans les dernières secondes de la suppériorité Brome sert Gustafsson dans la profondeur mais Starkbaum détourne.

Raffl en contre envoye un bon lancer frappé que Högberg bloque bien. Wukovits dans le slot echoue à deux reprises sur le portier suédois. La Suède repart à l'offensive, Klingberg dans l'angle échoue contre le portier. L'Autriche est de nouveau pénalisée. Cette fois le powerplay suédois est parfaitement installé. Bemström dans l'angle se heurte à Starkbaum. Le puck revient dans ce même angle quelques secondes plus tard, mais encore une fois le gardien viennois s'offre un arrêt incroyable. La défense autrichienne sombre mais son portier multiplie les interventions. De retour à cinq, l'Autriche repart, Wukovits sert Brunner mais Högberg s'interpose. Une relance catastrophique des Autrichiens permet à la Suède de contrer à trois contre zéro ! Kellman dévie pour Friberg seul devant la cage, il double la mise (2-0 à 16'37).

La Suède s'installe et domine globalement le jeu mais l'Autriche s'en sort sans mal et repousse son adversaire. Schneider contre en solitaire envoie un coup de canon vers la cage suédoise, Högberg touche le palet mais ne fait que le freiner, il termine dans les buts (2-1 à 19'30).



Tirs cadrés : 12 / 9 pour la Suède



Réalisme nordique :



La Suède monopolise le palet en début de deuxième tiers, les Autrichiens sont réduits à une défense difficile. Les quelques contres, menés entre autre par Nisner sont bien bloqués. Une pénalité suédoise relance l'Autriche. Le pressing est bon, Lebler dans l'angle lance, le puck frôle l'angle ouvert et vient se pose sur le dessus de la cage. Encore une fois, Lebler se distingue, d'un coup de canon dans l'angle il bute contre Högberg, le puck glisse sous le bras du portier et file derrière lui mais passe juste à côté de la cage ouverte. Le poteau de la cage suédoise tinte. eishockey.at

La Tre Kronor a eu chaud mais est encore pénalisée, cette fois le powerplay autrichien est complètement dépassé et ne propose rien. Les jaunes et bleus contrent, Bromé dans l'angle lance, le puck roule entre les pads de Starkbaum, Nodström dans le slot pousse la rondelle au fond (3-1 à 32'07). La Suède monopolise le palet en début de deuxième tiers, les Autrichiens sont réduits à une défense difficile. Les quelques contres, menés entre autre par Nisner sont bien bloqués. Une pénalité suédoise relance l'Autriche. Le pressing est bon, Lebler dans l'angle lance, le puck frôle l'angle ouvert et vient se pose sur le dessus de la cage. Encore une fois, Lebler se distingue, d'un coup de canon dans l'angle il bute contre Högberg, le puck glisse sous le bras du portier et file derrière lui mais passe juste à côté de la cage ouverte. Le poteau de la cage suédoise tinte.La Tre Kronor a eu chaud mais est encore pénalisée, cette fois le powerplay autrichien est complètement dépassé et ne propose rien.

Une nouvelle faute de la Suède permet à l'Autriche de s'installer mais pas de revenir au score. La Tre Kronor rapide apporte du danger à l'offensive, sans résultat.

Comme au premier tiers, la fin est en faveur des Aigles mais ceux-ci ne peuvent cette fois recoller avant la sirène.



Tirs cadrés : 8 / 6 pour la Suède



Tranquillement :



La Suède contrôle le palet mais le jeu s'équilibre. La Tre Kronor laisse filer sans trop forcer son talent. L'Autriche tente d'en profiter pour rapprocher le score. Kasper s'infiltre mais il bute contre le gardien scandinave.

Les Suédois contrent , Klingberg tente sa chance mais Starkbaum dévie au loin. La Tre Kronor contrôle la rondelle et fait le jeu tandis que les minutes défilent. Dahlin drible trois joueurs mais son incroyable jeu s'achève sur le portier autrichien qui fait l'arrêt.

L'Autriche repart un peu en avant mais les Suédois bloquent bien les passes, le jeu et les tirs de leurs adversaires. Le pressing des aigles s'accroit en fin de partie, Baumgartner lance, le portier scandinave laisse un énorme rebond mais aucun Autrichien ne peut le reprendre. L'Autriche est pénalisé au pire moment alors qu'il reste à peine plus de deux minutes à jouer, la messe semble dite. La Suède gagne du temps dans son powerplay et gère tranquillement jusqu'à la sirène finale.



Tirs cadrés : 9 / 5 pour la Suède



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Joel Kellman

** : Bernhard Starkbaum

* : Joakin Nordström



Sans trop forcer son talent, la Suède remporte son premier match du mondial 2022. La Suède a su frapper au bon moment mais doit hausser le ton notamment en powerplay face aux autres adversaires du groupe. Dès demain les Suédois affrontent la République Tchèque un bien plus gros morceau.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







