La Suède décroche le bronze La petite finale est l'occasion pour les déçus de la veille de repartir avec une médaille de leur séjour en République Tchèque. La Suède nettement surclassé a terminé plus tôt dans la journée et sera peut être plus en forme que les Canadiens battus au bout du bout de la fusillade. Cependant ceux-ci semblent toutefois favoris Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 26/05/2024 à 17:52



La Suède contrôle les premiers palets. Un slap envoie le palet rebondir sur la bande et revenir dans l'nagle, Lundeström pousse dans l'angle fermé mais sans succès. La contre-offensive canadienne, change le jeu de zone.

La Tre Kronor contrôle le palet mais ne parvient pas à passer l'efficace défense adverse. La déviation de Lundeström est repoussée. Hagel contre mais le palet passe juste à côté du poteau gauche de la cage. Dahlin lance à la cage, Johansson récupère se retourne et glisse à Grundström qui envoie sous la barre (1-0 à 12'05).

Le Canada joue les contres, Paul manque le cadre, Bedard est irrégulièrement accroché donnant un jeu de puissance aux Nord-Américains. Les Canadiens pressent mais sont maladroits au lancer, comme Bedard qui tire au dessus. Malgré le retour à égalité numérique, les noirs continuent de contrôler la rondelle jusqu'à la sirène.



Tirs cadrés : 7 / 4 pour la Suède



Retour à égalité :



Les Canadiens démarrent bien le tiers médiant. Hagel enfonce la défense mais ne peut déjouer le gardien, tout comme Power bien décalé au second poteau. Les Canadiens bombardent, Gustavsson repousse à plusieurs reprises. Oleksiak récupère dans l'angle, contourne la cage et remet dans le slot pour Cozens qui égalise d'un bon lancer du poignet (1-1 à 22'41).

Cozens au second poteau manque de peu de marquer encore. Eriksson Ek part en contre mais bute sur le gardien. Raymond n'a pas plus de réussite. La Suède lance de dangereux contres, par Raymond ou Lundeström qui mettent en difficultés la défense canadienne, mais ils ne peuvent déjouer la vigilance de Binnington. Hockey Canada twitter

Mangiapane tente de retrouver McBain mais la passe est bloquée par le portier scandinave. Le Canada commet sa première faute de la partie. Le powerplay suédois est maladroit et perd plusieurs fois le palet ce qui lui oblige à revenir. Quelques tentatives sont bien proposées mais sans difficulté pour le portier des Blues. Mangiapane part en break, il freine devant Gustavsson qui se jette au sol, il attend mais son tir envoie le palet trop haut.

Le jeu se durcit en fin de période, le Canada reste dominateur mais sans succès.



Tavares entre en zone et sert sur sa gauche, Hagel qui dévie de l'autre côté pour Dubois, son one-timer touche l'épaule de Gustavsson mais termine au fond (1-2 à 44'18)

La Suède repart, Eriksson Ek met en retrait pour Burakovsky qui lance, le palet est dévié du casque par Binnington. Olofsson bien lancé trouve lui, la mitaine. Les Canadiens sont pénalisés. Une fois encore le powerplay suédois est bien emprunté, il ne lance qu'une seule fois à la cage. La Suède reste à l'offensive, le capitaine Karlsson envoie un missile de la bleue qui passe entre les pads de Binnington (2-2 à 49'35). Photographe : Jakub Knap pour hokej.cz Le jeu reprend vite et bien de part et d'autres. McBain en contre voit son tir repoussé. Kempe lui répond sans plus de réussite. Holmberg slape de la bleue, mais la porte reste fermée. Le Canada contre à toute vitesse.La Suède repart, Eriksson Ek met en retrait pour Burakovsky qui lance, le palet est dévié du casque par Binnington. Olofsson bien lancé trouve lui, la mitaine. Les Canadiens sont pénalisés. Une fois encore le powerplay suédois est bien emprunté, il ne lance qu'une seule fois à la cage.

La Suède garde l'initiative. Sundström contre dans la bande, il sert devant la cage Holmberg qui vient frapper à la porte. Pettersson touche le bouclier. Karlsson de la bleue y va encore de son coup de canon, Hedman également, le rebond traîne mais la défense nord-américaine s'en sort. McCann contre mais bien gêné par les jaunes et bleus ne trouve personne a qui passer. Sur un palet qui fonce vers son but, Binnington sort ert dégage dans la bande, Grundström récupère et instinctivement lance en pleine lucarne (3-2 à 53'42).

Le Canada peine à repartir et le temps file contre lui. Le gardien canadien sort à deux minutes du terme, Bunting en onte-timer sur la droite ne peut déjouer Gustavsson qui s'offre un excellent arrêt. Les joueurs à l'érable prennent leur temps mort. Cozens lance depuis le haut slot, le palet dévié repart vers le bas mais est repoussé par les jambières de Gustavsson. Brodin parvient à sortir la rondelle de la zone et trouve Marcus Johansson qui lance dans la cage vide (4-2 à 59'55).



Tirs cadrés : 17 / 8 pour la Suède



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Carl Grundström

** : Marcus Johansson

* : Andrew Mangiapane



La Suède remporte ce dernier match et décroche logiquement la médaille de bronze dans un match qu'elle a globalement dominé. Le bon premier tiers lui permettait de mener au score, ratrappée et mis en difficultés au deuxième l'équipe des trois couronnes a su tenir dans les moments difficiles. Menés au score en début de dernière période, les Suédois ont su faire l'effort pour renverser la tendance et l'emporter pour terminer bronzés. Première médaille en six ans pour la Suède, qui avait remportée la plus belle en 2018. Alors que le "Du gamla, du fria" retentit une dernière fois et que le drapeau bleu à croix jaune monte dans le ciel dans la magnifique O2 Arena de Praha (toujours comble) les médailles brillent au cou des Suédois.

Le Canada termine au pied du podium et rentre bredouille de ce mondial tchèque. Malmenés sur une partie du match, les Canadiens ont su rester au contact et même mener au score grâce à ses buts de galas de ses bonnes individualités. Mais sa fragilité défensive l'a finalement emporté. Pour la première fois depuis six ans, le Canada n'est pas présent au tableau des médailles mondiales.



Henri Duguay a écrit le 26/05/2024 à 20:37 Au moins un match qui ne s'est pas terminé en fusillade. Bravo à la Suède!







