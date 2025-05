Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Danemark (DEN) 6 - 2 (0-0 3-0 3-2) Le 25/05/2025 Avicii Arena, Stockholm, MSL [ Suède (SWE) ] [ Danemark (DEN) ] La Suède en bronze ! Les deux pays hôtes se battent ce dimanche, pour une médaille. Non pas d’or, ni d’argent, mais de bronze ! La Suède – favorite à domicile – affronte donc le Danemark – très bonne surprise de cette édition 2025 des Championnats du Monde. La troisième place est en jeu entre deux Scandinaves. Avicii Arena, Stockholm, MSL, Hockey Hebdo Stéphane Ducret le 26/05/2025 à 06:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



12530 spectateurs Arbitres : Andris Ansons et Sean Mac Farlane assisté de Jake Davis et Shane Gustafson Buts :

Sweden :

Denmark : Pénalités 4 minutes (2x2mn) contre Sweden 4 minutes (2x2mn) contre Denmark Buts pour la Suède



25:16 - Mikael Backlund (Adam Larsson et Elias Linbholm)

29:50 - Mikael Backlund (Emil Heineman et Elias Linbholm)

37:09 - Marcus Johansson (Rasmus Sandin et Leo Carlsson)

42:55 - Marcus Johansson (Rasmus Sandin et Leo Carlsson)

48;25 - Marcus Johansson (Mikael Backlund et Mika Zibanejad)

55:03 - Mika Zibanejad (Leo Carlsson et Erik Gustafsson)





Buts pour le Danemark



43:15 - Nick Olesen (Mikkel Aagaard et Philip Bruggisser)

46:02 - Nilolaj Ehlers ( Nick Olesen et Alexander Rrue)



Dangers, mais pas trop



Dès les premiers instants, la Tre Kronor impose son jeu offensif. C’est pourtant à contre-courant que son portier Samuel Ersson doit faire preuve de vigilance (3e minute).

Le premier tir suédois véritablement dangereux arrive encore en première partie de tiers, sur un rebond accordé par Frederik Dichow (5e). Jesper Fröden et Mika Zibanejad font également parler la poudre, mais les hommes en rouges restent solides (7e).

De plus en plus oppressés, les joueurs de Mikael Gath élargissent leur espace défensif. Une bonne image de cela est Anders Koch, qui laisse échapper son adversaire au deuxième poteau. Ce dernier avait une porte ouverte pour l’ouverture du score, mais manque sa tentative (11e).

Sur un jeu de transition peu probant, les Danois ne parviennent pas à passer la seconde ligne bleue (16e).

Le temps s’égrène et aucune des deux formations ne trouvent le chemin des filets. Sur les trois dernières minutes, seul Nicklas Jensen a été suffisamment dangereux, face à Samuel Ersson (20e). C’est donc 0-0 après le premier Vingt, malgré dix tirs cadrés au total.





Backlund : Game-changer



À la reprise du T2, les hommes en jaune et bleu font bonne figure et inquiètent dès les premiers instants Frederik Dichow (22e). Jonas Brodin (qui n’a pas quitté le Minnesota depuis 2013-2024) n’y est pas étranger. Les danskerne restent défensivement disciplinés, et tentent de nouvelles poussées offensives.

Malgré le travail de Nikolaj Ehlers, rien à signaler (24e). Organisés comme en avantage numérique, Lucas Raymond et ses collègues trouvent le poteau (25e). À force de presser le citron, il cède. C’est Mikael Backlund qui ouvre la marque en déviation, sur une passe judicieuse et mesurée de son collègue défenseur Adam Larsson. La deuxième mention d’aide est attribuée à Elias Lindholm. (1-0 ; 25:16).



Il faut bien sûr rester concentré et les quelques assauts danois sont absorbés par la Team Sweden (28e). La formation évoluant à domicile ne baisse pas en intensité et le même Mikael Backlund pose le genou, pour inscrire son doublé. Il s’agit d’un tir sur réception habilement servi par Emil Heineman 2-0 ; 29:50).



Jonas Brodin et Emil Heineman ne sont pas en reste, sur des occasions en deux temps (31e et 33e). Le bateau danois commence à rompre, mais ne sombre pas et continue d’avancer. Toutefois, ces phases offensives sont neutralisées très tôt (35e). Il en faut peu pour scorer, parait-il. Marcus Johansson assène un nouveau coup dans la défense en profitant d’un Dichow un peu trop excentré (3-0 ; 37:09). Le jeu a toutefois été installé par Leo Carlsson et Rasmus Sandin, après un face-off gagné.



Les dernières énergies du tiers sont laissées en zone suédoise (40e). Sam Hallam et ses hommes quittent la glace avec une avance de trois réussites.





L'espoir interdit



En entame de la troisième période, la Suède est mise à mal. Phillip Bruggisser trouve (enfin) la lucarne, grâce à un tir poignet à la ligne bleue. Cette réussite est annulée, après consultation vidéo (41e). L’occasion est rêvée pour que les visiteurs du soir prennent le dessus sur le début de T3. Ces derniers maîtrisent mal leur sujet (43e). Isac Lundestrom retient et la première situation spéciale du match est sifflée. C’est en désavantage numérique que Lucas Raymond file inscrire la quatrième réussite des siens (4-0 ; 42:55). Le Danemark n’a pas dit son dernier mot ! La bonne première marque danoise est finalement inscrite. Nick Olesen récupère le palet de Mikkel Aagaard, envoie un missile dans la bonne direction et trouve le filet (4-1 ; 43:15). Le jeu est à nouveau relancé !



La Suède prend son temps mort à point nommé (44e), mais son système défensif est mis à rude épreuve. Il en résulte la deuxième réussite du Team Denmark, grâce à Nikolaj Ehlers, servi dans le dernier tiers offensif par Nick Olesen et Alexander True (4-2 ; 46:02).



Consécutivement à cette réussite, Oscar Moelgaard cross-check Raymond, et est envoyé sur le banc (47e). L’équipe suédoise ne trouve pas la faille en avantage numérique (48e), jusqu’à la dernière seconde. Marcus Johansson s’offre une nouvelle réussite, grâce à des essais infructueux de Zibanejad et de Backlund. Dichow et sa défense laissent le disque trop ostensiblement libre et il n’en faut pas plus pour tripler l’avantage suédois (5-2 ; 48:25).



Devant leur public, Zibanejad, Johansson, Backlund, Pettersson et compagnie ont le bon rôle et gardent leur instinct offensif prendre le dessus (53e). Pour preuve, Mika Zibanejad sextuple la marque des hôtes, servi par Leo Carlsson (6-2 ; 55:03).



La tension prend le dessus et une bagarre est initiée entre Oliver Lauridsen et Leo Carlsson. Le belliqueux défenseur du TPS Turku et le jeune attaquant des Anaheim Ducks sont envoyés en prison (56e). Ce sont finalement les Suédois qui prennent la médaille de bronze, chez eux ! (60e).



Gardien Hockey Hebdo



Samuel Ersson

Le dernier rempart de l’équipe suédoise a fait tout son possible pour maintenir les siens dans le match. Cette partie pour la médaille a été gagnée, également grâce à son travail autour de son demi-cercle et son calme imperturbable. Dans les moments de doutes, il a su répondre.







25:16 - Mikael Backlund (Adam Larsson et Elias Linbholm)29:50 - Mikael Backlund (Emil Heineman et Elias Linbholm)37:09 - Marcus Johansson (Rasmus Sandin et Leo Carlsson)42:55 - Marcus Johansson (Rasmus Sandin et Leo Carlsson)48;25 - Marcus Johansson (Mikael Backlund et Mika Zibanejad)55:03 - Mika Zibanejad (Leo Carlsson et Erik Gustafsson)43:15 - Nick Olesen (Mikkel Aagaard et Philip Bruggisser)46:02 -Nilolaj Ehlers ( Nick Olesen et Alexander Rrue)Dès les premiers instants, la Tre Kronor impose son jeu offensif. C’est pourtant à contre-courant que son portier Samuel Ersson doit faire preuve de vigilance (3minute).Le premier tir suédois véritablement dangereux arrive encore en première partie de tiers, sur un rebond accordé par Frederik Dichow (5). Jesper Fröden et Mika Zibanejad font également parler la poudre, mais les hommes en rouges restent solides (7).De plus en plus oppressés, les joueurs de Mikael Gath élargissent leur espace défensif. Une bonne image de cela est Anders Koch, qui laisse échapper son adversaire au deuxième poteau. Ce dernier avait une porte ouverte pour l’ouverture du score, mais manque sa tentative (11).Sur un jeu de transition peu probant, les Danois ne parviennent pas à passer la seconde ligne bleue (16).Le temps s’égrène et aucune des deux formations ne trouvent le chemin des filets. Sur les trois dernières minutes, seul Nicklas Jensen a été suffisamment dangereux, face à Samuel Ersson (20). C’est donc 0-0 après le premier Vingt, malgré dix tirs cadrés au total.À la reprise du T2, les hommes en jaune et bleu font bonne figure et inquiètent dès les premiers instants Frederik Dichow (22). Jonas Brodin (qui n’a pas quitté le Minnesota depuis 2013-2024) n’y est pas étranger. Les danskerne restent défensivement disciplinés, et tentent de nouvelles poussées offensives.Malgré le travail de Nikolaj Ehlers, rien à signaler (24). Organisés comme en avantage numérique, Lucas Raymond et ses collègues trouvent le poteau (25).Il faut bien sûr rester concentré et les quelques assauts danois sont absorbés par la Team Sweden (28).Jonas Brodin et Emil Heineman ne sont pas en reste, sur des occasions en deux temps (31et 33). Le bateau danois commence à rompre, mais ne sombre pas et continue d’avancer. Toutefois, ces phases offensives sont neutralisées très tôt (35).Les dernières énergies du tiers sont laissées en zone suédoise (40). Sam Hallam et ses hommes quittent la glace avec une avance de trois réussites.En entame de la troisième période, la Suède est mise à mal. Phillip Bruggisser trouve (enfin) la lucarne, grâce à un tir poignet à la ligne bleue. Cette réussite est annulée, après consultation vidéo (41). L’occasion est rêvée pour que les visiteurs du soir prennent le dessus sur le début de T3. Ces derniers maîtrisent mal leur sujet (43).La Suède prend son temps mort à point nommé (44), mais son système défensif est mis à rude épreuve.Consécutivement à cette réussite, Oscar Moelgaard cross-check Raymond, et est envoyé sur le banc (47). L’équipe suédoise ne trouve pas la faille en avantage numérique (48), jusqu’à la dernière seconde.Devant leur public, Zibanejad, Johansson, Backlund, Pettersson et compagnie ont le bon rôle et gardent leur instinct offensif prendre le dessus (53).La tension prend le dessus et une bagarre est initiée entre Oliver Lauridsen et Leo Carlsson. Le belliqueux défenseur du TPS Turku et le jeune attaquant des Anaheim Ducks sont envoyés en prison (56). Ce sont finalement les Suédois qui prennent la médaille de bronze, chez eux ! (60).Le dernier rempart de l’équipe suédoise a fait tout son possible pour maintenir les siens dans le match. Cette partie pour la médaille a été gagnée, également grâce à son travail autour de son demi-cercle et son calme imperturbable. Dans les moments de doutes, il a su répondre. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo