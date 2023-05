Chacun ses suppériorités :



La partie démarre rapidement avec des offensives suédoises auxquelles les Etats-Unis répliquent vite menés par Bonino. Eyssimont donne un vilain coup de genou et est expulsé du match. Le powerplay jaune et bleu a bien du mal à s'installer. Samberg dégage directement au dessus du plexy provoquant un double avantage pour la Suède. DeSmith se montre solide sur sa ligne pour contenir la charge scandinave. Tömmernes temporise et glisse au deuxième poteau pour Carlsson qui reprend parfaitement et loge la rondelle sous la barre (1-0 à 09'10).

Les Américains inversent la tendance et bénéficient à leur tour d'un powerplay. Ils insistent en zone offensive et la Suède est encore pénalisée. C'est donc au tour des Etats-Unis d'évoluer à cinq contre trois. Johansson se montre intraitable face à Gauthier ou Bonino. La Tre Kronor réussit à tenir bon et à tuer les deus fautes. Les Etats-Unis restent à l'offensive et récupèrent une nouvelle suppériorité numérique, cette fois c'est la bonne. Nick Bonino sur le coin du cercle vient égaliser d'un bonb lancer (1-1 à 16'49).

Les Yankees sont encore pénalisés en toute fin de période. Sur l'engagement les Suédois sont pénalisés à leur tour ne profitant vraiment pas de le jeu de puissance. Grundström parvient à contrer entre deux défenseurs américains, il heurte le gardien et écope à son tour d'une pénalité. Les Américains n'ont pas le temps d'en profiter que la sirène retenti.



Tirs cadrés : 9 / 9

Le pygargue ouvre ses ailes :



Les Américains reviennent en powerplay mais ils se heurtent à l'impériale défense suédoise. Les Etats-Unis restent pourtant à l'offensive même après le retour à égalité. Hutson drible la défense suédoise et parvient à lancer plein axe, mais le portier bloque.

La Suède contre enfin, Grundström sert Raymond dans le slot mais bute sur le portier des Penguins. Grimaldi contre à toute allure, il lance, Johansson repousse, Tynan se rue sur le rebond mais il est bien désarçonné par la défense jaune et ne peut correctement reprendre.

Bergren récupère une mauvaise passe et contre, il sert en retrait Carlsson qui tente de dribler le portier, mais c'est ce dernier qui gagne le duel.

Les Etats-Unis contrôlent plus la rondelle mais sans vraiment se montrer dangereux. La Suède est pénalisée une fois encore. Le powerplay américain fonctionne une fois encore bien. Mazur dans l'angle lance, le rebond roule jusqu'au second poteau où Garland le propulse au fond (1-2 à 33'54).

La Suède repart un peu à l'offensive mais doit rapidement retourner défendre dans sa zone face au pressing adverse. Une faute tombe sur le casque américain qui permet aux Suédois de se réinstaller. Raymond dans l'angle bute sur le gardien américain. Au moment où Hutson sort de prison, il récupère la rondelle fonce seul au but et double la mise (1-3 à 39'30).



Tirs cadrés : 14 / 9 pour les Etats-Unis

La Suède miraculée :



Les Etats-Unis démarre fort et se porte à l'assaut. Brown lance, rebond dans le slot Coronato propulse au fond. La Suède prend son challenge d'entraîneur et on voit bien que Farrel est entré en zone avant le palet, les arbitres refusent le but.

Les Américains restent dominateurs et plus dangereux, la machine suédoise semble en mauvais état et cherche un deuxième souffle. Gauthier en solitaire touche la transversale. Coronato profite d'une perte de palet pour contrer seul, mais la mitaine de Johansson stoppe son lancer. Alex Tuch en solitaire voit également son tir repoussé. Une perte de palet derrière la cage profite à Mazur qui tente en vain sa chance.

Les Suédois repartent mais sont trop maladroits et ne peuvent même pas lancer à la cage. Les Etats-Unis inversent la tendance et repartent au feu. Hutson lance, mais personne ne peut reprendre le rebond qui suit son tir. Une bonne contre-offensive suédoise permet de changer le sens du vent, Carlsson lance, Alex Tuch dévie involontairement dans son propre but (2-3 à 54'51).

Ce but contre son camp et contre le cours du jeu redonne un peu d'intérêt à la partie qui s'éternisait. La Suède reste en zone offensive mais ne parvient pas à se montrer dangereuse. Les Américains se dégagent et contre même. La Tre Kronor repart inlassablement dans l'autre sens. Tömmernes slape de loin, DeSmith repousse, Liljegren reprend le rebond et le glisse au fond pour égaliser (3-3 à 57'29).

Le score ne bouge plus malgré un dernier assaut américain et la sirène finale envoie tout le monde en prolongation.



Tirs cadrés : 16 / 8 pour les Etats-Unis

Logique :



Les Etats-Unis s'emparent du puck et dominent cette prolongation. Hutson tente de glisser au second pour Grimaldi mais manque sa passe. Les Américains pressent, Johansson repousse. Mazur contourne la cage mais remet plein axe à Samberg qui d'un tir parfait nettoie la lucarne et donne la victoire et la première place aux Yankees (3-4 à 61'37).



Tirs cadrés : 4 / 0 pour les Etats-Unis

Les Etats-Unis remportent ce match au sommet. Tenus en échec après un tiers de parité, les Américains ont ensuite accéléré le jeu pour prendre les devants au tiers médiant mais se sont fait rejoindre en fin de partie alors qu'ils géraient bien leur barque. Très nettement dominateurs en prolongation, ils l'emportent logiquement et terminent ce premier tour en tête du groupe A et invaincus. Ils affronteront en quarts la Lettonie ou la Slovaquie.

La Suède a fait illusion après un bon premier tiers mais s'est ensuite effondrée au tiers médiant et jusqu'à cinq minutes de la fin où deux contre-offensives lui ont permis par miracle d'arracher la prolongation. Dans celle-ci les Jaunes n'ont pas vu le jour et s'inclinent, ils terminent deuxièmes et défiéront les Tchèques en quarts de finale.