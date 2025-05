Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 2 - 6 (0-2 0-2 2-2) Le 24/05/2025 Avicii Arena de Stockholm [ Suède (SWE) ] [ Etats Unis d'Amérique (USA) ] Les Américains s’offrent la Suède en demie Après le Canada en quart de finale, la Suède, autre favorite au titre mondial, est tombée à domicile face à une équipe américaine déchaînée, qui a sorti le match parfait au meilleur moment. Les Etats-Unis tenteront, dimanche, de décrocher un 3e titre planétaire. Avicii Arena de Stockholm, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 25/05/2025 à 06:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



12530 spectateurs Arbitres : Michael Campbell et André Schrader assistés de Daniel Hynek et Tarrington Wyonzek Buts :

Sweden :

United States of America : Pénalités 2 minutes contre Sweden 4 minutes contre United States of America Buts pour la Suède



46:32 - William Nylander ( Rasmus Andersson et William Karlsson)

47:13 - Elias Lindholm (Alexander Wennberg)



Buts pour les USA



06:52 - Brady Skjei (Shane Pinto)

17:13 - Cutter Gauthier (Shane Pinto et Will Smith)

31:07 - Conor Garland ( Logan Cooley et Btady Syjei)

37:03 - Mikey Eyssimont (Matty Beniers et Jackson Lacombe)

51:09 - Jackson Lacombe (Frank Nazar)

55:53 - Shane Pinto





Le public suédois a quitté l’Avicii Arena de Stockholm la tête basse. Les 12 530 spectateurs, vêtus de jaune, ont vu s’envoler le rêve d’un titre mondial à domicile. La faute à une équipe des États-Unis rayonnante, efficace et sans complexes (6-2), qui a douché les espoirs des Suédois et de tout un pays.



Alors qu'ils n'ont plus été sacrés depuis 1960, lorsque les Jeux Olympiques faisaient office de Championnat du monde, les États-Unis disputeront la finale du Mondial, ce dimanche, avec l’objectif affiché de décrocher un troisième titre mondial seulement. Un vide abyssal à combler pour cette grande nation qui héberge la NHL avec son voisin canadien.



Ce samedi, les Américains n’ont pas manqué leur rendez-vous. Sur courant alternatif durant la phase de poule, ils ont su hausser leur niveau le « Jour J » face aux Suédois, pourtant portés par une Avicii Arena prête à s’enflammer. Il a fallu moins de sept minutes de jeu à Brady Skjei (6’52), le défenseur des Nashville Predators, pour ouvrir le score sur un lancer du poignet lointain (tout près de la ligne bleue) d’une précision chirurgicale dans la lucarne de Jacob Markstrom, lui aussi labellisé NHL avec les New Jersey Devils.

Cutter Gauthier, le prometteur attaquant des Anaheim Ducks, a ensuite fait le break en fin de première période (17’13) en plaçant le puck entre les bottes du gardien suédois, après deux arrêts successifs du dernier rempart scandinave.



Sans baisser d’intensité, les États-Unis ont continué de développer leu jeu avec autorité et efficacité. L’attaquant des Vancouver Canucks, Conor Garland (31’07), déjà double buteur auteur contre la Finlande en quart de finale, était le plus incisif sur un rebond laissé par Markstrom, et Michael Eyssimont (37’03), crucifiaient définitivement les Suédois (4-0) après une remontée de palet superbement orchestrée et conclue par un tir qui trompait le gardien suédois, devenu fébrile et remplacé pour le dernier tiers par Ersson.



Climatisée, la Avicii Arena allait se réchauffer subitement. Seul devant la cage ouverte, William Nylander, débarqué en Suède quelques heures avant la demi-finale après l'élimination des Toronto Maple Leafs en play-offs de la NHL (46’32), puis qu'Elias Lindholm (47’13), pour son 8e but dans le tournoi, rallumaient la flamme jaune.

Une étincelle rapidement éteinte par Jackson LaCombe. En contre, le joueur d’Anaheim punissait les Suédois, dans l’obligation de s’exposer (51’09). Le ressort scandinave était cassé et le sort de cette demi-finale scellé. Le 6e but en cage vide de Shane Pinto donnera encore davantage de relief au succès de la bannière étoilée, qui a flotté avec élégance samedi à Stockholm.















FINALE - MÉDAILLE DE BRONZE Dimanche

25 mai 15:20

Suède Suède

Danemark Danemark 0-0 Article Résumé

vidéo FINALE - MÉDAILLE D'OR Dimanche

25 mai 20:20

Suisse Suisse

Etats Unis Etats Unis 0-0 Article Résumé

vidéo





