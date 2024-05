Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Finlande (FIN) 2 - 1 (0-0 0-0 1-1 1-0) Après prolongation Le 23/05/2024 Ostrava Arena [ Suède (SWE) ] [ Finlande (FIN) ] La Suède file en demi ! La solide équipe de Suisse et sa ribambelle de joueurs évoluant en NHL partait favorite dans ce quart de final l’opposant à la Finlande. Pourtant ce duel scandinave ne lui fut pas facile. Certes elle a globalement dominé les débats mais les finlandais, solidement organisés en défense devant leur hermétique gardien, lui ont tenu la dragée haute et la poussèrent en prolongation. Vainqueurs (2-1) les hommes de Sam Hallam le head coach suédois accèdent au dernier carré et s’offrent une bouillante demi-finale face au pays hôte. Ostrava Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 24/05/2024 à 20:47 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Finland : La Finlande résiste bien



Les suédois prennent le match par le bon bout et s’arrogent d’emblée la maitrise du palet. En moins de 2 minutes, Emil Larmi, le gardien finlandais réalise déjà 3 arrêts. Il faut attendre quasiment la minute suivante pour voir Juha Jaaska tenter d’inquiéter de façon acrobatique, Filip Gustavsson, le portier de l’équipe de Suède. Le contrôle du palet est pour les suédois mais la défense finlandaise n’ouvre pas trop de portes et, de toutes façons, son gardien fait le reste. La Finlande se contente des miettes mais le fait plutôt bien. Patrik Puistola parvient à solliciter Gustavsson. Peu après, dans ce petit temps fort finlandais, Rasmus Rissanen envoie à la cage où Hannes Bjorninen, qui assure le voile, dévie le puck lequel finit sur le poteau.

Les affaires finlandaises se corsent un peu quand Juuso Riikola fait tomber Lucas Raymond (07.49). Le jeu de puissance suédois est terrible mais la boite de la Finlande tient bon. Pourtant Joel Eriksson Ek avait trouvé la barre en se retournant juste devant le gardien et en déclenchant un tir soudain.

Une fois son équipe au complet, Mikko Lehtonen trouve l’opportunité de lâcher un gros tir mais la Suède reste globalement dominatrice et Rasmus Dahlin, très actif, a une grosse occasion bien lue par Larmi. Aucun but n’est marqué pendant ce premier vingt.



Suède 13 - Finlande 5



Les suédois n’y arrivent toujours pas



Les Finlandais sont très vites pénalisés pour une faute de Saku Maenalanen (20.30) mais comme la fois précédente ils tuent la pénalité. La tentative, facile pour le gardien, de Jere Innala reste ensuite bien timide par rapport à la domination suédoise qui se poursuit. Larmi doit ensuite intervenir en extension face à Isac Lundestrom.

Les opportunités s’enchainent pour la Suède tout au long de la période et les arrêts du portier finlandais aussi, notamment sur les tentatives de Carl Grundstrom, de Andre Burakovsky ou encore de Fabian Zetterlund.

La Finlande reste hermétique mais n’a pas de grosses chances de but sauf en fin de tiers sur 2 actions successives où les conclusions sont identiques : débordement par la gauche, recentrage de la trajectoire pour tenter de tromper du revers Gustvasson. Malheureusement pour eux, que ce soit de Jaaska ou de Innala, ces revers fuient à chaque fois le cadre. Les 2 équipes retournent au vestiaire bredouilles.



Suède 11- Finlande 3



La Suède y croyait



Cette fois la première occasion de la période est finlandaise par Maenalanen mais le gardien fait l’arrêt. Adrian Kempe riposte peu après mais Larmi demeure toujours infranchissable. Finalement la Suède obtient encore un avantage numérique, suite à une crosse haute de Bjorninen dans le visage de Eriksson Ek, qu’elle ne parvient toujours pas à bonifier dans ce match verrouillé défensivement (46.02).

Juste après c’est la Finlande qui se voit accorder un powerplay sur la première faute suédoise, suite à la chute de Konsta Helenius provoquée par Jesper Froden (48.52). Les finlandais ne parviendront pas plus à faire sauter le verrou que leurs adversaires.

Finalement le premier éclair du match est à porter à l’actif de Dahlin. Le joueur des Sabres de Buffalo brise l’égalité sur un service de Lundestrom, il déborde et place de disque hors de portée de Larmi (1-0, 55.02).

La Finlande pousse immédiatement pour revenir et confisque alors le disque, comme quoi quand elle veut !!! La Suède déploie une défense hérisson mais quand les finlandais finissent par jouer sans gardien, elle cède à moins d’une minute du terme. Sur un lancer à la cage de Valtteri Puustinen, Bjorninen, qui assure le voile devant l’enclave, dévie la rondelle en lucarne (1-1, 59.02). Revenus à hauteur les finlandais arrachent une prolongation.



Suède 8- Finlande 11



En powerplay, Eriksson Ek délivre la Suède



L’extra time est joué avec prudence par les 2 équipes qui ne veulent prendre trop de risques inconsidérés. Lehtonen a pourtant une opportunité pour la Finlande avec un tir sur réception que Gustavsson repousse. Plus tard, c’est une nouvelle faute qui scelle le sort du match. Helenius accroche un peu Kempe qui avait bien été lancé dans le slot (64.59). Si, au cours du temps règlementaire, à 4 contre 5 la boite défensive finlandaise s’était montrée intraitable, là à 3 contre 4 elle cède sous les coups de boutoir suédois. Victor Hedman bombarde de loin et Eriksson Ek, au voile, modifie la trajectoire de l’ogive (2-1, 65.54). La Suède prend la route des demi-finales.



Suède 3- Finlande 1



Rasmus Dahlin pour la Suède

Emil Larmi pour la Finlande



Oliver Kapanen (attaquant)

Jere Innala (attaquant)

Olli Maatta (défenseur)

