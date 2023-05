Les Suédois se portent vite vers l'avant mais ils se heurtent à la rugueuse défense locale qui fait le ménage. Cibuļskis mène la contre offensive lettone, la pression change de camp, le palet frôle la cage jaune et fait grincer le public. Dzierkals en solitaire est repris par la défense.Zetterlund canonne de loin mais Šilovs repousse. Les Lettons jouent à toute allure vers l'avant et font jeu égal avec leurs homologues du Nord. La défense grenat tient bon et presse haut sur le porteur du palet, Raymond dans le slot rate son tir. Lindberg dans l'angle provoque deux énormes arrêts de Šilovs. Silfverberg dans l'axe échoue à son tour sur le gardien d'Abbotsford.Les Lettons jouent avec le coeur et sont récompensés.Bukarts dans le slot lance, gros rebond au deuxième poteau mais Indrašis ne peut reprendre. Lindholm contre mais lance à côté. Une faute lettone donne un powerplay dangereux pour la Suède. Zetterlund dans le slot voit son tir manquer le cadre. Les locaux tuent l'infériorité et s'en sortent sans frais.13 / 8 pour la Suède

Force jaune :



Les Suédois reviennent fort sur le glaçon mais sont pris par la défense. La Lettonie tente des contres qui n'aboutissent pas. Grundström part en break à deux mais préfère tirer au lieu de passer, le portier balte repousse. Sous pression, les grenats sont pénalisés. Raymond dans l'angle échoue sur le gardien. La Lettonie s'en sort encore une fois. Une mauvaise relance du gardien local provoque une action dangereuse, Nylander récupère remet dans le slot sur Sörensen qui reprend mais Šilovs se rachète de sa bévue et s'interpose.

Les Lettons récupèrent un powerplay mais ils sont ensuite pénalisés en jouant derrière leur propre cage ! A quatre contre quatre, Raymond contourne la zone, laisse en retrait pour Liljegren dans l'axe qui envoie un missile dans la lucarne locale (1-1 à 29'41).

Les Lettons repartent vite, Bukarts emporte tout le monde, Johansson se jette, le tir du letton frôle la ligne, Indrašis dans le slot ne peut reprendre dans la cage vide.

La Suède se montre déterminée, Grundström devant la cage voit le gardien capter au vol avec sa mitaine. Pudas en solitaire vient à son tour échouer sur Šilovs. Dans un échange musclé devant la cage, une faute est sifflée contre la Lettonie. Dzierkals écope d'un très sévère 5+20. Tömmernes lance à côté. Lindberg dans l'angle, vient se heurter à la botte du portier qui bloque, il sent le palet dans son dos et se couche dessus. Raymond sur le coin envoie un bon lancer, encore repoussé par le cerbère balte.



Tirs cadrés : 13 / 1 pour la Suède

Réalisme et solidité locale :

La Suède revient en powerplay pour une grosse minute. Šilovs repousse, Ābols et Daugaviņš contrent à deux contre un mais leurs passes se perdent. Les Lettons font le plus dur en tuant la faute. Un tir est repoussé très haut, une immense crosse haute fait trembler les filets mais évidemment le but est refusé. Les Suédois conservent leur initiative malgré une arena comble qui hurle "Latvija, Latvija".

Les Lettons contrent de plus en plus dangereusement. Rihards Bukarts finit par s'échapper seul il remet en retrait pour Indrašis qui efface le défenseur et d'un tir surpuissant à mi-hauteur fait exploser de joie tout un peuple (1-2 à 45'55).

Les Lettons continuent de jouer les troubles fêtes,

Daugaviņš en solitaire trouve Johansson sur la route de son lancer. Les Suédois repartent à l'assaut, Jaks dégage au dessus du plexy et se retrouve en prison. Son équipe serre les dents sous l'assaut jaune. Pudas de loin envoie directement dans la mitaine de Šilovs. 64 canonne de la bleue, le portier repousse, Lindholm reprend mais manque d'un chouillat le cadre. Pris à la gorge, les Lettons sont debout, couchés, mais parviennent à dégager au loin tandis que la faute s'achève et que le public jubile.

Les grenats repartent et obtiennent une suppériorité. Le powerplay peine à s'installer, mais sur les derniers instants le coup de canon de Jaks est freiné par Johansson qui le laisse échapper, il glisse mollement jusque derrière la ligne tandis que l'arena chavire de bonheur (1-3 à 53'46).

La Suède fonce au but mais ne peut revenir, et s'expose aux contres extrêmement rapides et dangereux des locaux. Comme celui de Balcers que le portier de la Tre Kronor repousse tant bien que mal. Dos au mur, la grande Suède prend son temps mort et sort son gardien pour tenter de revenir sur son petit voisin du Sud. Balinskis récupère et dégage de sa zone vers la cage vide mais le palet passe juste à côté. Les Suédois font tourner, les Lettons s'arc-boutent à la cage, et dégage les rebonds lâchés par leur incroyable gardien. Le temps file, la Lettonie a rendez-vous avec l'histoire pendant que le public hurle le décompte, un dernier arrêt de Šilovs et la sirène retentit, c'est fait !



Tirs cadrés : 15 / 6 pour la Suède



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Artūrs Šilovs

** : Rihards Bukarts

* : Miks Indrašis