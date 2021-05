Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs République Tchèque (CZE) 2 - 4 (2-0 0-0 0-4) Le 27/05/2021 Riga, Olimpiskais sporta centrs [ Suède (SWE) ] [ République Tchèque (CZE) ] Les Tchèques renversants ! Les Tchèques et les Suédois après un départ laborieux espèrent se relancer en vue d'une qualification pour les quarts Riga, Olimpiskais sporta centrs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 27/05/2021 à 22:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dès le retour à cinq les Jaunes et Bleus contrent sans succès. Kempe dans l'angle bute contre Hrubec dans un remake de la finale de la Coupe Gagarin. Rasmussen lance, sans succès, il contourne le but mais encore une fois le portier tchèque s'interpose. Le pressing scandinave est féroce mais la défense slave et son cerbère font bonne garde. Lindberg dans l'angle n'a pas plus de succès. C'est sur une nouvelle défaillance de l'arrière-garde tchèque que le score se débloque. KHL Rakell permet à la Tre Kronor de mener 2-0 Friberg parti bien seul attire ce qui reste des rouges à lui, il remet dans l'axe pour Wingerli qui seul vient cueillir le gardien (1-0 à 12'08).

Les Tchèques se relancent un peu en fin d'exercice et s'offrent quelques bonnes tentatives à l'image de Zadina qui tente à trois reprises de déjouer Reideborn.



Rien ne bouge :



Les Tchèques repartent du bon patin mais ne parviennent pas à prendre à défaut la vigilance suédoise. Le jeu s'équilibre, mais les Suédois sont pénalisés. Le powerplay tchèque complètement inexistant ne se crée aucune occasion notable. A peine revenus à égalité numérique, c'est au tour de la Suède de récupérer une supériorité. Le jeu de puissance est aussi morne que celui de son homologue et rien ne se passe. KHL Tchèques et Suédois luttent pour la rondelle

Le jeu est assez rapide mais les deux équipes se neutralisent assez haut ce qui empêche de voir de nettes occasions. Une nouvelle pénalité tchèque voit Rakell tenter la passe de deux avec une tentative similaire à son premier but mais de l'autre côté, cette fois Hrubec est bien dessus. Sekac parvient à contrer mais ne peut déjouer le portier nordique. Les Tchèques contrôlent globalement le palet mais ne lancent pas et se contentent de tourner dans la zone en faisant des passes. La Suède vit sur son avantage et contre de temps à autres. Sustr y va de son lancer de la bleue, le puck dévie par Reideborn file vers l'angle ouvert en tournant sur lui même mais il va s'écraser sur le poteau.

Kovar durement chargé derrière la cage n'obtient pas de sifflet contre son vis à vis, les esprits s'échauffent et une bagarre éclate au coup de sirène.



Un Lion dans le moteur :



Les Tchèques démarrent en powerplay et vont rapidement le mettre à profit. Stransky contourne la cage et remet en retrait pour Vrana qui fait trembler les filets d'un lancer du poignet (2-1 à 41'10).

Les Tchèques accélèrent, Kovar devant langle ouvert voit son tir dévié in extremis par le défenseur scandinave qui évite une égalisation toute tracée. Un contre jaune et bleu apporte un maximum de danger, le portier des lions repousse mal mais sa défense vient le secourir.

Les Suédois de nouveau pénalisés reculent sous le pressing slave. Kubalik rate le rebond dans l'axe, mais Kovar dans le slot ne fait pas la même erreur et égalise comme un bon capitaine (2-2 à 44'53).

Les rouges s'installent, Kovar met en retrait à la bleue pour Klok qui envoie un missile, le portier suédois touche la rondelle mais ne peut que la freiner et elle termine au fond (2-3 à 48'17). KHL La République Tchèque de Hrubec renverse la Suède

En 7 minutes tout à changé, le banc suédois est atteré, il tente de repartir à l'assaut et un surnombre des Tchèques leur donne l'occasion de revenir. Le puck pas bloqué par le gardien traîne devant la cage mais le portier du faucon sibérien étend la jambière pour sauver sa nation. Hrubec et sa défense se jettent et parviennent à tuer l'infériorité. La Suède pousse pour revenir mais la porte est close. Olofsson y va de son coup de canon dans l'angle mais vif comme l'éclair Hrubec a déjà collé le poteau et bloque.

La Tre Kronor sort son gardien pour tenter d'égaliser. Flek lancé comme une fusée, prend tout le monde de vitesse et va faire trembler le filet désert (2-4 à 58'26).



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jan Kovar

** : Dominik Kubalik

Dans un classico des rencontres internationales les Tchèques ont pris le meilleur de la Suède dans une partie renversante. Mal embarqué après un mauvais premier tiers l'équipe au lion peinait à revenir dans la partie avant une dernière période époustoufflante menée d'une main de maître, des powerplays efficaces et des buts enfilés coup sur coup ont torpillé le snekkja suédois qui a sombré au fond de la Baltique en quelques minutes. Les Tchèques devront s'appuyer sur cette bonne dernière période pour poursuivre plus sereinement la suite du mondial. Ils s'emparent de la quatrième place et devront confirmer face à la Grande-Bretagne samedi.

La Tre Kronor solide durant quarante minutes n'a pu se redresser d'un tel coup de marteau et glisse à la dernière place du groupe ! Les Suédois ne sont pas encore complètement décrochés de la course mais ils devront charbonner pour revenir. Dès demain ils ont une chance de se rattraper face aux Britanniques. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







