La République renverse les trois couronnes Les Suédois invaincus depuis l'entame du mondial espéreront rejoindre la finale pour la première fois depuis six ans. Il faudra pour se faire passer le pays hôte bien déterminé à poursuivre. les Tchèques en effet se sont débarrassés des États-Unis et sont en quête d'une finale depuis 14 ans, à domicile ce serait parfait Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 25/05/2024 à 17:09



Sur la première mise au jeu, Kempe fait trébucher Palát et rejoint déjà le cachot. Johansson contre, Dostál repousse, le rebond traîne, Holmberg bute encore sur le gardien. Les Tchèques s'installent et font bien tourner, leurs tentatives sont repoussées par Gustavsson ou manquent le cadre.

Kempe sorti de prison lance dans la mitaine du gardien local. Les Suédois restent au pressing à l'offensive. Une perte de palet ridicule de la défense tchèque est récupérée par Johansson qui passe entre quatre joueurs locaux et vient cueillir le gardien côté mitaine (1-0 à 03'39).

Les locaux sont pénalisés mais résistent, Kempe dans l'angle, Raymond dans le slot ou Dahlin de loin, échouent tous. Les Tchèques renversent la tendance. Sur un engagement gagné en zone offensive, Nečas canonne de la bleue, Gustavsson repousse, Kubalík reprend dans la lucarne et égalise (1-1 à 07'48).

Sur un contre mené dans la foulée, la Suède repasse devant. Pettersson dévie vers le Johansson au second poteau, le palet heurte le patin de Krejčík qui le dévie bien involontairement dans sa propre cage (2-1 à 08'08).

Les Tchèques ne désarment pas et repartent dans l'autre sens. Nečas contourne la cage suédoise et remet dans le slot pour Kämpf qui reprend le long du poteau et égalise dans une immense clameur (2-2 à 09'37).

Trois buts en moins de deux minutes, le match est sur un rythme de demi-finale de championnat du monde. Les Tchèques contrôlent le palet mais ne sont pas vraiment dangereux. Les Suédois se contentent de contre mais sans plus de résultat. Palát enfonce la défense suédoise le portier du Wild tombe mais repousse. Eriksson Ek et la Tre Kronor contrent mais Dostál a fermé la porte. Sedlák en solitaire manque le cade, Johansson lui répond en contre fait tinter le poteau. La fin de tiers est engagé sur un très bon rythme.



Tirs cadrés : 16 / 9 pour la Suède



Le rugissement du lion :



Une mauvaise relance suédoise va jusqu'à son gardien, Gustavsson dégage mal avec sa crosse, Sedlák récupère et ressert Kaše devant la cage, il maintient le palet le long de la glace avant de le lever dans l'angle ouvert et de faire bondir de joie l'arena (2-3 à 26'05).

Kundrátek en solitaire lance, le portier suédois fait l'arrêt en deux temps. L'engagement est gagné en zone offensive, Nečas envoie un tir décroisé parfait qui vient tromper le gardien scandinave (2-4 à 26'21). Photographe : Jakub Knap pour hokej.cz Martin Nečas auteur de quatre points

Les Suédois tentent de repartir dans un match qui leur échappe mais Pastrňák contre et ramène le danger dans la zone jaune et bleue. Hájek de loin provoque une nouvelle frayeur chez les vikings. La Suède repart mais se fait contrer. Kubalík et Pastrňák partent en break à deux contre un bientôt rejoints par Kempný, Kubalík met en retrait pour Kempný qui ressert immédiatement Kubalík sa reprise termine entre les jambes du gardien (2-5 à 29'03).

Gustavsson est rappelé au banc remplacé par Ersson, le gardien de Philadelphie. Comme dans un rêve, les Tchèques continuent leur pressing, Pastrňák, Zacha ou Tomášek n'ont pas de réussite devant le nouveau gardien suédois immédiatement mis à contribution. Nečas remonte vite la glace, contourne la cage mais la crosse de Dahlin vient faire le puck check qu'il faut au deuxième poteau.

La Suède repart enfin, un slap manque le cadre, ricoche contre la bande revient dans l'angle ouvert, Zetterlund reprend mais le poteau sauve la République. Hedman seul au second poteau lance, Dostál capte sereinement de la mitaine. La Suède continue son effort pour réduire le score, les Tchèques laissent venir. Sous pression, les lions sont pénalisés. Le powerplay suédois fait le job. Raymond remet dans le slot pour Eriksson Ek qui fusille le gardien local (3-5 à 35'30).

Burakovsky et Holmberg contrent à deux contre un mais ne peuvent combiner. En fin de tiers, une faute inexistante est sifflée contre les rouges qui doivent de nouveau faire le dos rond en infériorité. Ils tiennent jusqu'à la sirène.



La force du contre :





La Suède continue de contrôler la rondelle et récupère un nouvea jeu de puissance. Eriksson Ek dans l'angle lance sans succès. Kaše parvient à contrer une passe, il lance Sedlák qui part seul en break à toute allure, il emmène le gardien sur le côté droit et glisse d'un revers entre les pads d'Ersson pour faire exulter la foule (3-6 à 45'40).

La Suède repart à l'offensive mais s'empêtre dans la défense locale. Sedlák et Červenka contrent à deux contre un mais la passe est bloquée par l'ultime défenseur jaune et bleu. Le tir de Dahlin en pointe vient s'échouer sur la jambière de Dostál. Photographe : Jakub Knap pour hokej.cz Les Tchèques éliminent la Suède et rejoignent la finale

Palát en contre tout seul lance sur le portier des Flyers. La Suède perd du temps et de l'effort dans les coins. Le palet rebondit contre la bande et Sedlák lancé comme une fusée le récupère et fonce au but, d'un revers parfait il marque encore (3-7 à 53'42).

La Suède est KO debout, surtout que peu après Červenka dévie au second poteau pour Sedlák qui bute cette fois sur la jambière d'Ersson et manque le tour du chapeau. Avec quatre buts de retard et plus de trois minutes à jouer, les Suédois sortent leur gardien. Dostál dégage au loin vers la cage vide, mais Karlsson vient dévier la rondelle qui y filait tout droit et empêche un but de gardien ! Le jeu défile, les Tchèques régalent, Sedlák parvient à lancer dans la cage vide pour compléter le natural hati-trick mais le but est annulé pour hors-jeu.



Tirs cadrés : 12 / 5 pour la Suède



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Martin Nečas

** : Lukáš Sedlák

Ca y est les Tchèques sont de retour en finale, après la dernière remportée en 2010 à Cologne. Quatorze ans d'attente pour la République qui réalise cet exploit à domicile. Les Tchèques ont mal démarré le match avec un premier but rapidement encaissé avant de répondre du tac au tac à leur adversaire et d'être à égalité après vingt minutes. Au deuxième tiers, les Slaves ont haussé le ton et mis de la distance avec trois puis deux buts. Au dernier vingt, ils ont tenus et lancés des bons contres pour prendre définitivement le large et remporter nettement cette demi-finale. En finale dimanche, ils affronteront le Canada ou la Suisse, deux équipes qui les ont battu en temps supplémentaire lors du premier tour.

La Suède est globalement passé à travers le match, pourtant les jaunes et bleus ont dominé au niveau des lancers. Cependant malgré un premier tiers a égalité, la défense a trop laissé passer les adversaires et a explosé sous l'offensive adverse bien placée. La Suède rate l'avant dernière marche mais pourra récupérer une médaille de République tchèque en cas de succès demain après-midi face au perdant de l'autre demi-finale.

Suivez toute l'actualité du championnat du monde 2024 sur notre page spéciale © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Henri Duguay a écrit le 25/05/2024 à 18:00 La Suède est comme les Maple Leafs de Toronto. Ils s'étouffent quand c'est important. Trop de Suédois ont joué pour les Leafs et ont adopté leur façon de perdre.







