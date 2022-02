Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Slovaquie (SVK) 0 - 4 (0-0 0-2 0-2) Le 19/02/2022 Beijing, Palais national omnisports [ Suède (SWE) ] [ Slovaquie (SVK) ] Les Slovaques historiquement bronzés La Suède battue au bout du suspense aux tirs au but par le Comité Olympique Russe espère décrocher le bronze face à la Slovaquie dominée également sur le fil par la Finlande et qui court après sa première médaille olympique Beijing, Palais national omnisports, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/02/2022 à 17:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



La Suède contre et apporte du danger, Rybar intervient et dans la confusion un joueur trébuche sur sa crosse, le portier est pénalisé. Wallmark seul dans l'angle vient buter contre Rybar. Le bloc défensif slovaque courageux et hérmétique tue la pénalité avec brio.

La Slovaquie repart, Slafkovsky au rebond échoue sur Johansson. Knazko y va de son one-timer sans plus de succès. Le jeu est engagé, Slafkovsky entre en zone laisse en retrait pour Hrivik qui lance puissamment, le tir s'écrase sur le poteau. Marincin lance, Takac ne peut reprend dans le taffic. Pospisil laisse en retrait pour Hudacek mais son tir termine dans la mitaine.

La Suède peine à contrer mais parvient à équilibrer le jeu en fin de période.



Deux croix, deux buts :



Klingberg tente de contrer mais il est bloqué par la défense. La Slovaquie continue son bon rythme, Regenda slape, Takac est sur le rebond mais Johansson arrêt encore. Everberg en solitaire tente d'inverser la tendance mais il est bien pris. Slafkovsky contre à toute allure et d'un tir parfait nettoie la lucarne suédoise pour son sixième but du tournoi (0-1 à 23'17).

La Suède tente vainement de poser une contre offensive. Ce sont bient les Slovaques qui restent les plus dangereux devant la cage. Johansson et sa défense parviennent néanmoins à s'en sortir. Cehlarik se retourne mais tire à côté. KHL

Les contres attaques suédoises sont plus dangereuses, à l'image du lancer plein axe de Tommernes, mais Rybar tient bon. Le jeu est plus équilibré, mais la Suède est pénalisée à l'offensive. Le powerplay slovaque qui n'a pas marqué une seule fois du tournoi, fait tourner le palet avec une bonne installation mais il ne propose pas assez de lancers. Dès le retour à cinq, Everberg est à son tour pénalisé. Les Slovaques se réinstallent et pressent, Hudacek dans le slot tente un bon mouvement de crosse pour contourner le portier mais met à côté. C'est encore Hudacek dans l'axe qui échoue sur Johansson couché sur la glace. Regenda contourne la cage et remet à Takac qui trouve l'ouverture dans un tout petit trou entre la jambière et le bras du gardien (0-2 à 32'47).

Les Suédois repartent et récupèrent un powerplay. L'excellent killing play slovaque se distingue encore et la Tre Kronor ne peut ni shooter ni s'installer en zone offensive. Les Slovaques reviennent titiller les réflexes du portier jaune et bleu et de sa défense qui s'en sortent.

En fin de tiers, la Suède montre les dents, Pudas longe la cage seul mais Rybar s'offre un impeccable double save. Fantenberg tente de reprendre mais la défense slave se dégage. Friberg tente sa chance devant la cage sans succès.



Solidité et solidarité :



Le dernier vingt reprend doucement. Encore une fois la Slovaquie s'offre les plus nettes occasions. Pospisil slape, Hudacek reprend deux fois mais ne peut déjouer le gardien suédois.

Brodin contre mais échoue contre Rybar, les esprits s'échauffent et l'attaquant de Fribourg-Gottéron met un coup de poing au défenseur slovaque, il écope de deux minutes. Le powerplay slovaque ne trouve guère de solution dans l'hermétique bloc nordique. Slafkovsky seul dans les quatre joueurs met le feu mais un défenseur parvient à chasser la rondelle de sa palette.

Pudas repart à l'assaut au retour à cinq mais il échoue contre le gardien du Dinamo Minsk. La Suède pousse mais se heurte à la solide défense slovaque, Ceresnak se jette pour contrer un puissant lancer. Le pressing suédois se poursuit, mais Rybar est solide et sa défense empêche la Tre Kronor de s'installer elle doit sans cesse reculer et revenir. Everberg dans l'angle échoue encore contre Rybar. Hudacek s'illustre par des bons contres mais ne parvient pas à alourdir la marque. KHL

La Suède continue de pousser mais le portier repousse tout et sa défense est sur tous les rebonds. Pospisil et Hudacek partent en contre à deux contre un, Johansson repousse le tir du premier, le second reprend mais ne parvient pas à lancer pourtant devant une cage ouverte.

Le temps file, la Suède sort son gardien. Holmberg perce la défense slovaque mais Rybar détourne. Cehlarik récupère, il tente de dégager vers la cage vide, le puck est dévié par un Suédois mais reste libre, Juraj Slafkovsky s'en empare et le pousse dans la cage vide pour son triomphe (0-3 à 58'26).

Tirs cadrés : 15 / 12 pour la Slovaquie



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Juraj Slafkovsky

** : Patrik Rybar

* : Pavol Regenda

KHL

La Slovaquie offre une performance XXL pour s'adjuger le bronze olympique, une première médaille de l'histoire de ce petit pays slave fou de hockey. Les attaquants slovaques ont rivalisé de tentatives pour percer la muraille suédoise et l'ont réussi grâce à la performance du jeune (17 ans) Slafkovsky auteur de 7 buts en 7 matchs dans ce tournoi olympique ! Rybar a été de nouveau imbattable et la défense slovaque solide et solidaire a cadenassé la zone à l'image de son excellent killing play. Une médaille plus que méritée pour les Slovaques dans une partie et un tournoi parfaitement réussi.

La Suède sans doute bien essoré après son duel de titans contre le ROC la veille, a peiné à se mettre en route et a ensuite du subir la furia slovaque tout le match. Johansson a encore été le héros du match en tenant à bout de bras son équipe d'un bout à l'autre mais il ne pouvait pas sauver la patrie à lui seul. L'offensive suédoise a peiné, incapable de passer le bloc slovaque et à déjouer son gardien. Une fin un peu triste pour la Tre Kronor qui rentre de Chine les mains vides.







