Hockey sur glace - : Suède (SWE) vs Suisse (SUI) 3 - 2 (0-0 2-1 0-1 1-0) Après prolongation Le 15/12/2022 BCF Arena, Fribourg [ Suède (SWE) ] [ Suisse (SUI) ] SWISS Ice Hockey Games: La Suède commence bien Dans la BCF Arena de Fribourg, la Suisse accueille durant toute la semaine les SWISS Ice Hockey Games (partie intégrante du Euro Hockey Tour). La formation de Patrick Fischer défie la Suède en second match du tournoi. En match d'ouverture, la Tchéquie s'est imposée 2-3, face à la Finlande dans le "Break-out game", à Helsinki. En faveur de la Tre Kronor, c'est Jacob De la Rose (28e) qui ouvre la marque, avant l'égalisation de Damien Riat (34e). La Suède ne perd pas la main, en lançant Jesper Olofsson (38e) s'offrir l'avantage. Au troisième tiers, c'est Dean Kukan (60e) qui recolle, en avantage numérique (6 c. 5). Marcus Sörensen (64e) confirme en fin de prolongation. Prochains matchs du tournoi en terres fribourgeoises, ce vendredi : Finlande-Suède et Suisse-République tchèque. BCF Arena, Fribourg, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 16/12/2022 à 10:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3245 spectateurs Arbitres : Anssi Salonen, Joonas Kova et Eric Cattaneo, Dario Fuchs Buts :

Sweden :

Switzerland : Pénalités 2x2' contre Sweden 0 contre Switzerland



Yves Seira M. Sörensen jouait © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







