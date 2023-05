Un début en douceur



Des allemands assez agressifs dans le premier tiers, ce qui paie depuis le début avec un but de Kastner à 6’25. Depuis que le palet était tombé sur la glace, l’équipe tricolore mettait toute son énergie dans le jeu. Pas de temps mort, pas de round d’observation. Quand Kastner décolle de la rouge pour aller marquer, il est dans une trajectoire très intéressante qui lui permet de tirer dans l’axe malgré une défense suisse très présente. Mayer se laisse surprendre par le palet qu’il croit avoir arrêté mais qui n’a fait qu’être dévié par-dessus sa botte. Et ce dernier passer tout doucement sous sa botte, il vient caresser la ligne de but avec beaucoup d’insolence. Mais le but est mis.



Dans la fin du tiers où il ne se passe que peu de choses, on note un schéma de jeu assez répétitif. Souvent, à l’engagement, la Suisse est gagnante. Elle emporte le palet sur les terres ennemies où celui-ci est rapidement perdu, pris par l’adversaire qui repart à l’assaut de Mayer. Le jeu est tout de même ralenti. Une fois dans la zone suisse pour autant, plusieurs fois, le palet est perdu. Parfois, c’est à quelques centimètres du but, avec notamment Soramies qui vient littéralement mordre les bottes de Mayer.



La Suisse enchaine avec une pénalité pour Marti, défenseur de Zurich, qui avait poussé ledit Soramies sur les bottes de Mayer. Le power play est infructueux. Presque dangereux même parce que les helvètes sont loin d’être mauvais à gérer l’infériorité.



Tout en même temps



Fiala vs Niederberg, attaquant suisse vs goalie allemand, c’est ainsi qu’on pourrait résumer le deuxième tiers, très prolifique d’ailleurs. L’inverse d’un ventre mou. Moins d’une minute après le début du deuxième tiers, Siegenthaler égalise. Niederberger pourtant est héroïque, se déplaçant par à coups ultra rapides, couvrant ainsi l’ensemble de la zone bleue en des temps records. Il parvient également à être toujours dans l’alignement du palet. Cependant c’est là peine perdue, la passe de Fiala était trop rapide. Siegenthaler était bien trop près de la cage. Il a eu le temps de scanner tout l’espace dont il disposait pour faire rentrer le puck malgré le bras du goalie dans son passage, entre l’épaule et la hanche.

Longue pénalité pour Ambuhl dont la palette de sa crosse levée a atterri plus ou moins malencontreusement dans la figure de Kastner. Assis sur le banc un peu plus tard, ce dernier éponge son nez rougi du sang qu’il perd. C’est le prix à payer pour offrir à son équipe un but et quatre minutes de power play. La faute passe à l’arbitrage vidéo. Ambuhl ne regardait définitivement pas sa crosse. Ce n’était donc pas intentionnel. Mais puisque chacun est sensé rester maître de son équipement en tout temps…



Corvi sera également pénalisé un peu plus tard mais Mayer fait vraiment son travail. La Suisse la joue agressive pour tuer la pénalité. Mayer, le gardien de Genève, qui semble vivre au raz de la glace, gainé comme personne, la tête à 50 cm du sol, les hanches à 20 et sans les genoux sur la glace, ne laissera rentrer personne.



Seider, pris d’un élan de violence, ne ralentit pas le moins du monde au moment de plaquer Haas contre la bande, lui mettant le coude dans la tête. Il prend 5 minutes plus 10 et quitte le jeu.

Pourtant, malgré l’agressivité ambiante, le séquence à 4 contre 4 ne donne rien, pas plus que le long power play suisse. La situation se dénoue et tourne à l’avantage germanique à presque deux minutes de la fin du tiers. Peterka tire un palet magnifique. Ce but d’ailleurs, est magnifique. En passant latéralement devant la cage, un genou à terre, le joueur des Sabres de Buffalo arme un tir d’une précision rare, et parvient déjouer Mayer juste au-dessus de la jambe et juste en dessous du coude. Il pourrait tirer par le trou d’une aiguille, cet homme.



Stachowirk passe à Sturm à toute vitesse pour un dernier but qui mènera à la victoire allemande 3-1. C’est un but de vitesse et de placement. La passe était tellement rapide que Mayer n’a rien vu.

Et puis... Plus rien

Le dernier tiers rappelle quelques fois le premier par ses moments plus en longueur. Une seule petite pénalité pour Muller vient troubler la calme plat de ce troisième vingt. C’est à croire que les deux équipe ont tout donné et n’ont plus rien dans les jambes. Niederberger vient seulement sauver l’honneur et nous émerveiller à la toute fin du tiers, sur la sonnerie finale d’ailleurs, avec un arrêt assez flamboyant, repoussant la rondelle avec la botte. Alors que l’effectif quasiment complet des deux équipes est massé dangereusement au niveau de son poteau droit.

Prochaine étape dans deux jours. Pour aller en finale, il faudra passer sur les USA.