Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Danemark (DEN) 7 - 0 (3-0 1-3 3-0) Le 24/05/2025 Avicii Arena de Stockholm [ Suisse (SUI) ] [ Danemark (DEN) ] La Suisse intraitable, défiera les Etats-Unis en finale La Suisse n’a laissé aucun espoir aux Danois, tombeurs du Canada en quart de finale, et visera un premier titre mondial ce dimanche (20h20) face aux Etats-Unis dans une finale alléchante sur le papier à Stockholm. Avicii Arena de Stockholm, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 25/05/2025 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



12530 spectateurs Arbitres : Christoffer Holm et Jan Hribik assistés de Nick Brigandi et Jake Davis Buts :

Switzerland :

Denmark : Pénalités 10 minutes contre Switzerland 10 minutes contre Denmark Buts pour la Suisse

09:23 - Nino Niederreiter (Janis Moser et Kevin Fiala)

12:47 - Ken Jager (Simon Knak et Damien Riat)

17:23 - Nino Niederreiter (Denis Malgin et Dean Kukan)

37:38 - Denis Malgin (Timo Meier)

44:48 - Sandro Schmid (Christoph Bertschy et Jonas Siegenthaler)

52:02 - Damien Riat (Christoph Bertschy)

53:26 - Tyler Moy (Sandro Schmid et Tmo Meier)





Nos voisins suisses sont des chanceux. Un an après sa médaille d’argent, leur équipe nationale s’est qualifiée à nouveau pour une finale de Championnat du monde. Samedi à l’Avicii Arena Stockholm, superbe arène abritant les phases finales, la Nati s'est facilement imposée face au Danemark (7-0) et visera un premier titre dimanche soir (20h20) face aux États-Unis, après trois finales perdues en 2013, 2018 et 2024. Grâce à un championnat domestique puissant avec des clubs au plus niveau européen, et des joueurs qui sont régulièrement sollicités par la NHL, la Suisse s’est installée au sommet du hockey mondial au fil des années. Sa maturité lui permet d’asseoir une forme de continuité et de régularité qui se dessine sur l’échiquier mondial.



Samedi, la Nati a fait étalage de son talent face à des Danois émoussés, encore sur leur nuage après leur exploit XXL contre le Canada (2-1) en quart de finale. Profitant d’un tableau dégagé grâce à leur première place obtenue dans le groupe B, et de l’élimination surprise des Canadiens, les Helvètes ont essoré l’Autriche en quart (6-0), puis le Danemark (7-0) en demie sans encaisser de but, symbole d’une rigueur collective à toute épreuve. Avec 47 buts marqués, neuf encaissés, et cinq blanchissages, la Nati, qui avait dominé les Bleus à Marseille en matchs de préparation, impressionne.



Face au Danemark, qui a dû migrer en Suède pour disputer sa demi-finale, la Suisse a construit sa victoire dès le premier tiers-temps grâce notamment au doublé de Nino Niederreiter, le joueur des Winnipeg Jets (9’, 17’). Entre-temps, le coéquipier d’Antoine Keller à Lausanne, Ken Jäger, avait fait le break (12’), le gardien danois Dichow Nissen ne parvenant pas à capter le palet qui a jonglé sur lui avant de franchir la ligne.

Les Suisses ont ensuite déroulé sereinement contre un adversaire usé physiquement, qui n’avait plus les ressources pour inverser la tendance.

La Nati a donc logiquement gonflé l’addition en inscrivant quatre nouveaux buts, dont trois dans la dernière période. En finale, ils retrouveront les États-Unis, qui étaient dans leur groupe en 1re phase (victoire de la Suisse 3-0).



Pour le Danemark, qui disputait la toute première demi-finale de son histoire au Mondial, il faudra se remobiliser rapidement et tenter de s’imposer « à l’extérieur » face à la Suède pour aller décrocher le bronze (15h20) dans ce duel entre pays co-organisateurs de ce Mondial 2025.



















FINALE - MÉDAILLE DE BRONZE Dimanche

25 mai 15:20

Suède Suède

Danemark Danemark 0-0 Article Résumé

vidéo FINALE - MÉDAILLE D'OR Dimanche

25 mai 20:20

Suisse Suisse

Etats Unis Etats Unis 0-0 Article Résumé

vidéo









