Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Etats Unis d'Amérique (USA) 0 - 1 (0-0 0-0 0-0 0-1) Après prolongation Le 25/05/2025 Stockholm - Avicii Arena Les Etats-Unis sur le toit du monde Au terme d'une finale indécise qui a été tranchée sur un seul but, Tage Thompson, l'attaquant des Buffalo Sabres, a délivré les Etats-Unis en prolongation. Les Américains décrochent un troisième titre mondial après ceux de 1933 et de 1960 alors que la Nati bute encore sur la dernière marche. Stockholm - Avicii Arena, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 26/05/2025 à 07:15



12530 spectateurs Arbitres : MM.Campbell (CAN) et Holm (SUE) assisté de MM Ankerstjerne et Hautamaki Buts :

Switzerland :

United States of America : Pénalités 4 minutes (2x2mn) contre Switzerland 4 minutes (2x2mn) contre United States of America But pour les USA



62:02 - Tage Thompson (Logan Cooley et Brady Skjei)





Comme prévu, cette finale entre Suisses et Américains a tenu en haleine les 12 530 spectateurs de l’Avicii Arena de Stockholm. Certes, le public avait tout misé sur une qualification de la Suède, mais il ne va pas regretter son investissement.



Dimanche soir, en clôture de ce Mondial scandinave coorganisé par la Suède et le Danemark, il a assisté à un dernier round serré, disputé et indécis entre deux équipes qui n’ont pas craqué sur la glace dans le temps règlementaire. Il a fallu patienter en « mort subite » pendant 2’02 très précisément pour départager la Suisse et les Etats-Unis.



Le destin, cruel avec la Nati, qui échoue en finale pour la quatrième fois après 2013, 2018 et 2024, a récompensé la Bannière Etoilée grâce à Tage Thompson, devenu le héros de toute une nation dans une arena poussant derrière la Suisse.

L’attaquant des Buffalo Sabres en NHL Tage Thompson a profité de l’excellente préparation de Logan Cooley et Brady Skjei pour crucifier l’exceptionnel portier de Zoug, Leonardi Genoni (37 ans), qui venait d’enchaîner quatre blanchissages consécutifs (Hongrie 10-0, Autriche 6-0 et Danemark 7-0 plus les trois tiers de la finale) dans ce Championnat du monde. Genoni – élu MVP du Mondial - avait même repoussé un tir de pénalité de Conan Garland (25’38) et paraissait infranchissable (39 arrêts au total), malgré une domination des Américains en fin de match.



Champions du monde en 1933 et victorieux à domicile aux Jeux Olympiques 1960 de Squaw Valley, à l'époque où la médaille d'or valait titre mondial, les Etats-Unis vont donc pouvoir égayer leur vitrine internationale. En pleine phase finale de la NHL, ce succès est crucial dans la perspective des prochains JO l’hiver prochain en Italie.



A l’inverse, la Suisse va devoir patienter encore avant d’être sacrée. Pour la seconde année consécutive (l’an dernier la Nati a été battue par la République tchèque), les Helvètes n’ont pas réédité leur victoire en phase de poule (3-0) contre les USA. Mais ils ont prouvé qu’ils avaient leur place dans le haut de tableau du hockey mondial sans la moindre contestation possible. Cela n’enlèvera rien à l’immense déception des joueurs de Patrick Fischer, qui semblaient maîtres de leur sujet cette année. Il fallait un vainqueur et ce sont les Américains qui ont soulevé le trophée en 2025.















