Dans sa zone, Corvi tente une passe pour Kukan. Texier presse et arrive à contrer la passe du joueur de Davos pour aller scorer en individuel (04:58 ; 0-1).

Treille est pénalisé après un festival de dribbles du capitaine Hischier (5’23). Le premier power play suisse est intéressant, notamment avec un tir proche de la barre. Solidaires, les défenseurs français effectuent de nombreux contres du palet à bout portant. Photographe : Maxime Richier (archives)

Juste après le premier power break, l’intensité est descendue d’un cran. Fabre est proche d’inscrire le second but, tout proche du poteau droit de Berra. Le portier helvète détourne de la botte mais aucun de ses défenseurs ne suit. Le français voit au dernier moment l’opportunité mais un défenseur a vu le coup venir et a fait le nécessaire. Meier est précieux dans l’entre jeu et en zone neutre. Son pressing permet de récupérer le puck et d’aller mettre la pression dans la zone défensive française. Un beau duel est à noter avec Gallet. A 13 minutes, l’EDF a encore une occasion d’inscrire un but mais se rattrapera dans la foulée. Une offensive est menée par Tim Bozon avec Texier. Sur la gauche, il trouve démarqué à l’opposé Claireaux qui ajuste parfaitement Berra (13:25 ; 0-2).

Meirer se met en évidence après quelques secondes de jeu, Ylönen gèle le premier tir de la rencontre. La France réplique par Rechy qui trouve le poteau gauche de Berra, gardien démarrant au détriment de Genoni. Fora est dans la suite de l'action, sanctionné pour une interférence (01'02). Les Bleus ont la première opportunité d'inscrire un but en supériorité numérique, mais le premier power play de cette rencontre ne donnera rien côté français. Solidaire, la Suisse a relativement bien défendue. Suite à une action française, les suisses partent en contre avec un 3 contre 0. Suter mise au dernier moment pour Malgin mais Gallet, en sacrifice, se jette et tend son stick pour éviter la passe décisive. Son geste défensif est quasiment digne d'un but. Scherwey est contraint de rentrer aux vestiaires après une blessures potentielle à la jambe droite (5'), peut être sévère. Le début de rencontre démarre très fort entre deux nations déterminées. Et à ce jeu-là, c'est l'Equipe de France qui va surprendre en ouvrant le score !

Les Suisses retournent la tendance :

Du côté gauche, son compère de la LNH Timo Meier, va distiller une passe vers le côté droit où le Devils du New Jersey fait trembler les filets (20:25, 1-2).

Douche froide pour les français au chandail blanc. Les frères Bozon iront en prison (22’09 / 22’31) ce qui fait rire jaune, Philippe Bozon. Un 5 vs 3 est alors en place. Ylönen sera décisif à plusieurs reprises, où les premières lignes suisses appuient sur les côtés et l’axe pour trouver la faille. En sortie de prison, Tim Bozon est trouvé en profondeur et se présente face à Berra. Moser bouscule le français, le gardien est touché et la cage cassée. Un gros strike qui a secoué un peu tout le monde. Bertschy trouve un angle de tir, repoussé par le portier de Cergy, mis à contribution. La défense française est en retard sur de nombreux décalages suisses. L’égalisation est proche et la France espère refaire un autre bon coup en inscrivant le troisième but. La défense helvète doit également faire attention car par moment, le manque de communication peut donner une nouvelle occasion de but française, à l’image de Berra et de sa passe très risquée pour un défenseur, pas attentif.

Texier sera pris par la patrouille sur un mauvais geste commis à l’encontre de Glauser (29’10). Pourtant expérimenté, ce genre de faute met en difficulté son équipe, qui est indisciplinée dans ce tiers. Les français poussent les suisses à commettre des erreurs techniques et seul Meier tente par trois fois, de scorer mais la défense des Bleus tient bon. Photographe : Maxime Richier (archives) Ylönen est encore bon dans sa zone, pour geler la rondelle et protéger son but. Il a affaire à de sacrés joueurs devant lui. Et sur la dixième tentative, la Suisse va égaliser ! De loin, Hischier tenta sa chance. Geisser, en pivot, dévie dans la cage française (32:27 ; 2-2).

Il ne fallait pas rester trop longtemps à la buvette à la pause. En effet, le capitaine Hischier va réduire la marque.

Six sur six pour la Nati :

Photographe : Maxime Richier (archives)

Sur un shoot de Suter, Ylönen, du gant, détourne le tir lourd du joueur de Détroit. A force de pousser, la Suisse va logiquement se mettre à l’abris. La rondelle tourne de gauche, vers la droite et inversement. Dans l’axe et pas attaqué, Kukan tir et marque. Le gardien est masqué par le trafic (51:17 ; 4-2).

Ylönen est déjà sollicité dès les premières secondes. La prudence est tout de même requise pour les suisses qui savent qu'un retour français aux affaires n'est pas exclu. Un tir lointain helvète fait encore travailler le gardien français. Après seulement cinq minutes, Ylönen a sorti quatre arrêts décisifs. Dans son but, Berra n'a pas été inquiété. Nous sommes plus proche d'un quatrième but suisse que de l'égalisation française. Les Bleus sont acculés physiquement et enfin des timides tentatives sont à l'initiative de Bozon mais le danger est très vite écarté. Sur un gros contact, Hischier sort lui aussi de la glace, touché aux côtes. Au moins, sur les contacts, les français montrent une bonne agressivité. Coulon, alors discret, se procure une belle occasion mais le portier helvète est vigilant. C'est seulement après dix minutes de jeu qu'enfin, la France garde le puck et se procure des actions pour égaliser. Il n'y a pas le choix : pour sauver un bon point, des risques sont à prendre.

Ylönen (FRA)

Victoire convaincante de la Suisse sur la France ! Malmenée durant les vingt premières minutes, l’orgueil a été touché et les helvètes ont largement dominés les deux derniers tiers. La France peut regretter son tir au but manqué, pouvant donner un avantage de trois buts. La prochaine rencontre sera face à l’Allemagne pour les suisses, alors que la France affrontera le Canada. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







