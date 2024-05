Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Grande Bretagne (GBR) 3 - 0 (2-0 1-0 0-0) Le 15/05/2024 Prague Arena [ Suisse (SUI) ] [ Grande Bretagne (GBR) ] Un match tranquille pour la Suisse Pas de surprise ni de miracle pour ce match de la poule A des mondiaux de Hockey sur glace. La Suisse, 7ème nation mondiale, partait ultra favorite face à la Grande Bretagne, 20ème nation. David n’a pas terrassé Goliath et, dans un match à sens unique dominé sans donner l’impression de trop forcer, les Helvètes empochèrent 3 nouveaux points et leur premier blanchissage du tournoi (3-0). Une victoire construite avec application et sérieux lors des 2 premiers tiers avant de lever le pied au dernier. Prague Arena, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 16/05/2024 à 11:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Switzerland :

Great Britain : La Suisse étouffe la Grande Bretagne



La Suisse ne déjoue pas et assume pleinement son statut de favori en asphyxiant la Grande Bretagne dès les premières secondes de jeu et Jackson Whistle fait déjà ses premiers arrêts face à Dean Kukan puis Andrea Glauser. Les helvètes campent dans le camp britannique et dans la minute suivante, Nathanael Halbert accroche Nino Niederreiter qui filait au but. Whistle sort du bout du patin le tir de pénalité qui en résulte, tenté par Kevin Fiala. Le portier de la Grande Bretagne ne peut guère plus retarder l’échéance et s’incline sur une nouvelle action où il joue de malchance. Roman Josi, dans un angle très fermé sur le côté droit, lance toute de même à la cage et le palet, que le portier touche de l’épaule, ricoche sur la barre avant de retomber aux pieds de Nico Hischier qui apprécie l’offrande (1-0, 03.48).



La rencontre se poursuit toujours dans le même sens et, peu après la mi-période, Dario Simion parti dans le dos de la défense échoue sur le poteau. Décidément Whistle n’est pas aidé par son épaule car, sur une nouvelle combinaison entre Fabrice Herzog et Jonas Siegenthaler, Dean Kukan décalé sur la droite décoche un tir que le gardien arrête presque de celle-ci avant que le puck ne retombe dans le but (2-0, 13.36).



Ensuite, la Grande Bretagne ne tire pas profit de l’avantage numérique obtenu après une faute de Josi sur Cole Shudra pas plus que la Suisse ne le fera à l’approche de la fin de période sur une faute de Sam Ruopp sur Christoph Bertschy, malgré une belle occasion de Niederreter en bien slot en début de powerplay. L’avantage nuérique des suisses fait long feu car une dernière prison tombe pour une nouvelle faute de Josi, sur Ollie Betteridge cette fois.



Nombre de tirs : Suisse 14 – Grande Bretagne 2



Leger mieux pour les Britanniques mais cela reste insuffisant



Après que les deux équipes aient tué leur reliquat de pénalité, la domination Suisse reprend mais est peut-être un peu moins marquée. Les helvètes gâchent même le nouveau jeu de puissance obtenu suite à une faute, un peu sévère, de Ben Lake sur Sven Jung (25.28). Après la mi-match, c’est au tour de ce dernier d’aller sur le banc des punis pour une faute, là également pas si évidente que cela, qui restera cependant sans conséquence puisque la défense Suisse reste hermétique. La Grande Bretagne craque à nouveau en infériorité numérique en fin de période suite à une nouvelle faute de Robert Dowd cette fois (38.03). Le jeu de puissance est rondement mené et, sur une action conduite par Josi et Fiala, Niederreiter en angle loge la rondelle dans un trou de souris entre le gardien et son poteau (3-0, 38.36).



Sans forcer son talent la Suisse s’échappe inexorablement.



Nombre de tirs : Suisse 11 - Grande Bretagne 9



Un tiers sans intensité ni but



La dernière période donne l’impression que la Suisse est entrée en gestion. L’intensité n’est pas énorme mais comme les adversaires montrent également leurs limites cela suffit pour préserver le score. Pourtant la Grande Bretagne, avant la mi-période, a bien un avantage numérique suite à une faute de Kukan sur Johnny Curran mais elle ne sait en profiter.

Un peu plus tard elle frise même le but casquette, Sven Andrighetto, de la gauche, envoie vers le but, sa tentative, loin d’être cadrée trouve le patin de Josh Batch à deux doigts de marquer contre son camp, le disque venant taper le pied du poteau.

A moins de 5 minutes de la fin du match, Mark Richardson aurait pu toutefois permettre aux siens de sauver l’honneur mais Akira Schmid réalise un arrêt très autoritaire. Les britanniques n’exploitent pas mieux le dernier powerplay obtenu suite à une faute évitable commise en zone neutre par Glauser sur Sean Norris. Pire encore, sur un dégagement suisse, le disque file en fond de territoire britannique bien suivi par Tristan Scherwey sur lequel Ben O’Connor trouve le moyen de faire faute, faisant perdre ainsi le bénéfice de l’avantage numérique à son équipe.

Le score n’évolue plus et la partie se termine sur un troisième tier, moins intense et presque soporifique.



Nombre de tirs : Suisse 5 – Grande Bretagne 4



Meilleurs joueurs du match :



Nino Niederreiter pour la Suisse

Cade Neilson pour la Grande Bretagne



Avec cette nouvelle victoire, la Suisse reste en tête du groupe A avec 11 points à son compteur alors que la Grande Bretagne reste bonne dernière, et seule équipe de la poule à ne pas encore avoir ouvert le sien. Prochain adversaire pour la Grande Bretagne le Danemark une équipe sans doute prenable pour elle. Le Danemark rencontrera d’ailleurs la Suisse le lendemain de cette confrontation. Encore l’occasion pour les helvètes de consolider leur place.







