Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Norvège (NOR) 5 - 0 (1-0 3-0 1-0) Le 12/12/2019 Lonza Arena, Viège [ Suisse (SUI) ] [ Norvège (NOR) ] La Suisse se conforte Retour en images sur la victoire helvète face à la Norvège lors du NaturEnergie Challenge de Viège. Lonza Arena, Viège, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 13/12/2019 à 11:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2740 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Anssi Salonen et Marc-Henri Progin, Dominik Schlegel Buts :

Switzerland :

Norway : Pénalités 4x2' contre Switzerland 4x2' contre Norway



Yves Seira Nous en parlions



Nous en parlions ici , l'équipe nationale suisse a pris rendez-vous avec la Russie, la Norvège et la Slovaquie dans le Haut-Valais. Ce jeudi après-midi, la Russie a joué des coudes avec la Slovaquie. L'Helvétie a affronté la Norvège dans le cadre du NaturEnergie Challenge à Viège. Le premier match de la seconde pause nationale de la saison, à 149 jours des Mondiaux de Zürich et Lausanne, a vu la Suisse battre la formation scandinave grâce à Simon Moser (8e, 30e), Noah Rod (21e), Philppe Furrer (31e) et Sven Andrighetto (45e). Ce vendredi, la même Suisse affrontera la Russie et la Norvège défiera la Slovaquie.







