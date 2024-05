Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs République Tchèque (CZE) 2 - 1 (1-0 0-1 0-0 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 13/05/2024 Praha, O2 Arena [ Suisse (SUI) ] [ République Tchèque (CZE) ] Les hôtes fusillés La Suisse auteure d'une toute petite performance contre l'Autriche la veille a arrachée la victoire au bout du bout elle espère un exploit contre le pays hôte. Les Tchèques se sont fait peur aussi contre plus petits qu'eux lors du dernier match face aux Norvégiens veulent rester invaincus Praha, O2 Arena, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 13/05/2024 à 23:34 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Dostál est aligné une fois encore devant la cage tchèque, lui qui avait blanchi la Finlande. Le filet de la Nati sera défendu par Genoni. Photographe : Jakub Knap

L'arrière-garde helvète est hermétique mais à l'inverse la défense tchèque laisse plus d'espace à son adversaire mais se dégage bien. Hischier dans l'angle gauche vient échouer sur la jambière du gardien des Ducks. Une faute extrêmement sévère est sifflée contre les locaux. Fiala absolument seul dans l'angle gauche avance et lance, le puck heurte l'épaule de Dostál et termine au fond (1-0 à 13'36). Les Tchèques démarrent bien et se portent à l'offensive, la Suisse lance des contres dangereux. Kurashev est à la déviation mais Dostál repousse. Le jeu va très vite d'un côté à l'autre, Špaček touche le poteau, le slap de Marti est repoussé par le gardien, puis la défense locale.L'arrière-garde helvète est hermétique mais à l'inverse la défense tchèque laisse plus d'espace à son adversaire mais se dégage bien. Hischier dans l'angle gauche vient échouer sur la jambière du gardien des Ducks. Une faute extrêmement sévère est sifflée contre les locaux.

La Suisse reste dangereuse et la défensive locale ne parvient pas à se montrer plus sereine, malgré des difficultés slaves, la Nati n’en profite guère. La partie s’équilibre progressivement, en fin de période ce sont les Tchèques qui poussent sur la cage adverse mais ils sont maladroits dans le dernier geste et ne s’offrent pas d’occasion nette avant la première sirène.



Logique retour :



Les Suisses démarrent fort et vont mettre la pression sur le but local. Sous pression la République Tchèque tangue, mais sa défense et son gardien restent vigilants.

Petit à petit, les lions accélèrent et commencent à se porter très vite de l’autre côté. Kaše en solitaire croise trop son tir qui manque l’angle pourtant ouvert. Tomášek oublie le palet en contre, tandis que le slap de Kundrátek dans le ventre de Genoni n’est pas dangereux.

Le jeu reste rapide et ouvert, les deux équipes ont des bonnes phases, mais la Suisse est pénalisée. Le palet tourne à l’infini dans les crosses, mais les rares tirs sont soit bloqués soit bien trop simplistes pour être dangereux. Photographe : Jakub Knap

De retour à cinq la partie s’équilibre de nouveau, Fiala en solitaire lance haut mais Dostál repousse. Les Tchèques sont bêtement pénalisés et subissent l’assaut helvète en règle, les tirs s’enchaînent mais la porte reste fermée. La pénalité est tuée mais une bagarre éclate devant la cage locale.

Les Tchèques repartent dans l’autre sens, la Nati est pénalisée. Le powerplay s’installe, le one-timer de Krejčík depuis le cercle gauche vient glisser sous le bras de Genoni (1-1 à 35’57).

Les Tchèques continuent et mettent en difficultés leur adversaire, mais ils se montrent extrêmement maladroits, les tirs passent à côté malgré la cage grande ouverte à plusieurs reprises. Les Suisses lancent toujours des contres dangereux, Hischier en pointe échoue sur le portier d’Anaheim.



Verrouillé :



Les Suisses reviennent en powerplay, un rebond dans l’axe manque d’être repris mais sans succès. Une perte de palet lamentable à la bleue permet à Kurashev de contrer seul dans l’axe, son tir passe au-dessus. Les Tchèques tentent de se reconcentrer et attaquent, une faute est sifflée contre les rouges à croix blanche. Le powerplay tchèque est incroyablement naïf, l’action la plus dangereuse est le contre de Herzog en solitaire, détourné par le gardien slave. Photographe : Jakub Knap

Le jeu va d’une cage à l’autre à grande vitesse, sans réellement de tirs. Andrighetto en solitaire lance, Dostál bloque sans rebond. Genoni sort de sa cage mais rate complètement sa relance, Beránek lance cage vide portier Zug plonge et repousse in extremis de la crosse.

Les Tchèques restent bien trop tendres en défense et se font facilement déborder par une dangereuse Suisse en fin de tiers. Hischier contre fait un spin-o-rama pour éliminer le défenseur mais ne peut battre le gardien. Siegenthaler se retrouve seul face au gardien mais son tir termine dans la mitaine. Les Tchèques fatigués et bien peu inspirés se contentent de subir et passe pas loin de perdre en toute fin de partie ma la sirène retentit sur un score de parité.



Des occasions mais rien :



Les Tchèques partent bien mais le tir de Kaše est dévié par Fiala. Palát seul perd son duel face au gardien. Josi réplique en contre, le gardien local repousse aussi. Kurashev manque le cadre.

Kaše sert Sedlák de l’autre côté, Genoni et sa mitaine sont bien placés. Palát en angle fermé tape sur le bouclier. En fin de prolongation, Kempny est pénalisé pour une charge contre la bande. Les Tchèques arrivent à tenir à trois les 42 secondes restantes. Le tir de Loeffel dévié à plusieurs reprises est renvoyé vers le haut par le gardien. Pour la deuxième fois en trois rencontres, le pays hôte doit disputer des tirs au but.



Tirs cadrés : 3 / 1 pour la République tchèque



Maladresses et adresse :



Andrighetto part le premier, il tente de lever la rondelle mais elle heurte le haut des bottes de Dostál (X)

Kaše tente un drible devant le portier de Zug mais il continue d'être bredouille depuis le début du mondial (X-X)

Fiala multiplie les dribles et lève la rondelle juste au dessus de la botte du gardien local (XV-X)

Stránský part sur le côté gauche et vient cueillir le portier d'un tir décroisé (XV-XV)

Kurashev part à son tour, son tir de loin termine au fond (XVV-XV)

Tomášek à toute allure voir son tir ricocher sur la mitaine de Genoni (XVV-XVX)

Loeffel tente de dribler le gardien mais son tir heurte le poteau (XVVX-XVX)

Červenka transparent tout le match poursuit sa bien piètre performance, son tir à ras glace est repoussé sans problème par le gardien helvète (XVVX-XVXX)

Josi peut en finir s'il marque mais Dostál fait un solide arrêt pour donner une nouvelle chance à son équipe (XVVXX-XVVXX)

Flek s'élance, il doit marquer pour poursuivre la série, il longe bien la cage et lève la rondelle mais Genoni sort du bouclier (XVVXX-XVXXX)



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Leonardo Genoni

** : Lukáš Dostál

* : Kevin Fiala



La Suisse remporte sur le fil ce match des invaincus dans le groupe A. Une rencontre plutôt équilibrée mais qu'elle a dominée en fin de rencontre. Son gardien aura été impérial en prolongation et aux tirs au but pour assurer une troisième victoire en trois matchs et la première place de la poule aux Helvètes. Prochain arrêt mercredi avec une rencontre normalement facile contre les Britanniques.

La République tchèque s'incline au bout du suspense. Bien trop maladroite à l'offensive elle a loupé des boulevards pour remporter ce match, et cette frilosité s'est confirmé aux tirs au but avec un seul réussi et de drôles de tireurs envoyés, toute la République en parle encore. La défense s'est montré aussi friable mais elle a été compensée par un toujours très sérieux gardien qui aura fait le boulot, une fois encore Les Tchèques joueront le Danemark mercredi pour leur prochaine rencontre.



