Buts :

Switzerland :

Czech Republic : Intensité tchèque, solidité suisse :



La Suisse attaque d'entrée. Glauser de la bleue provoque un rapide arrêt de Dostál, Hischier perd le rebond malgré la cage ouverte devant lui. Poussés par leur public, les Tchèques partent dans l'autre sens et tentent leur chance.

Le jeu va très vite d'une cage à l'autre. Les Tchèques jouent en passes, les Suisses physique. Sedlák contourne la cage il remet derrière pour Kaše qui sert Červenka dans le slot mais il manque son tir devant la cage ouverte. Le pressing slave s'accroît, la défense helvète peine mais Genoni reste solide. Zacha breake, il dévie parfaitement au second poteau pour Palát mais Genoni a déjà bondit pour boucher l'angle. Photographe : Jakub Knap pour hokej.cz

Une mauvaise relance de la défense locale permet à Hischier de tirer instinctivement au but mais Dostál repousse, et ses coéquipiers repartent. Thurkauf en contre lance directement dans la mitaine de Dostál.

Les Tchèques conservent l'initiative et restent dangereux à l'offensive. La défense suisse fait son métier avec talent en bloquant les lancers. La Nati parvient à placer quelques lancers, comme celui de Loeffel à la bleue, sans soucis pour le portier des lions. Les Tchèques sont plus dangereux, Sedlák balance à la cage, Kaše cherche la déviation ou le rebond mais Genoni, plus rapide, a bloqué. Bertschy sur un contre fait tinter le poteau. Les locaux repartent de l'avant en fin de tiers, leur pressing est intense mais toujours sans solution jusqu'à la première sirène.



Equilibré et serré :



La Suisse repart bien en ce début de deuxième tiers et vient mettre Dostál à contribution. Les lions partent dans l'autre sens, Kubalík envoie un tir de brute dévié vers le haut par le bord du casque de Genoni. Les Helvètes commettent la première pénalité de la finale. Le palet tourne dangereusement autour de la cage alpine, mais la défense est impériale. Červenka lance mais encore une fois le portier suisse sort tout un arrêt. La Nati contre et les Tchèques sont bêtement pénalisés, mettant fin à leur powerplay du même coup. Photographe : Jakub Knap pour hokej.cz

Le quatre contre quatre ne donne pas grand chose puis la Suisse a une bonne minute de suppériorité. La défense locale efface le score. La Suisse reste à l'offensive et déploie enfin son potentiel. Dostál reste serein sur sa ligne. Les contres tchèques se perdent dans l'hermétique défense suisse qui finit par commettre une faute derrière sa cage. Le powerplay fait tourner le palet mais ne propose pas grand chose. Le lancer de Kubalík s'écrase sur le poteau. Les Suisses profitent des erreurs locales pour lancer à la cage, mais le score reste vierge.

Le jeu s'équilibre en terme de lancers ou de chances devant la cage adverse, mais les Slaves contrôlent plus le palet que leurs adversaires. Gudas en défense dégage au dessus du plexy et rejoint la prison. La Nati s'installe, Ambul ou Fiala sur le côté échouent sur le gardien tchèque, tout comme Niederreiter dans le slot. La défense tchèque parvient à se dégager et la pénalité est tuée. En fin de tiers les Tchèques poussent plus fort mais Genoni et sa défense continuent de tenir. Pastrňák contourne la cage frappe à la porte, Kämpf reprend dans le slot mais son tir dévisse vers le haut et manque le cadre.



Les Tchèques sur le toit du monde :





Le jeu est rugueux sans aucune intervention des arbitres, une charge brise même le plexy qu'il faut changer avec de l'aide venue des spectateurs situés derrière la partie fendue.

Le jeu reste ouvert et va d'un côté à l'autre, même si les Tchèques semblent plus dangereux. Kundrátek à la bleue dévie dans le cercle gauche pour Pastrňák son one-timer vient faire trembler les filets et hurler toute l'arena (0-1 à 49'13). Photographe : Jakub Knap pour hokej.cz Le jeu reprend vite et bien. La Suisse montre rapidement les dents, mais sans succès. Les locaux contrent, Palát sert Zacha de l'autre côté mais il est encore repoussé. Sedlák tente de reprendre mais la défense suisse se jette et bloque. La Suisse est dangereuse en contre, Thurkauf dévie sur le poteau. Pastrňák remonte la glace, laisse en retrait pour Palát qui tire sur le portier helvète.Le jeu est rugueux sans aucune intervention des arbitres, une charge brise même le plexy qu'il faut changer avec de l'aide venue des spectateurs situés derrière la partie fendue.Le jeu reste ouvert et va d'un côté à l'autre, même si les Tchèques semblent plus dangereux.

Les Suisses repartent très vite et vont presser sur la cage tchèque. Niederreiter lancé comme une fusée dans l'axe voit son tir dévié jusque dans le coin, personne ne peut reprendre. La Nati force, Bertschy dévie, le palet s'arrête sur la jambière du gardien tchèque. Josi slape de loin, cette fois c'est un arrêt mitaine. La pression a largement changé de camp. Hischier contourne la cage et lance, Dostál repousse le palet monte au deuxième poteau, le portier des Ducks fait un nouvel arrêt du bouclier. Les Tchèques souffrent en défense, mais lancent quelques contres qui leur font surtout gagner du temps.

La Nati prend son temps mort et sort son gardien. Les locaux se dégagent mais manquent deux fois la cage vide. Dostál fait encore un solide arrêt. Nečas se jette au sol et du bout de la crosse chasse le palet de la zone défensive, Kubalík se jette sur la glace à son tour et de la palette propulse le palet au loin vers la cage vide, Kämpf fonce poursuivit par Josi bientôt distancé, le palet trop décalé va manquer la cage vide, mais Kämpf le rattrape alors qu'il a pratiquement dépassé la cage il le redirige dedans d'un dernier coup, le toit de l'O2 Arena se soulève, les rues de Praha explosent (0-2 à 59'41).

Les Suisses assommés repartent bravement à l'offensive, ressortent leur gardien, mais les défenseurs tchèques se jettent comme des morts de faim pour protéger leur cage et leur gardien si solide. Ils tiennent jusqu'au bout, les cris, les larmes de joie, montent dans les tribunes et sur la glace. La République tchèque est championne du monde à domicile !



Tirs cadrés : 14 / 9 pour la Suisse



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Lukáš Dostál

** : David Pastrňák

* : Leonardo Genoni



La République tchèque a conjuré le mauvais sort qui lui faisait perdre ses derniers matchs contre la Suisse et la fameuse malédiction de l'équipe à domicile dans un mondial. C'est bien elle qui remporte le titre suprême dans sa capitale, devant ses fans les plus incroyables dans un mondial exceptionnel en tous points. Les Tchèques ont abordé cette finale de la meilleure manière possible en dominant le premier tiers du casque et des épaules sans pour autant trouver la faille dans l'hermétique défense adverse. Le deuxième tiers a été plus équilibré mais les Tchèques continuaient de forcer. Ils ont attendu longtemps très longtemps ce but, qui est venu de Pastrňák leur meneur de jeu arrivé au dernier moment après l'élimination des Bruins de Boston en NHL. Ensuite les Tchèques ont reculé et se sont accrochés à leur avance. Rassurés par un excellent Dostál qui a tout repoussé et blanchit encore avec 31 arrêts, ils ont tenu avant un superbe but en cage vide. Les Tchèques sont champions du monde quatorze ans après leur dernier titre. Septième titre de champion du monde depuis 1992 et la naissance de la République tchèque, auxquels il faut ajouter les six titres remportés par la Tchécoslovaquie cela porte à 13 les coupes dans la vitrine du hockey tchèque qui règne sur la planète cette année. Dans un mondial parfait qui a battu le record du nombre de spectateurs, déjà détenu par la République tchèque pour le mondial de 2015. Cette année 797 727 personnes se sont rendues dans les patinoires de Praha et d'Ostrava soit une moyenne de 12 464 spectateurs par match ! Jágr a remis les trophées de meilleurs joueurs pour la finale, oui le hockey est bien un sport tchèque ! Fanseat

La Suisse disputait la quatrième finale de son histoire (après celles de 1935, 2013, 2018) et s'est incliné une quatrième fois et repart certes avec une belle médaille d'argent qui récompense un superbe mondial, mais peut être logiquement déçue. La Nati a mal démarré son match et a peiné dans la première moitiée. En difficultés au premier tiers, les Suisses ont pu compter sur Genoni toujours aussi impérial et sa défense solide et solidaire pour tenir face aux virevoltants slaves. Leurs contres offensives créaient du danger mais pas assez pour déjouer le portier adverse. Finalement logiquement la Suisse cède au dernier tiers mais va mettre une pression infernale en fin de match pour revenir, en vain. Les Helvètes n'ont pas trouvé la clé dans le coffre tchèque et doivent s'incliner en finale sans but. La Nati confirme sa présence dans les meilleures équipes mondiales une année encore.

Clap de fin pour ce beau mondial tchèque, l'année prochaine la Suède (Stockholm) et le Danemark (Herning) sont les deux co-organisateurs. La Hongrie et la Slovénie promues de Division I groupe A remplaceront la Pologne et la Grande-Bretagne reléguées cette année.



