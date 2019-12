Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Russie (RUS) 8 - 2 (2-0 1-0 5-2) Le 13/12/2019 Lonza Arena, Viège [ Suisse (SUI) ] [ Russie (RUS) ] Helvètes persuasifs Retour en images sur la victoire suisse contre la Russie "olympique" au NaturEnergie Challenge de Viège. Lonza Arena, Viège, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Yves Seira le 14/12/2019 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3844 spectateurs Arbitres : Marc Wiegand, Michael Tscherrig et David Obwegeser, Balazs Kovacs Buts :

Switzerland :

Russia : Pénalités 5x2' contre Switzerland 8x2' contre Russia



Yves Seira Après que la Novège aie battu la Slovaquie 4-1 à Viège, c'est au tour de la Russie d'Oleg Bratash et la Suisse de Patrick Fischer de se rencontrer. Dans cette partie, Romain Loeffel s'est octroyé 4 goals (12:50, 46:24, 49:03, 51:27), après l'ouverture de la marque par Thomas Rüfenacht (07:05) et Vincent Praplan (29:03) a donné le 3-0 en power-play. Ivan Fedotov prend la place d'Andrei Tikhomirov à 46:24 et Alessio Bertaggia (47:41) score le 5-0. Les deux seuls buts de la Sbornaja ont été coup sur coup l'oeuvre d'Oleg Pogorishny (52:06) et d'Alexander Dergachyov (53:38). Tristan Scherwey (59:40) a cloué le spectacle helvète.



C'est donc terminé pour ce tournoi, la Suisse continue de préparer "ses" Mondiaux et aura rendez-vous au mois de février avec deux Prospect Games, face à l'Allemagne, avant la dernière phase de préparation aux Mondiaux aux mois d'avril-mai.







