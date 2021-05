Hockey sur glace - : Suisse (SUI) vs Russie (RUS) 1 - 0 (0-0 1-0 0-0) Le 01/05/2021 Tissot Arena, Biel [ Suisse (SUI) ] [ Russie (RUS) ] Préparation: La Suisse prend le pas Dans la Tissot Arena de Bienne, la Suisse accueille et bat pour la seconde fois la Sbornaja, pour les matchs de préparation aux Mondiaux 2021 de Riga. Lors de la 1ère confrontation, les Suisses se sont imposés 3-1. Dans cette partie, seul le Haut-Valaisan Fabian Heldner s'est illustré comme buteur: galerie photos. Poursuivant ses matchs amicaux, la formation de Patrick Fischer jouera l'Italie le 4 mars (toujours dans le Seeland) et la France (7 & 8 mars, à Fribourg). Tissot Arena, Biel, Hockey Hebdo Photos: Yves Seira le 02/05/2021 à 20:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



50 spectateurs Arbitres : Michael Tscherrig, Ken Mollard et Stany Gnemmi, Eric Cattaneo Buts :

Switzerland :

Russia : Pénalités 6x2' contre Switzerland 6x2' contre Russia



Yves Seira © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







