Suisse (SUI) vs Russie (RUS) 1 - 4 (0-0 0-1 1-3) Le 29/05/2021 Olympic Sports Centre, Riga, MSL [ Suisse (SUI) ] [ Russie (RUS) ] Russie, vraiment leader Avec trois victoires et neuf points, la Russie (sous la bannire du Russian Olympic Committee) est premire du groupe A. Se joue cet aprs-midi le match au sommet face la Swiss Ice Hockey Federation, avec le mme bilan. Olympic Sports Centre, Riga, MSL, Hockey Hebdo Stphane Ducret le 29/05/2021 18:00



Arbitres : Andrew Buggeman, Olivier Gouin et Nicolas Constantine, Dustin McCrank Buts :

Switzerland :

Russia : Pnalits 1x2' contre Switzerland 2x2' contre Russia KHL Un peu en retard, les Suisses n'ont pas pu reprendre le contrle du jeu Le portier de Fribourg-Gottéron Reto Berra est mis à contribution dès les premières secondes, notamment avec Vladislav Gavrikov et le tir de Dmitri Voronkov, sur le poteau (1e). Galimov suit quelques instants plus tard, c’est la seconde réelle occasion russe (3e). Les Suisses peinent à monter en offensive, bien que les sorties de zone soient correctement exécutées (4-5e). L’homme aux 16 Mondiaux Andres Ambühl, se heurte à Alexander Samonov (5e). Raphël Diaz, capitaine, et Grégroy Hofmann (meilleur compteur helvète) inquiètent une première fois Samonov (8e).

La défensive suisse se doit de rester vigilante, notamment sur le natif d’Orsk, Vlasislav Kamenev (9e). Les rapides revirements suisses surprennent leur opposant et provoquent une pénalité contre Zadorov, pour accrocher (10:47). Le premier quintette de supériorité, mené par Philipp Kurashev et Timo Meier, ne parvient pas à trouver la solution, durant cet avantage. La partie de tennis démarre ensuite, les deux formations s’essaient, mais l’Helvétie semble plus dangereuse (13-18e). Dario Simion, Timo Meier et le duo Nico Hischier-Andres Ambühl donne des sueurs froides au portier de 25 ans du SKA, Samonov.



Comme de fin de T1, c’est la Suisse qui lance les débats, avec Andres Ambühl (21e) et Nico Hischier (22e). Samonov se fait peur sur un puck relâché un peu trop loin. Fort heureusement, sa défense avait suivi le deuxième rideau rouge. Les Russes se paient un dégagement interdit, Kamenev n’est pas assez rapide (24e). Rushan Rafikov fait trébucher Tobias Geisser et s’en va sur le banc (24:41). La deuxième unité spéciale aboie, Ambühl, Hischier et Hofmann, ne mord pas et fait quelques erreurs. Rafikov revient, Reto Berra semble battu, Siegenthaler suit le joueur de Yaroslavl et le prive d’une belle occasion (27e). La mi-match est passée, la Russie est à nouveau en zone adverse et l’assaille.



Nikita Nesterov fait très mal à la défense et Nikita Zadorov trouve un Berra sans canne (31e). Le premier avantage numérique russe arrive à minute 33:19, contre le Neuchâtelois Romain Loeffel. Tristan Scherwey et Christoph Bertschy trouvent une solution pour aller gêner la défense russe. Cependant, le 0-1 tombe en pleine vitesse, des mains d’Anton Burdasov (35:09). Ayant pris de vitesse la défense helvète, l’enfant de Tcheliabinsk trouve la lucarne de Reto Berra. Le shift russe suivant démontre l’avantage qui pourrait être pris par les hommes de Valeri Bragin. Le futur Zougois Fabrice Herzog cherche à égaliser, mais manque de récupérer le puck, devant Samonov (39e).

En entame de T3, la Russie appuie son offensive, mais ne trouve que les hauteurs de la patinoire de la capitale lettone, le portier Zürichois Berra n’est pas inquiété (41-42e). Enzo Corvi essaie de trouver Grégory Hofmann, mais celui-ci échoue. Tobias Geisser poursuit sur la même minute, sur une nouvelle relance du même Corvi (44e). Morozov persiste, mais ne signe pas. Sven Andrighetto renvoie le puck en zone russe, mais se bute à la défense de Samonov (46e). Gavrikov encaisse trois charges et répond à Herzog, perd le puck, mais n’est pas pénalisé (47e). Oublié au poteau droit, Nico Hischier reçoit une passe précise d’Andres Ambühl et inscrit l’égalisation, juste devant Samonov, sur un one-timer bien placé (48:12). Le travail et l’effort suisse est sapé par Pavel Karnaukhov. Assis derrière la cage de Berra, son compère du second bloc Sergei Tolchinski lui adresse une passe à bout de crosse et lui permet de prendre l’avantage 1-2, à 48:12.



Jonas Siegenthaler laisse échapper Sergei Tolchinski, pour un second point. Pleinement libre, le joueur de l’Avangard Omsk prend son avantage seul face à Berra, en 2 minutes 12, soit à la 51e minute du match. Accusant le choc, Grégory Hofmann et ses coéquipiers peuvent encore parler (55e) et Alexander Barabanov répond, solidement tenu par la défense suisse (56e). Reto Berra sort à la 57e, il est encore possible de marquer deux fois, selon Patrick Fischer. Loeffel (58e) ne parvient pas à faire feu. Tolchinski et ses collègues de ligne renvoient les Suisses dans leur défense. La latte prive Santeri Alatalo de revenir à 3-2 (60e). Hofmann perd le contrôle de son puck et Tochlinski peut inscrire le 1-4 définitif dans la cage vide.



Gardien Hockey Hebdo

Reto Berra

Le gardien helvète s’est illustré sur plusieurs offensives russes. 26 missiles lui ont été adressés et il a su conserver son sang-froid, malgré les trois buts encaissés. Toujours calme et serein, Berra est toujours resté dans « son » match.



La Russie confirme son lead sur le groupe A, laissant la Suisse et la Slovaquie orphelins. Désormais, une place pour les quarts de finale est garantie pour les deux formations, après ce choc au sommet. Les prochains puck-drop seront donnés demain à 15h15, pour Biélorussie-Suisse et lundi 31 mai, 19h15 pour Russie-Allemagne.







