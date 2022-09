Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Tampere vs Fribourg 0 - 2 Le 09/09/2022 Nokia Arena, Tampere, MSL [ Tampere ] [ Fribourg ] Fribourg contrôle Tampere Pour cette troisième journée de Coupe d’Europe, Fribourg se déplaçait en Finlande. Chez les Ilves de Tampere, le déplacement chez le troisième du dernier championnat de Liiga pouvait poser une difficulté. Après la défaite inaugurale en Suisse lors de la première journée malgré un doublé de Tommi Tikka, les Verts et Jaunes se sont rattrapés en l’emportant après prolongation sur la glace du Red Bull Salzbourg (2-3). Tant qu’aux joueurs de Fribourg, ils ont été surpris par un but chanceux d’Hoff dès la cinquième minute. Les attaquants sont notamment tombés sur un bon gardien ce soir-là, Henrik Holm. Nokia Arena, Tampere, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 11/09/2022 à 17:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Fribourg : Pénalités 2x2' contre Tampere 4x2' contre Fribourg Catarina de Freitas (archives) 36 secondes fatales aux Finlandais

Les premières minutes sont en faveur des locaux qui vont bénéficier de quelques occasions. À la quatrième minute, Tikka récupère autour de trois fribourgeois le puck. Démarqué, l’ancien pensionnaire de LNH (Islanders & Pittsburgh pour un total de 15 petits matchs) Kévin Czuczman, prend le tir du revers mais c’est trop axial pour inquiéter Reto Berra. Le tournant de match va intervenir relativement tôt. À 7’41, Mathias Mäntykivi est sanctionné pour un slashing. Alors que la fin du premier power play s’approche, Berra récupère la rondelle et voit tout seul sur le côté gauche Christoph Bertschy. Il trouve juste à côté de lui Sandro Schimid. Il tire, Marek Langhamer fait une grosse faute de main. Le palet rebondit sur le pauvre Jarkko Parikka qui marque dans son camp (9:40;0-1). Cruel pour les locaux, à une seconde de la fin de la pénalité.

Dans la continuité, les Suisses vont assommer leurs adversaires. La rondelle est récupérée dans le camp défensif suisse et un contre rapide se met en place. David Desharnais remonte la glace et un « 3 vs 1 » s’organise. Nathan Marchon est décalé sur la gauche puis trouve devant le but Julien Sprunger qui ajuste sans difficulté le gardien (10:16;0-2). Le coup est rude pour Tampere, qui ne parvient pas à revenir. Les changements de lignes sont désastreux et malgré un power play, Fribourg loupe même le 0-3 à la fin de la première période. Andrei Bykov trouve avec de la réussite l’ancien des Devils du New Jersey Janne Kuokkanen (42 points lors des deux dernières saisons au cumulé). Mais cette fois-ci, le gardien stoppe le palet.



Berra, le mur de Friboug

C’est avec de meilleures intentions, que Tampere va débuter la seconde période. C’est après deux minutes de jeu environ que Jyrki Jokipakka va faire un bon travail sur tout le flanc gauche. Joona Ikonen est trouvé mais Berra fait opposition une fois, sur le rebond Tikka voit Berra contrer le puck du dos et dans la continuité, sur un tir de loin, l’excellent portier arrête les tirs locaux. À 33’06, Tampera va profiter d’une nouvelle supériorité numérique. Fribourg va défendre parfaitement et un petit peu avant que les suisses ne jouent à nombre égal, Jyrki Jokipakka tente de loin et proche de la bleue. Berra fait opposition une nouvelle fois. La solution pour les locaux semble trouvée : tirer de loin et de suivre sur un éventuel rebond. Avant la pause, Santeri Airola tire de loin. Berra ne gèle pas, Matias Mäntykivi est en embuscade proche de l’enclave. De la jambière puis de la mitaine, le natif de Bülach sauve sa formation.

Au dernier tiers, les Finlandais poussent de nouveau pour relancer le match. Fribourg n’a pas vraiment eu d’occasions mais l’équipe semble être plus dans la gestion. Otto Latvala à droite, mise proche de l’enclave en direction de d’Aku Räty. Vigilant et rassurant, Berra s’impose avec brio. Ce palet été parfaitement mis dans une zone délicate. Les dix premières minutes sont difficiles pour les visiteurs. De partout, Jyrki Jokipakka est esseulé puis trouvé sur la droite. Il se présente face à Berra qui sort loin de sa cage. Le suisse est une nouvelle fois, déterminant et précieux. En power play, Henrik Haapala est trouvé seul, à droite. Il déclenche un tir lourd, sans problème pour Berra. Les finlandais sont dépités, ils ne reviendront pas au score.



Victoire pour Fribourg ! Acquise dans le premier tiers puis en difficulté durant 40 minutes, Berra a su maintenir son équipe dans le match et a été élu MVP.



