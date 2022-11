Hockey sur glace - : Tours / Féminin vs Cergy-Pontoise / Féminin 3 - 0 ( 2-0 1-0 0-0) Le 05/11/2022 Patinoire Municipale de Tours [ Tours / Féminin ] [ Cergy-Pontoise / Féminin ] Féminin élite : Tours à la fête Pour son premier match à domicile de la saison, l'équipe féminine des Remparts de Tours l'a emporté face aux Jokers de Cergy-Pontoise (3-0) Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo Julien Ragueneau le 08/11/2022 à 17:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Alexis Zimmermann Buts :

Tours / Féminin :

Cergy-Pontoise / Féminin : Pénalités 16 minutes (8x2mn) contre Tours / Féminin 12 minutes (6x2mn) contre Cergy-Pontoise / Féminin Buts :

Tours / Féminin :

1-0, 14'17. But n°19 C. Cadot, assist n° 3 C. Garcia et n°15 M. Roy

2-0, 18'43. But n°23 Bardon J.

3-0, 30'32. But n°16 Gaude C., Assist n° 8 Iszraelewicz D. et n° 3 Garcia C.

Cergy-Pontoise / Féminin :



Le club de Tours mets les petits plats dans les grands en ce mois de Novembre pour les 50 ans du Hockey Tourangeau, en programmant le match des féminines avant le match de D1 masculine.

Une belle promotion pour le hockey féminin avec les groupes de supporters locaux et des animations avant le match et pendant les périodes de repos.

Les joueuses des deux équipes ont pu disputer ce match de hockey devant une belle affluence de 750 personnes.



Photographe : fb @batvision Après les festivités, le match ! Et il ne fait guère de doute que ces deux équipes lutteront pour le titre en fin de saison.



Et ce sont les joueuses du Coach Bournand, qui vont ouvrir le score en profitant de leur première supériorité numérique. La capitaine Coralie Cadot concluait une action à l'origine de Manon Roy.

(1-0, 14'17. But n°19 C. Cadot, assist n° 3 C. Garcia et n°15 M. Roy)



Le deuxième but allait venir rapidement par l'intermédiaire de Juliette Bardon pour donner un avantage de deux buts aux championnes de France en titre à la fin de ce premier tiers. (2-0, 18'43. But n°23 Bardon J.)



Photographe : fb @batvision Le deuxième tiers sera plus accroché avant des pénalités des deux côtés. La gardienne Marie Pierre commença son show côté tourangeau. De l'autre côté de la glace, Charlène Ozan n'était pas en reste, mais ne pourra rien sur le troisième but tourangeau.

Sur une supérorité numérique, l'action sera conclu par Céline Gaude après un bon travail de Chloé Garcia et Déborah Iszraelewicz. (3-0, 30'32. But n°16 Gaude C., Assist n° 8 Iszraelewicz D. et n° 3 Garcia C.)





Photographe : fb @batvision Le score ne bougera plus jusqu'à la fin du match, le troisième tiers sera marqué par de nombreuses fautes, surtout du côté de Tours, qui concédera même un tir de pénalité. La gardienne de Tours, Marie Pierre, gagnant son duel face à Léa Mullender, et signera son deuxième blanchissage en deux matchs.





L'équipe tourangelle pouvait célébrer sa victoire avec ses nombreux supporters.



Suite du championnat dès le week-end prochain pour les Jokers avec un match à Evry-Viry. Pour l'équipe de Tours, ça sera le 26 Novembre avec la réception de Amiens.

Note de la rédaction : Nous remercions batvision pour la fourniture des photos.

Photographe : fb @batvision

