Si on pouvait s'attendre à une nette domination des championnes en titre,, les Remparts ne s'avouaient pas vaincues dès le début de match, les équipières de Coralie Cadot se procurent de belles occasions.
Face à une grande Elodie Ouvry, les Tourangelles ne trouvaient pas le chemin du but dans ce premier tiers.
Dans le second tiers, Léa Parment signé un doublé en moins de 5' profitant du manque d'expérience des Tourangelles, malgré une Déborah Iszraelewicz malade, les Remparts emmenaient par Manon Roy & Annaëlle Rodrigues n'abandonnent pas et tenaient tête aux Jets.
Marie Pierre la gardienne des Remparts multipliait les arrêts, comme son homologue Elodie Ouvry.
Le score allait être scellé dans le dernier tiers, après un nouveau but d'Emmanuelle Passard.
Malgré cette défaite à domicile et à quelques heures de devenir papa, Romain Bournand, le coach des Remparts de Tours nous a confié au micro d'Hockey Hebdo :
« Un bon match de reprise, nous sommes tombés face à une grosse équipe. J'ai une équipe très jeune, on paye cash les erreurs de jeunesse, c'est à travailler pour la suite. Je ne joue pas pour perdre, je veux tout gagner et aller chercher une 5ème étoile. »