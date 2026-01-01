Hockey sur glace - : Tours / Féminine vs Evry / Viry - Féminin 7 - 2 (2-0 3-0 2-2) Le 28/02/2026 Patinoire minicipale de Tours [ Tours / Féminine ] [ Evry / Viry - Féminin ] FEMININE - Tours vs Evry-Viry Un match sans enjeu pour cette dernière journée de championnat Elite A, les 2 équipes sont assurées de finir 1ère & 2ème sur la saison régulière. Sur la feuille du match, seulement 10 joueuses de la région parisienne sur la glace face aux remparts, presque au complet, seule Anaëlle Rodigues absente pour cause de blessure. Patinoire minicipale de Tours, Hockey Hebdo JiWen le 04/03/2026 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



133 spectateurs Arbitres : Mathis Guignard Buts :

Tours / Féminine :

Evry / Viry - Féminin : Pénalités 6 minutes (3x2mn) contre Tours / Féminine 14 minutes (7x2mn) contre Evry / Viry - Féminin



Le premier tiers, les filles d'Évry-Viry enchaînent les tirs, sans succès face à la solide défense tourangelle et une grande Marie Pierre dans les buts.

C'est la future joueuse du championnat Suisse, Alison Verleene qui, en contre, ouvre le score à 4'46'' de match pour les Remparts.

Puis Manon Roy signe le second but tourangeau à 15'24''



Fin du premier tiers : Remparts de Tours 2-0 Jets d'Évry-Viry



Photographe © Photos JiWen



Second tiers, à peine plus de 30 secondes de jeu, et Alison Verleene, assistée de Coralie Cadot, signe son second but de la soirée.

Manon Roy va de son doublé aussi après la demi-heure de jeu.

Les deux équipes tuaient à tour de rôle leur infériorité numérique durant la 1/2h de jeu.

Menées 4 à 0, les Jets d'Évry-Viry ne s'avouent pas vaincues.

Elles continuent les attaques, en vain, Marie Pierre & sa défense ne laissent rien passer.

À 1' de la fin du second tiers, but de Déborah Iszraelewicz assistée d'Alison Verleene.



Fin du second tiers : Remparts de Tours 5-0 Jets d'Évry-Viry



Photographe © Photos JiWen

Romain Bournand fait entrer Ambre Chabassol Brehu dans les buts des Remparts à la place de Marie Pierre, autrice de 100% d'arrêts lors de ce match, dès le début du troisième tiers.

À 42'26'' les Jets trouvent enfin les chemins des filets avec un but de Léa Parment assistée de Bethan Calvert.

Moins d'une minute plus tard, Déborah Iszraelewicz signe aussi son doublé, en supériorité numérique, assistée de la capitaine Coralie Cadot.

Triplé de Manon Roy en double supériorité à 13'17'' du terme du match, assistée de Coralie Cadot.

Ambre Chabassol Brehu réalise de superbes arrêts dans ce troisième tiers, les filles d'Evry-Viry n'y arrivent pas ! Avant que Bethan Calvert, assistée des soeurs Ridde, Mathilde & Maureen, signe le second but des Jets à 4'11'' de la fin du match.



Fin du match : Remparts de Tours 7-2 Jets d'Évry-Viry



Photographe © Photos JiWen



Réaction de Maureen Ridde des Jets d'Évry-Viry :



« Ça a été un match assez compliqué, on a été en effectif réduit. On a tourné à deux lignes tout le match.

Après on a on est passé outre nos deux premiers tiers le troisième tiers a été un peu plus correct que les autres. Il faut qu'on travaille encore plus et ça va venir.

On a les quarts de finale dans deux semaines le week-end du 14 & 15 mars. Ce qui est bien, c'est qu'on a fini premières, on les reçoit à domicile et on va jouer deux matchs contre Marseille.

L'objectif est de garder le titre du championnat, finir première et la prochaine échéance aussi ça va être la demi-finale coupe de France qui a lieu le 7 mars à Cergy. Donc c'est ce qualifier pour la finale. »





Réaction de Manon Roy des Remparts de Tours :



« C'est une victoire qui fait hyper plaisir, franchement on est trop contentes, on a fait du vrai hockey pendant 60 minutes.

Donc on est trop trop contentes, on a bien fini notre saison régulière et on attaque les phases finales avec impatience.

Nous allons rencontrer Chambéry dans 15 jours et Grenoble dimanche prochain en demi-finale de coupe de France. Donc grosses échéances mais on est prêtes, on est confiantes là.

Si tout se passe bien face à Grenoble en coupe de France, nous pourrons retrouver Evry-Viry, je pense que ça peut être une belle rencontre, on va faire la belle parce qu'elles ont gagné deux fois, on a gagné deux fois. Je pense que la belle va se jouer en finale, on a hâte et on va faire comme ce match là on va tout casser.

Moi je suis hyper contente de la saison, la saison avec les filles au début on se connaissait pas toutes, on avait plein de jeunes et au final je suis hyper contente que ce soit personnellement ou collectivement, je trouve qu'on a fait une belle saison. »



Photographe © Photos JiWen



© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







