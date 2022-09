Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Tours vs Nantes 4 - 3 (1-2 1-1 1-0 1-0) Après prolongation Le 24/09/2022 Patinoire Municipale de Tours [ Tours ] [ Nantes ] Tours finit sa préparation par une Victoire Samedi, Tours recevait Nantes pour le dernier match de préparation avant le retour à la compétition la semaine prochaine. Les Remparts ont dominé les Corsaires en prolongation (4-3) après un match équilibré. Patinoire Municipale de Tours, Hockey Hebdo Julien Ragueneau le 25/09/2022 à 19:52 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1238 spectateurs Arbitres : GARDIOL G. Buts :

Tours :

Nantes : Pénalités 4 minutes contre Tours 10 minutes contre Nantes Gardiens : Tours, Sébastien RAIBON, 28 arrêts / Nantes Valentin DUQUENNE, 26 arrêts



Au lendemain d’une victoire des Corsaires (7-3), les deux équipes se retrouvaient pour la revanche et finir leurs préparations d’avant saison.



Photographe : Julien Ragueneau

Devant une belle affluence, c’est Mathieu Ayotte qui ouvrait le score rapidement pour les Remparts de Tours (3’23) .

Suite à ce but, Nantes prenait le contrôle du match et recolla vite au score par l’intermédiaire de Rémi Thomas bien servi par Mathieu Andre (8’10).

Nous allons retrouver le même duo, moins de deux minutes plus tard, pour donner l’avantage aux Nantais après une sortie hasardeuse du gardien Tourangeau (9’56). Nantes vira en tête à l’issue de ce premier tiers.



Photographe : Julien Ragueneau

Tours repartait fort dans ce deuxième tiers et revint vite au score par David Camy-Sarty au rebond, après un premier tir de Quentin Jacquier (22’25). Dans un deuxième tiers équilibré, avec un manque dans la finition, c’est Nantes, qui à l’arraché, prenait les devants en fin de tiers par Matthew Brenton (39’02)



Photographe : Julien Ragueneau Comme dans le deuxième Tiers, c’est Tours qui entamait le mieux le début de troisième tiers. Et Elie Raibon remit les deux équipes à égalité sur une déviation après un travail de Fabien Metais et Alexis Birolini (49’59).

Ce but a eu pour conséquence de réveiller les Nantais qui ont campé devant la cage tourangelle pendant de longues minutes sans arriver à marquer malgré de nombreuses tentatives.



Les deux équipes ayant pu l’emporter dans les derniers instants du match.

C’est finalement Tours qui l’emportera, en début de prolongation, par le capitaine Alexis Birolini après un gros travail de Mathieu Ayotte(63’28)



Gardiens : Tours, Sébastien RAIBON, 28 arrêts / Nantes Valentin DUQUENNE,26 arrêts



Photographe : Julien Ragueneau

Prochain match le week-end prochain, avec le début de la coupe de France. Nantes fera le court déplacement à La Roche/Yon et Tours recevra Caen.

Note de la rédaction : A l'occasion de ce premier article, nous adressons tous nos voeux de bienvenue à Julien qui vous fera vivre la saison des remparts de Tours. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo