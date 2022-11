Hockey sur glace - : Winterthur vs Biasca 1 - 3 (0-1 1-0 0-2) Le 30/11/2022 Eishalle Deutweg, Winterthur [ Winterthur ] [ Biasca ] Biasca prend le dessus à Winterthur La lanterne rouge Biasca se déplaçait hier dans la région zürichoise pour y affronter Winterthur. Actuellement, les Tessinois tablent sur 7 défaites en 10 matchs et le EHCW fait de même. Au Deutweg, c'est Nicolò Ugazzi (2e) qui ouvre le jeu. Matthew Wilkins (39e) ne répond que bien plus tard. William Hedlund (54e) offre le game-winning goal, avant que Kris Bennett (60e) ne conclut définitivement dans la cage vide. Eishalle Deutweg, Winterthur, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 30/11/2022 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



419 spectateurs Arbitres : Yann Erard, Joshua Blasbalg et Baptiste Humair, Gilles Wermeille Buts :

Winterthur :

Biasca : Pénalités 3x2' contre Winterthur 4x2' contre Biasca



Catarina de Freitas L. Vedova (3 assistances) a été aligné pour 16:25. Prêté par Lugano, il n'a pu tirer qu'à deux reprises, un seul tir était cadré © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur