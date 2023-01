Hockey sur glace - : Winterthur vs Grasshoper / Zürich II 6 - 7 (1-0 2-5 3-2) Le 07/01/2023 Eishalle Deutweg, Winterthur [ Winterthur ] [ Grasshoper / Zürich II ] GC sur le podium ! En attente photos Difficilement atteignable, la victoire ne souris que peu au EHC Winterthur (9e, 22 pts), alors qu'en face les GCK Lions viennent de s'octroyer une place en play-offs. C'est Jayson Ren (13e) qui ouvre la marque, mais Rihards Melnalksnis (27e) et Noah Bühler (30e) assume nt leur avantage. Niels Riesen laisse sa place à Timur Shiyanov, à la suite de ce dernier but. Jarno Kärki (30e) ne lâche pas d'une semelle et Victor Backman triple l'avantage (34e), avant que Robin Lekic (34e) et Sam Coatta (37e) n'essaient de revenir. Joel Henry (40e) conclut le T2 avec un avantage aux GCK. Dario Bartholet (42e) trouve l'ouverture, et Mattia Hinterkircher (43e) et Yannick Blaser (45e) ferment les débats, malgré l'intervention de Marc Steiner (49e) et d'Anthony Staiger (58e). Grâce à cette victoire, les joueurs de Peter Andersson recollent au podium. Mardi, Ces derniers iront jouer Langenthal, alors que Winterthur ce déplacera à La Chaux-de-Fonds. Eishalle Deutweg, Winterthur, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 08/01/2023 à 16:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



765 spectateurs Arbitres : Franco Castelli, Christian Potocan et Pascal Nater, Lars Nater Buts :

Winterthur :

Grasshoper / Zürich II : Pénalités 2x2' contre Winterthur 2x2'+1x5'+10' contre Grasshoper / Zürich II



Catarina de Freitas R. Melnalksnis (à g.) s'est offert 4 tirs cadrés, 1 but et a pu profiter d'un +3







