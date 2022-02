Hockey sur glace - : Winterthur vs Kloten 1 - 2 (0-0 1-2 0-0) Le 27/02/2022 Zielbau Arena, Winterthur [ Winterthur ] [ Kloten ] Kloten lève le pied Durant le T1 de ce derby zürichois, aucun but n'est inscrit. C'est dans la deuxième période que les Klotner entament les débats grâce à Fabian Ganz (21e) et Patrik Obrist (24e). La formation de Kevin Bozon ne parvient à recoller qu'à un but en fin de tiers, avec Mathew Wilkins (40e). Dans la dernière période, même la sortie du portier Andri Henauer à 59:04 ne porte pas ses fruits. Zielbau Arena, Winterthur, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 27/02/2022 à 22:40 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1137 spectateurs Arbitres : Didier Massy, Michael Weber et Markus Ammann, Dominik Bichsel Buts :

Winterthur :

Kloten : Pénalités 4x2' contre Winterthur 1x2' contre Kloten



Catarina de Freitas P. Obrist s'est octroyé un but pour quatre tentatives cadrées © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur