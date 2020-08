Hockey sur glace - : Winterthur vs La Chaux-de-Fonds 2 - 6 (0-0 1-4 1-2) Le 21/08/2020 Zielbau Arena, Winterthur [ Winterthur ] [ La Chaux-de-Fonds ] La Tchaux fait le job Deux clubs de Swiss League avance toujours loin dans leurs prparations la saison 2020-2021. Winterthur joue son 3e match amical, face au HC La Chaux-de-Fonds. Zielbau Arena, Winterthur, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 22/08/2020 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



311 spectateurs Arbitres : Christian Potocan, Adrian Unterfinger et Steve Vermeille, Pascal Nater Buts :

Winterthur :

La Chaux-de-Fonds : Pnalits 3x2' contre Winterthur 5x2' contre La Chaux-de-Fonds



Le HC La Chaux-de-Fonds, après avoir été défait par Bienne (National League) la semaine passée, se déplace chez un opposant de Swiss League, le EHC Winterthur. Ce même EHCW, a défié Langenthal (Swiss League) et leurs voisins de Dübendorf (Swiss Regio League). Il a fallu attendre la 22e minute pour que Patrick Zubler ouvre la marque en faveur des Chaux-de-Fonniers, suivi par Roman Karaffa, Arnaud Jaquet, Adam Hasani, Gaëtan Augsburger et Lou Bogdanoff. Fabian Haldimann sera le seul auteur des deux buts zürichois.





Le calendrier de Swiss League n'est pas encore connu, à ce jour. Les Zürichois iront à Bàle, ce 25 août août et les Neuchâtelois recevront les Scorpions de Mulhouse, aux Mélèzes, le 4 septembre ( programme complet des matchs amicaux ).Le calendrier de Swiss League n'est pas encore connu, à ce jour.

Catarina de Freitas Gardiens partants

EHC Winterthur : Marco Mathis

HC La Chaux-de-Fonds : Stéphane Charlin



Résumé des buts

1er tiers

-



2e tiers

21:57 EHCW 0-1 HCC par Patrick Zubler (Adam Hasani, Gaëtan Augsburger), en égalité numérique

26:40 EHCW 0-2 HCC par Roman Karaffa (Timothy Coffman, Matthias Trettenes), en supériorité numérique

29:39 Changement de gardien HCC - Matteo Ritz remplace Stéphane Charlin

33:56 EHCW 0-3 HCC par Arnaud Jaquet (Nicholas Steiner), en égalité numérique

34:06 EHCW 1-3 HCC par Faban Haldimann (Riley Brace, Zack Torquato), en égalité numérique

39:42 EHCW 1-4 HCC par Adam Hasani, en infériorité numérique





3e tiers

51:00 EHCW 2-4 HCC par Fabian Haldimann (Riley Brace), en égalité numérique

52:23 EHCW 2-5 HCC par Gaëtan Augsburger, en égalité numérique

51:00 EHCW 2-4 HCC par Fabian Haldimann (Riley Brace), en égalité numérique

52:23 EHCW 2-5 HCC par Gaëtan Augsburger, en égalité numérique

54:59 EHCW 2-6 HCC par Lou Bogdanoff (Julien Privet), en égalité numérique







