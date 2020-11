Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Winterthur vs Olten 2 - 3 (1-0 0-2 1-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 24/11/2020 Zielbau Arena, Winterthur [ Winterthur ] [ Olten ] Persévérantes Souris Le EHC Olten s'est déplacé à la Zielbau Arena de Winterthur, pour la première fois de la saison 2020-2021. La preuve en images. Zielbau Arena, Winterthur, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 25/11/2020 à 20:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Catarina de Freitas Le trio Schwarzenbach-Maurer-Elsener a fait trembler les filets de Winterthour trois fois Installés entre les deux barres du classement de Swiss League avec 16 points, les Winterthurer se sont offerts quatre points sur leurs deux derniers matchs. Olten n'est pas loin avec 17 points. Les Soleurois, eux, tablent sur six points en trois parties. L'objectif est clair: sortir de cette barre, idéalement avec trois points.



Victor Oejdemark (08:48;1-0) inscrit la première réussite du EHCW, en profitant d'un colossal travail de Samuel Oana en entrée de zone, c'est l'unique but du T1. Déséquilibré au centre de la zone zürichoise, Daniel Carbis (29:43;1-1) du EHC Olten recolle et Diego Schwarzenbach (36:09;1-2) donne l'avantage aux siens, juste devant Daniel Guntern. Dans le T3, le Top Scorer canadien de Winterthur, Brace Riley (43:12;2-2) servi par son compatriote Zachary Torquato en entrée de zone offensive, égalise au bon moment. La décision finale se prendra après 65 minutes, les prolongations n'ayant pas donné d'autres goals. Aux tirs au but, ce sont Dion Knelsen (2x) et Garry Nunn qui confirment les deux points d'Olten. Le portier Silas Matthys a accordé deux réussites à Fabian Haldimann et Victor Oejdemark.

Les résidents du Kleinholz rentrent donc avec deux bons points qui leur permettent de passer par-dessus la première barre du classement. Winterthur ne s'en sort qu'avec une seule unité et s'installe avec La Chaux-de-Fonds et les GCK Lions entre les deux barres. Ce vendredi, Les Soleurois accueilleront vendredi les GCK Lions et les lions zürichois s'en iront à la Swiss Arena de Kloten.

