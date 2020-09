Hockey sur glace - : Zug II vs Kloten 1 - 3 (1-1 0-1 0-1) Le 29/09/2020 Bossard Arena, Zug [ Zug II ] [ Kloten ] Kloten mène le bal C'est l'heure du dernier match amical pour les équipes de 2e division suisse ! Bossard Arena, Zug, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 30/09/2020 à 14:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1 spectateurs Arbitres : Thomas Urban, Giancarlo Hendry et Markus Ammann, Pascal Nater Buts :

Zug II :

Kloten : Pénalités 4x2' contre Zug II 7x2' + 1x10' contre Kloten



Avant d'arriver jusqu'ici, les Aviateurs ont été défait 5 matchs sur 9 joués. De leur côté, les Taureaux, n'ont gagné qu'un de leurs sept matchs de préparation, face au EHC Seewen (3e division) (programme complet des matchs amicaux).



C'est Kloten qui a mené la danse durant toute la partie, en inscrivant la première réussite du match à 08:15, par Niki Altorfer, puis en prenant l'avantage 1-2 avant la mi-match grâce à Steve Kellenberger. La conclusion est venue d'Eric Faille à 47:32.



Le calendrier de Swiss League débutera ce vendredi 2 octobre. Kloten se déplacera à Sierre et l'Academy recevra les lions du EHC Visp, pour débuter le championnat.



Catarina de Freitas Gardiens partants

EVZ Academy : Jay-Finn Kobler

EHC Kloten : Dominic Nyffeler



Résumé des buts

1er tiers

08:15 EVZA 0-1 EHCK par Niki Altorfer (Laurent Kälin), en égalité numérique

19:27 EVZA 1-1 EHCK par Calvin Schleiss, en égalité numérique



2e tiers

27:53 EVZA 1-2 EHCK par Steve Kellenberger, en égalité numérique



3e tiers

47:32 EVZA 1-3 EHCK par Eric Faille (Dario Bartholet, Simon Kindschi), en égalité numérique







