Zug plie au bout des discussions Retour en photos sur la troisième rencontre de Champions Hockey League, entre le EV Zug et le Rögle Bandyklubb d'Ängelholm. Bossard Arena, Zug, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 03/09/2021 à 17:15



2148 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Miroslav Stolc et David Obwegeser, Dario Fuchs Buts :

Zug :

Ängelholm : Pénalités 3x2' contre Zug 5x2' contre Ängelholm



Catarina de Freitas Dans la course au titre européen, le EV Zug évolue dans un groupe D à haut niveau. Ängelholm et Münich sont des concurrents sérieux, et il n'y a que deux places le Round of 16. Vojens joue les seconds rôles (2 matchs, 0 pt). En deux matchs, leur opposant scandinave du soir s'est offert 6 points, face à... Zug et Münich. Bien que défaits en Suède, la troupe de Dan Tangnes est allé gagner 10-0 à Vojens.



Sur ce match retour, Lucas Ekestahl Jonsson (03:07, en avantage numérique) est le premier à scorer. Celui-ci récupère une passe parfaite du slot adverse, des mains de Mathias Sjögren et enfonce le premier clou. Carl Klinberg (18:41, en avantage numérique) parvient à égaliser juste avant la fin du T1, dans un cafouillage complet. Dans les seconds et troisièmes tiers, pas de but, mais dix minutes de pénalités sifflées, dont huit contre les Nordiques. L'indiscipline n'a pas été taxée trop sévèrement, car, à 3 contre 3, Anton Bengtsson (60:55) se joue de la défense zougoise et de son gardien pour la victoire à deux points.



Malgré la défaite, le club de Suisse centrale est toujours dans la course. Actuellement troisième du groupe, ils ont rendez-vous avec Vojens le 4 septembre, puis avec Münich les 5 et 13 octobre. De leur côté, Ängelholm, affrontera Münich ce même 4 septembre, et Vojens aux mêmes dates d'octobre.







