7700 spectateurs Arbitres : Micha Hebeisen, Miroslav Stolc et Eric Cattaneo, Sandro Gurtner Buts :

Zug :

Bienne : Pénalités 4x2' contre Zug 5x2' contre Bienne Catarina de Freitas (archives) D. Schlumpf (1 assist) et ses collègues ont su prendre les devants assez tôt, face à Bienne. Les premières minutes sont tâchées de pénalités dont deux à l’encontre des locaux. Les visiteurs n’en profiteront pas. Trop timides sur le but de Wolf, les maigres occasions (6) sur l’ensemble du tiers ont montré les difficultés offensives du soir. Une troisième victoire d’affilée n’aura pas lieu. Dès la fin de la première pénalité contre de Yakovenko, Zug va saisir l’opportunité d’ouvrir la marque. Sur le flanc gauche, Hofmann voit à l’opposé Kovar, qui arrive à remiser sur Bengtsson. Le suédois bat Janett d’un tir croisé (7:43 ; 1-0). Bienne se retrouve dos au mur avec un second but encaissé après une nouvelle infériorité numérique. De loin, Schlumpf tente sa chance. Cette tentative, repoussée par Janett, arrive directement sur Senteler qui inscrit son cinquième but cette saison (12:23 ; 2-0).



Le moral dans les chaussettes, Bienne arrive pourtant à réduire la marque dès l'entame du second tiers et peut espérer un nouvel élan. Dans la zone neutre, Geisser loupe sa transmission à cause d'un bon pressing de Kneubuehler. Greco qui se trouvait juste à côté, bat le gardien avec sang-froid (23:18 ; 2-1). Malheureusement, les espoirs d'une remontée ne seront pas à l'ordre du jour. Zug a toujours un ratio de tirs deux fois plus important. Janett est fortement mis à contribution et c'est au troisième tiers que le triple champion de Suisse fera le nécessaire pour se mettre à l'abris. Simion verra son but refusé à la 42ème minute après un hors-jeu de justesse mais celui d'Hofmann sera bel et bien accordé suite à un tir précis proche de l'enclave (54:13 ; 3-1). Kovar inscrira l'ultime but dans une cage vide (57:37 ; 4-1).







