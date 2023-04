Hockey sur glace - : Zug vs Genève 3 - 1 (1-0 1-1 1-1) Le 02/04/2023 Bossard Arena, Zug [ Zug ] [ Genève ] Le Taureau se réveille Lors de l'acte 1 de la demi-finale Genève-Zug, le GSHC s'était imposé 3-1. Cet acte II a pris rendez-vous à la Bossard Arena et a vu Lino Martschini (16e) ouvrir la marque pour les locaux. En désavantage numérique Linus Omark (28e) recolle. Les Carter Camper (38e) et Nico Gross (59e) permettent finalement au EV Zug de revenir complètement dans la série. Prochain arrêt: ce mardi aux Vernets pour l'acte 3 ! Bossard Arena, Zug, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 03/04/2023 à 23:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



7200 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Stefan Hürlimann et Dominik Altmann, Valentin Meusy Buts :

Zug :

Genève : Pénalités 6x2' contre Zug 6x2' contre Genève



