Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - : Zug vs Langnau 2 - 1 (0-1 2-0 0-0) Le 21/01/2020 Bossard Arena, Zug [ Zug ] [ Langnau ] Zug conserve sa 1ère place Retour en photos du match EV Zug - SCL Tigers, comptant pour la 16e journée de National League (en retard). Bossard Arena, Zug, Hockey Hebdo Résumé: Stéphane Ducret | Photos: Catarina de Freitas le 22/01/2020 à 13:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



6428 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Anssi Salonen et David Obwegeser, Dominik Schlegel Buts :

Zug :

Langnau : Pénalités 3x2' contre Zug 4x2' contre Langnau



Catarina de Freitas Grand leader de National League, à égalité avec Genève et Zürich, le EV Zug (3ème meilleure attaque), a gagné sept de ses dix dernières rencontres. Du côté de Langnau, le mode play-offs doit déjà être activé, puisqu'à la septième place, les Tigers sont en train de sortir d'une série de quatres défaites, avec une deux victoires, en autant de match.



Comme souvent, ce sont les Tigers qui ont marqué le premier goal, en supériorité numérique, par l'ex-LHC Harri Pesonen (aidé par Julian Schmutz & Raphael Kuonen), sur la 18e minute. Les Taureaux de Suisse centrale commencer à charger à 24:13, par Yannick-Lennart Albrecht, assisté par Sven Leuenbger et Yannick Zehnder, avant de conclure à la mi-match, en PP, par Lino Martschini (Gregory Hofmann, Sven Senteler).



Vendredi soir, Langnau recevra Lausanne à l'Ilfiis et Zoug recevra le HC Lugano. Grand leader de National League, à égalité avec Genève et Zürich, le EV Zug (3ème meilleure attaque), a gagné sept de ses dix dernières rencontres. Du côté de Langnau, le mode play-offs doit déjà être activé, puisqu'à la septième place, les Tigers sont en train de sortir d'une série de quatres défaites, avec une deux victoires, en autant de match.Comme souvent, ce sont les Tigers qui ont marqué le premier goal, en supériorité numérique, par l'ex-LHC(aidé par Julian Schmutz & Raphael Kuonen), sur la 18e minute. Les Taureaux de Suisse centrale commencer à charger à 24:13, par, assisté par Sven Leuenbger et Yannick Zehnder, avant de conclure à la mi-match, en PP, par(Gregory Hofmann, Sven Senteler).Vendredi soir, Langnau recevra Lausanne à l'Ilfiis et Zoug recevra le HC Lugano. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo