Le 25/01/2022 Bossard Arena, MSL [ Zug ] [ Lugano ] Zug bousculé par Lugano Bossard Arena, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 26/01/2022 à 11:43



6602 spectateurs Arbitres : Mark Lemelin, Thomas Urban et Dario Fuchs, Stany Gnemmi Buts :

Zug :

Lugano : Pénalités 5x2' contre Zug 1x2' contre Lugano Yves Seira (archives) M. Arcobello - actuel Top Scorer - s'est octroyé 75% de face-offs Opposition intéressante hier soir à la Bossard Arena entre Zug et Lugano. Le co-leader du championnat avait affaire à une équipe en forme « hybride ». Le HCL vient d’acquérir deux succès de rang (Ajoie et Berne). Un parfum de revanche était présent dans les rangs des visiteurs qui ne souhaitaient pas revivre le match du 15 janvier dernier avec une défaite 5-0 sur la même glace.



Fin de première période désastreuse pour les Tessinois

Dans ce premier tiers, le début de match est très cadenassé. La première occasion dangereuse est pour les joueurs locaux, par l’intermédiaire du défenseur droit Claudio Cadoneau. A la bleue, il effectue un tir puissant malgré la charge tardive d’un défenseur adverse. Le palet est bien dévié par la botte droite de Niklas Schlegel. Malheureusement sur cette action, le gardien titulaire se blesse et est contraint de laisser sa place à son suppléant, Thibault Fatton (3ème minute). Lugano n’arrive pas à jouer son jeu. Seul Calvin Thürkauf prend les initiatives du côté du HCL mais cela n’est pas suffisant pour inquiéter le portier de Zug, Leonardo Genoni, malgré un premier power play à 7ème minute de jeu pour le Top Scorer Jan Kovar, pour une crosse haute. C’est alors que les joueurs de Dan Tagnes vont d’un coup, accélérer leur jeu et donner un véritable coup de massue à leur adversaire du soir. En contre, Sven Leuenberger se retrouve à trois contre un. Il passe pour Kovar, qui met dans le vent Roamin Loeffel qui s’était jeté. Reto Suri est parfaitement servi, proche de l’enclave et ouvre le score (09:12;1-0). Il inscrit ici, son neuvième but de la saison.



Lugano n’a pas le temps de réagir et va de nouveau, encaissé un nouveau but dans la foulée. Tout part du Genoni. Niklas Hansson remonte son camp et distribue sur un plateau, Senteler qui s’en va battre Fatton (10:15;2-0). Sur ce but, la défense adverse n’est pas du tout organisée, ce qui a laissé une belle opportunité pour Hansson, de récolter sa 22ème assistance dans le championnat. L’attaque de Zug est en feu et le HCL va une nouvelle fois, voir la rondelle franchir la ligne de but. Reto contourne la cage tessinoise et se positionne tout à gauche. Il entre à l’intérieur puis décale sur la droite, Hansson. Le suédois effectue un tir mais Fatton ne parvient pas à geler le puck qui passe sous ses jambes. Se rendant compte de son erreur, il est trop tard : le palet avait franchi la ligne malgré son réflexe (11:54;3-0). Gregory Hofmann, cinq minutes plus tard, verra son tir toucher le poteau gauche de Fatton qui était une nouvelle fois, battu. C’est seulement avant la pause que les hommes de McSorley vont réussir à réagir pour limiter la casse dans ce premier tiers. Fazzini n’est pas attaqué à la bleue. Il prend son temps pour décaler sur la gauche Thürkauf. Voyant la défense adverse en retard, il ajuste Genoni qui n’a rien pu faire (19:21;3-1). Le onzième but de la saison de Thürkauf aura une incidence dans la suite de la rencontre. Lugano, qui s’est totalement loupé devra réagir davantage pour revenir au score.



40 minutes de folie

Dans le deuxième acte, les joueurs du Lugano ne sont plus les mêmes. Plus entreprenants, plus portés vers l’offensive, c’est 21 tirs qui vont être tentés en vingt minutes pour essayer de revenir au score. McSorley a dû passer un message très fort au sein du vestiaire, car l’attitude de ses joueurs n’est plus la même. Zug a du mal à contenir ses adversaires et se procure peu d’occasions. Dix tirs seront tentés sans pour autant mettre en danger Fatton, qui est bien rentré dans son match. Lugano ne profite pas de sa première supériorité numérique à la 24ème minute suite à une dureté excessive à l’encontre de Dario Wüthrich. Genoni a dû se déployer par six fois pour contenir le puck au chaud dans la mitaine. Le quatrième meilleur gardien de la ligue au niveau des statistiques cette saison n’a malheureusement pas pu sauver le second but tessinois juste avant la pause. Joseph patine à l’intérieur de toute la zone neutre pour se diriger dans la zone offensive droite. Daniel Carr, est trouvé malgré trois joueurs dans le repli défensif côté Zug. Il bat à bout portant Genoni (38:00;3-2). Dans l’ensemble, c’est mérité pour Lugano qui avait alors tout tenté pour réduire la marque. Zug a eu un trou d’air durant 20 minutes.



Le dernier acte sera très disputé et plusieurs pénalités vont être sifflées contre les deux formations. A la 43ème minute, Loeffel ira faire un tour en prison pour une crosse haute et Senteler à la 47ème pour une obstruction sur le gardien. Les supériorités numériques ne donneront rien car les défenses sont bien en place. Zug pousse pour se donner un nouvel avantage. Après deux minutes, derrière la cage, Simion arrive à trouver Djoos qui déclenche une frappe à bout portant mais Fatton fait opposition d’une belle manière. Les attaques répétées vont offrir un nouveau but à la formation zougoise, juste après un but refusé logiquement à Joseph pour sa présence dans le territoire du gardien. Zehnder envoi le palet dans la zone offensive adverse à droite. Après que la rondelle ait tapée la bande, Klingberg patine logiquement plus vite que Riva qui est en retard et refuse de l’attaquer. L’ancien pensionnaire de Winnipeg allume Fatton pour placer un tir dans la lucarne opposée (50:41;4-2). Lugano refuse de lâcher ce match et va revenir au score. Kreis souhaite jouer à l’opposé pour un coéquipier, dans son camp. Sa passe est loupée, Carr est sur la trajectoire. Il intercepte et effectue un tir puissant pour réduire le score (52:41;4-3). Klingberg va retenir un adversaire à 56’41 ce qui est une aubaine pour Lugano. Fatton est logiquement sorti. Alatalo tir à la bleue, Genoni est sur la trajectoire. Un cafouillage est présent. Arcobello arrive à trouver au centre Loeffel qui marque alors que le portier suisse était presque à terre (57:48;4-4). Lugano ramène un point car c’est Zug qui va au final, s’imposer dans la prolongation de manière très rapide. Lugano étant désorganisé, Kovar lance en profondeur Hansson qui bat Fatton, en perte d’appuis (60:14;5-4 OT). Dans ce premier tiers, le début de match est très cadenassé. La première occasion dangereuse est pour les joueurs locaux, par l’intermédiaire du défenseur droit Claudio Cadoneau. Victoire de Zug à domicile face à Lugano après un match riche en rebondissements. Le HCL peut avoir des regrets mais Niklas Hansson a été le bourreau des tessinois avec 4 points récoltés. Zug poursuit son invincibilité avec 7 matchs sans défaite et reste au contact de Fribourg. Lugano prend un point et concède une quatrième défaite en prolongation cette saison.







