7053 spectateurs Arbitres : Phillip Ströbel, Stefan Fonselius et Baptiste Humair, Benjamin Francey Buts :

Zug :

Lugano : Pénalités 3x2' contre Zug 2x2' contre Lugano



Catarina de Freitas (archives) La formation du EVZ s'est offert une première victoire en NL 24/25

Première ratée pour Sekáč

Moins de deux minutes après l’entame de la rencontre, l’ancien pensionnaire de NHL Jiri Sekáč est sanctionné par les officiels après avoir retenu un adversaire. Un cadeau pour les hommes de Tangnes qui ne vont pas attendre pour ouvrir la marque. Suite à un engagement côté gauche, le palet coulisse à l’opposé pour revenir dans l’axe. Servi par Oloffson, le trentenaire Dario Simion réussi à placer le puck dans le petit filet droit de Schlegel (2:09 ; 1-0). Les visiteurs ont du mal à réagir et vont encore une fois se faire sanctionner par un jeu de puissance. Pour sa première, Sekáč écope d’une nouvelle pénalité à 9:29 pour une crosse haute. Pourtant bien bloqué par deux joueurs dans l’axe, Kovar prend sa chance. Schlegel repousse, Vozenilek au rebond ne parvient pas à conclure et c’est finalement Künzle qui, avec un peu de chance, parvient à faire un spin et rabattre le puck au fond des filets malgré une intervention au sol du gardien tessinois (9:59 ; 2-0).



Peu de temps après, les hommes de Gianinazzi vont enfin réagir et réduire la marque dans ce premier acte relativement agréable. Contre la bande sur le flanc gauche, Zohorna parvient à récupérer la rondelle pour la donner à Müller. Très excentré sur la ligne bleue, il parvient toutefois à faire un tir puissant qui va surprendre Wolf (11:51 ; 2-1). Alors que les Tessinois commençaient à peine à sortir la tête de l’eau, le moral va être affecté deux minutes plus tard avec un nouveau but pour les locaux. Depuis sa zone défensive, Hansson distille une passe qui va casser les lignes afin qu’Oloffson puisse déborder côté droit. L’ex pensionnaire du Colorado Avalanche, puissant, voit arriver à l’opposé Martschini. Le natif de Lucerne trompe le gardien adverse en première intention et nettoie la lucarne luganaise (13:29 ; 3-1). La fin de tiers verra les deux formations en situation de power play mais le score en restera là.



Quarante minutes compliquées

La suite du match va être moins intense que le premier tiers. Le jeu va de plus en plus se fermer et physiquement, les deux formations vont accuser le coup. Les statistiques ne vont pas se tromper et confirmer cela. Dans le deuxième acte, les deux gardiens auront des interventions relativement simples et sur la dernière tentative, Lugano va revenir dans le match. Dans leur camp, Simion n’assure pas sa passe en direction de Leuenberger. Sous la pression de Carr, ce dernier prend le puck et va le donner à son compère de première ligne, Michael Joly. D’un tir axial, le match est sans doute relancé (38:12 ; 3-2).



Le dernier tiers n’aura finalement pas tenu ses promesses. Avec un nombre de tirs très faible, Lugano n’a pas forcément pris de risques malgré la sortie de son gardien à la 57ème minute de jeu. Zug a bien défendu et mérite sa victoire.



Les chiffres de la rencontre

Tirs : 20 à 23

