Hockey sur glace - : Zug vs Zürich 2 - 3 (0-0 2-0 0-3) Le 18/04/2022 Bossard Arena, Zug Zürich à la dernière seconde Le EV Zug, leader de National League, accueille les ZSC Lions (3e à la fin de la saison régulière) pour le compte de l'acte 1 de la série finale de première division helvète. Après un premier tiers vierge de tout but, malgré deux poteaux zurichois, c'est le EVZ qui met les premier et second coups à Jakub Kovar, par Gregory Hofmann (34e) et Fabrice Herzog (37e). Zürich réagit au score tardivement, grâce à Maxim Noreau (48e), suivi de Chris Baltisberger (59e), avant que Justin Azevedo (60e) ne ferme les débats. La formation de Rikard Grönborg s'est offert une première option en finale. Cette dernière sera à confirmer ce mercredi au Hallenstadion. Bossard Arena, Zug, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 19/04/2022 à 12:00



7200 spectateurs Arbitres : Daniel Stricker, Michael Tscherrig et Dominik Altmann, Thomas Wolf Buts :

Zug :

Zürich : Pénalités 5x2' contre Zug 1x2' contre Zürich



Catarina de Freitas L'offensive zurichoise a inquiété 34x L. Genoni, a bloqué 15 tirs zougois et a gagné près de 70% de ses face-offs







